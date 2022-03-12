«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії

14 березня на території Російської Федерації буде заблокована соціальна мережа Instagram. У ній мільйони користувачів Росії спілкувалися з друзями, ділилися світлинами та заробляли гроші. Однак відтепер цього не буде.

#Букви зібрали для вас найяскравіші реакції.

На тлі російсько-української війни блогери не раз висловлювалися щодо запроваджених санкцій проти РФ та бойкотування брендами російського ринку. Соцмережами ширилися відео, як росіяни викидають речі відомих брендів у смітники, розбивають смартфони та відмовляються від них у відповідь.

Однак велика кількість людей досі не розуміє, чому компанії ухвалюють подібні рішення, плачуть в сторіс та висловлюють своє обурення. Адже вони хотіли навчатися за кордоном, полетіти в Париж, продовжувати заробляти на YouTube. Тим час як українці на своїй землі потерпають від російської агресії, захищаючи домівки та втрачаючи рідних.

Десятки світових компаній з різних галузей відмовляються працювати в Росії чи обмежують на території країни свою діяльність.

Напередодні Генеральна прокуратура РФ подала на розгляд до суду заяву про визнання компанії Meta екстремістською організацією. Також забороняється діяльність компанії на території країни, зокрема обмежується доступ до Instagram.

Причиною став дозвіл компанії користувачам з України та інших країн публікувати заклики до насильства щодо російських військових на тлі повномасштабного вторгнення до нашої держави. Наприклад “смерть російським окупантам”. Раніше за подібні висловлювання платформа блокувала користувачів, називаючи це “мовою ненависті”.

У відповідь на подібний дозвіл Росія заблокує Instagram на території своєї держави з 14 березня.

Керівник Instagram Адам Моссері назвав це “жахливою ситуацією”. За його словами, це рішення відріже 80 мільйонів людей у Росії одне від одного та від решти світу.

Російські інфлюенсери публікують сторіс та дописи про те, що вони знаходяться “в шоку”, зазначаючи, що блокування соцмережі – це “дуже жорстко”. Для блогерів Instagram — це не лише можливість спілкуватися з близькими та друзями, публікувати фото з відпочинку, але й робота.









«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії // 27 фото

На тлі загрози втратити авдиторію популярні користувачі з мільйонами підписників активно просять людей почати слідкувати за ними в Telegram. Зокрема для більшої мотивації пропонують за це призи: авто, техніку та гроші. Деякі мотивують користувачів стежити за ними в інших соцмережах завдяки провокативним питанням, відповіді на які вони зможуть знайти лише там.











«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії // 27 фото

Однак замість стадії “шоку” чи намагання перенести авдиторію в інші соціальні мережі деякі блогери не можуть стримати сліз. Вони висловлюють свою любов до підписників та розповідають, як сумуватимуть за Instagram. Також для психологічної підтримки на тлі “втрати” влаштовують зустрічі з відповідними спеціалістами.









«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії // 27 фото

Однак не всі інфлюенсери плачуть та панікують. Наприклад, популярна російська блогерка Анастасія Івлєєва разом з колегами святкує та “прощається з епохою”. Вона також “розмірковувала” про те, як виглядатиме російська блогосфера після того, як країна залишиться без Instagram.

Блогери публікують інструкції про те, як “росіянам вижити під час війни”. Поки українці борються за життя без їжі, води та тепла, росіяни страждають від відсутності соцмереж та брендових магазинів.

На кшталт того, як Івлєєва святкує “завершення епохи”, інші блогери бажають своїм колегам та підписникам “подолати це все”. Вони відвідують психологів, гуляють з домашніми улюбленцями та займаються звичними справами, аби не думати про майбутнє без Instagram.









«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії // 27 фото

Росіяни обурені агресією в їх бік та у відповідь починають бойкотувати соцмережу, зауважуючи, що не будуть нею користатися, адже вона закликає до ненависті проти громадян РФ.

Варто зазначити, що у трендах Twitter та на сторінках Instagram наразі знаходяться теги, присвячені “русофобії”. Наприклад #Russophobia та #StopHatingRussians.











«Це дуже жорстко» — реакція російських блогерів на заборону Instagram в Росії // 27 фото

Водночас зустрічаються блогери, які наголошують, що зараз – не час для суму за соцмережами, навіть коли вони були дуже важливими у вашому житті. Так, на тлі блокування люди втрачають свою творчість та роботу, однак варто замислитись, чому та відбувається та як це зупинити. Заборона Instagram та відмова світових компаній працювати на ринку РФ — це лише початок ізоляції Росії від усього світу.