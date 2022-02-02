– Що на вашу думку підштовхнуло Володимира Зеленського до цього кроку? І чи має він щось спільне з українськими реаліями?

– Я думаю, що до цього кроку його підштовхнув виключно популізм, оскільки для того, щоб говорити про такі речі предметно, треба розуміти стан української армії на сьогодні. Також треба розуміти, що для збільшення армії, зокрема для збільшення кількості бригад, про які він говорив, треба розуміти матеріальне навантаження на ці всі речі.

Тобто, якщо ми говоримо про збільшення кількості людей, то ми маємо говорити про те, що цих всіх людей треба буде за щось утримувати. Якщо ми говоримо про утримання, то треба говорити про заборгованості, які на сьогодні є перед чинними військовослужбовцями – деяким людям пів року недоплачують за “бойові” та багато-багато інших речей. Такі ж сьогоднішні реалії бригад – і у деяких випадках вони недоукомплектовані на 30-50%. І доукомплектувати їх треба як людьми, з одного боку, так і технікою – це і танки, і артилерія, і військові, і грузові машини. Цього всього на сьогодні немає.

Одне діло – робити якісь заяви, інше – говорити про реальне підґрунтя для цих заяв. А реального підгрунтя нині ми не бачимо: де та сама ресурсна база для того, щоб це все поповнювати, не сказано. Ви ж коли будуєте собі будинок і хочете ще один, то ви ж, напевне, спочатку в одному зробите ремонт, щоб була можливість жити, а потім вже будуватимете другий, гостьовий будиночок, в якому триматимете своїх гостей? А якщо у вас немає де жити?.. Реального матеріального підґрунтя в бюджеті для цього у нас немає на сьогодні, на превеликий жаль. Хоч речі, про які він говорить, необхідні.

Я думаю, було все так: вони просто провели соціологію, зрозуміли, що питання в обороноздатності на сьогодні для людей має пріоритетне значення — і вирішили зробити декілька гучних заяв. Дай, Боже, аби це було виконано, але на тому рівні, на якому це є сьогодні, я розумію, що його слова – це просто чистий популізм.



– Серед деяких експертів шириться думка, що збільшення чисельності армії та її переведення на формат високопрофесійної – речі взаємозаперечні. Чи це справді так, на Вашу думку?

– Насправді не є взаємозаперечними, оскільки якраз-таки перехід до контрактної армії має відбутися, високопрофесійна – це контрактна. Але для цього потрібні якісь капіталовкладення – цих усіх людей потрібно за щось утримувати – я говорю і про харчування, і про оснащення, і про озброєння, і про заробітну платню. Наразі це все не виконується – у державі, в якій скоро вже почнеться дев’ятий рік війни. Реального підґрунтя на сьогодні для цього не бачу, насправді.



– Стосовно восьми років війни. Скажіть, будь ласка, чи доречним є скасування військового призову в реаліях тривалого військового конфлікту?

– Я, як людина, яка була на фронті, розумію, що є велика різниця між людьми, які йдуть добровольцями, між людьми, які підписують контракти та тими, яких просто смикають удома та кажуть: “Іди – воюй”. Але насправді має бути якийсь перехідний момент. Якщо вони цей перехідний момент гарно розпланують, продумають – то чому б і ні?

Знову-таки, найбільша проблема, яку я бачу, у фінансах. Для того, щоб людина йшла на контрактну службу, її потрібно якось заохотити. Я говорю не про те, що ми всі такі “меркантильні падлюки й не хочемо захищати свою країну безплатно” – безумовно, хочемо. І, безумовно, я, коли йшов на фронт [Дмитро Кухарчук – доброволець батальйону “Азов”, брав участь у визволенні Мар’їнки, Іловайській та Широкинській операціях – прим.ред.] навіть не думав, що буде потім якась зарплата, коли ми були безпосередньо добровольчими підрозділами. Але якщо ми говоримо про контрактну високопрофесійну армію, це має бути гідний рівень забезпечення військовослужбовців – на сьогодні ж його немає. Якщо він [Володимир Зеленський – прим.ред.] говорить про збільшення, то його не буде тим паче. Ну, або ж він звільнить своїх помічників-радників-зрадників, починаючи з Єрмака, повністю змінить концепцію та набере на державну службу у свій Офіс військовослужбовців з бойовим досвідом – тоді, можливо, у нього щось вийде. Але з тою кадровою політикою, яку на сьогодні проводить Офіс президента, це просто гучні заяви.