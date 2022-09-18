Особистий бренд – це набір інформації про вас, як про підприємця, експерта або професіонала. Це те, що знають та говорять про вас інші люди – клієнти, партнери, конкуренти. І це те, що допоможе вам розвиватись глобально. Називайте як завгодно: репутація, стиль, імідж. Це все про сприйняття вас суспільством.

Матеріалом з #Буквами поділилася Катерина Дорошевська, бренд-стратег, засновниця бізнес-спільноти UA business Global, агенції бізнес-комунікацій BECOME. Експертка Дія.Бізнес.

Але чи випадкове це сприйняття? Ні, ви можете керувати процесом і змусити свій персональний бренд працювати на вас. Як це зробити ефективно? В рамках проєкту UA business Global ми допомагаємо підприємцям виходити на закордонні ринки, використовуючи різні інструменти просування, ефективним на цьому шляху може стати й персональний бренд. Але багато хто, створюючи свій особистий бренд, робить помилки. Я розповім про 8 найчастіших і дам поради, як їх уникнути.

Помилки персонального брендингу

Не розуміти своєї унікальності

Ви не знаєте, чим ваш продукт, послуга, компанія чи зокрема ви, як професіонал відрізняєтеся від інших? Тоді вам буде дуже складно створити бренд, тому що в основі має бути ваша унікальність.

Але ви можете легко з цим впоратися. Задайте собі запитання: яка моя суперсила? Усі риси, які характеризують вас як бізнесмена, експерта чи професіонала, є тими, що визначають вашу унікальність та ексклюзивність.

Тільки після того, як ви зрозумієте, чим ви відрізняєтеся від інших, ви зможете донести це до своєї аудиторії та сформувати правильний образ себе.

Неправильне визначення ЦА

Комунікація завжди має дві сторони: з одного боку той, хто її ініціює (наприклад, оратор), з іншого – той, хто сприймає повідомлення (аудиторія). Якщо неправильно підібрати цільову аудиторію (або повністю проігнорувати цей етап), не вийде сформувати релевантний бренд.

Чи правильно ви оберете цільову аудиторію, залежить від вашого ключового повідомлення. Також важливі канали комунікації, які ви оберете, щоб донести свій меседж до людей (ми поговоримо про це далі).

Слабке позиціонування

Перш ніж звернутися до аудиторії, треба сформувати позиціонування: хто ви і що можете зробити для клієнта, партнера чи інвестора? Наприклад, я можу сказати, що я бренд-стратег і допомагаю бізнесу розвиватися за допомогою персонального брендингу.

Позиціонування має бути простим, лаконічним та зрозумілим. Загалом у вас є 10-15 секунд, щоб скласти про себе позитивне перше враження. Тому так важливо заздалегідь підготувати текст, наприклад, пост у соціальних мережах чи пітч-презентацію для інвесторів.

Ось проста формула, яка допоможе розповісти про себе, щоб швидко привернути увагу аудиторії:

Хто я? – Я бренд-стратег, дизайнер чи юрист.

Що я роблю? – Розвиваю персональні бренді, створюю інтер’єри чи консультую з питань нерухомості.

Кому я можу допомогти? – Підприємцям, власникам комерційної та житлової нерухомості, покупцям квартир та житла.

Ви можете використовувати цю формулу навіть для створення bio свого онлайн-профілю або короткої візитної картки. Тобто всюди, де є потреба у зрозумілій та інформативній самопрезентації.

Немає упаковки

Ви можете мати потужний продукт і бути суперекспертом. Але про це ніхто не знатиме! Якщо аудиторія не може зрозуміти це через ваші існуючі канали комунікації, який сенс?



Роблячи самопрезентацію, варто задіяти всі точки дотику з вашою ЦA, наприклад:

заповнити профіль у соціальних мережах;

створити розділ «Про нас» на сайті компанії;

впевнено представлятися експертом на заходах;

додати якісне фото профілю в месенджер;

створити особистий підпис електронної пошти.

Ще один важливий момент – те, як люди знаходять вас у Google. Наприклад, ви фахівець з автоматизації і ваші клієнти дізналися про вас за рекомендацією. Що вони роблять у першу чергу? Гуглять вас. Які результати вони отримують?

Обов’язково попрацюйте над першим враженням про себе. YouTube-відео з вашим прізвищем у заголовку, експертні статті у ЗМІ та офіційний блог вашої компанії. Все це створює релевантну інформацію про вас у пошукових системах.

Невідповідні канали комунікації

Нарешті ви виконали всі дії за рекомендаціями попередніх пунктів і вам потрібно донести своє повідомлення до людей. Для цього є канали зв’язку. Але вам не потрібно бути всюди, тому що ви вже знаєте свою ЦA. Просто визначте, де знаходяться ваші потенційні клієнти чи партнери, і зробіть там самопрезентацію.

Канали зв’язку, які можна використовувати:

Соціальні мережі. Будьте обережні при визначенні ЦA тут. Наприклад, якщо ви продаєте косметику, використовуйте Instagram. Але якщо у вас є власний косметичний бренд в B2B, краще обрати LinkedIn.



YouTube. По суті, це чудова пошукова система, у якій контент класно індексується. Вам не обов’язково бути блогером, ви можете просто поділитися своїм досвідом через трансляції та інформативні відео.



Офлайн. Сюди я можу віднести різні заходи: конференції, воркшопи, презентації тощо.

ЗМІ. Експертні колонки зі статтями про тенденції, ідеї, кейси та аналітичні дослідження в ділових ЗМІ – усе це працює на ваш бренд.



Нетворкінг. Ви можете брати участь у професійних спільнотах і створювати нові колаборації та партнерства. Це важливий крок до мети.

Існує безліч каналів комунікації. Найголовніше, щоб ви і ваша аудиторія були в одному місці.

Нерегулярні комунікації

Ви визначили свою ЦА та знаєте де і про що їй розповідати? Багато людей на цьому етапі розслабляються:) Але щоб формувати персональний бренд, треба регулярно спілкуватися зі своєю аудиторією.

Дописи, відео на YouTube та виступи на заходах дають результат лише за умови регулярного використання. Це не означає, що ви повинні приділяти цьому весь свій час. Досить обрати кілька каналів і діяти відповідно до них. Нехай це буде 1 пост кожні 1-2 тижні, але постійно і в комфортному темпі.

Спочатку форма, потім зміст

Досить поширена помилка — зосереджуватися на візуальному і забувати про сенс. Особливо це стосується ринку B2C. Фотографії в Інстаграмі з мінімум тексту або смішні короткі ролики заради охоплень – це тимчасова популярність, яка швидко піде на спад.

Ви повинні мати чітку стратегію, спрямовану на зміст, а не на форму. Спершу досвід, а потім візуальні ефекти. Це допоможе вам рухатися в правильному напрямку і перетворити ваш бренд на дійсно крутий і ефективний інструмент просування/продажу.

Думати, що все треба робити самому

Ця думка – як бар’єр на шляху до мети. Багато підприємців та експертів переконані, що вони повинні писати контент, створювати презентації, готуватися до співбесід та робити інші задачі самостійно. Який результат? Так, вони взагалі не рухаються.

Насправді ви можете делегувати рутинні завдання іншим:

Асистент може зробити ресерч та зібрати необхідну інформацію.

Копірайтер перетворить ваші думки, натдиктовані аудіо в текст для публікації;

Ментор на кожному етапі наставництва допоможе сфокусуватись: про що писати, на який захід піти, як спілкуватися з організатором;

Піарник на аутсорсі зможе займатись медіасупроводом.

Що для вас актуальніше за все? Так і обирайте, що делегувати, а що робити самостійно.

Бізнес-інструмент, який відкриває всі двері!

Так можна охарактеризувати персональний бренд. Спочатку ви працюєте на нього, але потім він працює на вас, тобто зміцнює цінність вашого бізнесу. Адже за кожним бізнесом стоїть людина.

Звичайно, ви можете ігнорувати цей інструмент, але навіщо, коли ви можете використовувати його настільки ефективно?