Цілком таємно – як #Букви дізнавались зарплату Сергія Лещенка в «Укрзалізниці»

Що таке Святий Грааль? Хто замовив вбивство Джона Кеннеді? Чи існують позаземні цивілізації? Скільки коштує платникам податків перебування Сергія Лещенка в наглядовій раді "Укрзалізниці"? Здавалося б, що може бути спільного між цими запитаннями?

Як би дивно це не звучало, але об’єднує їх те, наскільки непросто отримати на них вичерпну відповідь. І якщо з першими трьома запитань не виникає, то щодо розміру оплати праці Сергія Лещенка в “Укрзалізниці” виникає враження, що це найбільша в державі таємниця.

Адже АТ “Укрзалізниця” є державним підприємством, пана Лещенка туди призначили (уже вкотре) ще наприкінці грудня 2021 року, в Україні все ще діє закон “Про доступ до публічної інформації”, яким чітко регламентовано порядок доступу до інформації, яка є у володінні розпорядників публічної інформації… Здавалось би – надсилайте запит і буде вам інформація. #Букви запит надіслали та, як виявилось, не все так просто.

Перший запит щодо чергового призначення та розмірів зарплати Сергія Лещенка в наглядовій раді АТ “Укрзалізниця” #Букви надіслали до Мінінфраструктури та, власне, “Укрзалізниці” 30 грудня. Закон дає розпоряднику інформації 5 робочих днів на опрацювання запиту та надання відповіді на нього. Згідно з нормами статті 253 Цивільного кодексу, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. Отже, рахуємо з 31 грудня, яке буде першим днем 5-денного строку на відповідь. 1, 2 та 3 січня були вихідними, їх не рахуємо, зате робочими були 4, 5 та 6 січня, далі знову три вихідних і таким чином п’ятим робочим днем з 31 грудня 2021 року було 10 січня 2022 року.

Тут з’явились перші іскорки оптимізму, оскільки листи від Мінінфраструктури та “Укрзалізниці” надійшли на редакційну пошту #Букв саме 10 січня. І тут же ці іскорки згасли, оскільки так, формально на запит відповіли, а от фактично… У Міністерстві інфраструктури сказали, що пана Лещенка назад в Укрзалізницю таки призначили, проте, відповідь на запитання про зарплати та премії членів наглядової ради займала 14 рядків, серед яких цифрами були лише номери та дати прийняття різноманітних нормативно-правових актів. Якщо перекласти все це з бюрократичної на українську, то вийде приблизно таке: “члени наглядової ради в Укрзалізниці отримують стільки, скільки написано в укладених з ними договорах”. Тут напрошується продовження про ці самі суми з договорів, але в міністерстві вирішили, що це вже зайве.



Цілком таємно – як #Букви дізнавались зарплату Сергія Лещенка в «Укрзалізниці» // 2 фото

Що ж, може в “Укрзалізниці” скажуть більше… І знову ні. Там вирішили, що запит #Букв є неабияким викликом для багатотисячного штату державного підприємства і потрібно буде ще 20 робочих днів для того, щоб якось справитись з двома запитаннями: чи працює у них Сергій Лещенко і скільки він за це отримує (а заразом і його поточні колеги). Весь цей тягар в “Укрзалізниці” описали лаконічною фразою, якої б не посоромився й цар Леонід: “Акціонерним товариством “Українська залізниця” розглянуто Ваш запит на публічну інформацію та повідомляється, що для ґрунтовного опрацювання порушених питань остаточну відповідь буде надано у найкоротший строк згідно з чинним законодавством”.

Зауважимо, формально, таке право у розпорядника інформації є, воно передбачене нормами частини 4 статті 20 закону “Про доступ до публічної інформації” – у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Щоправда, з обґрунтуванням якось не склалося.

Запитання, які #Букви надіслали “Укрзалізниці”, ви знаєте, вирішуйте самі, наскільки вони стосуються “надання великого обсягу інформації” або потребують “пошуку інформації серед значної кількості даних” (з іншого боку, минула зарплата пана Лещенка була дійсно немаленька в українських масштабах). Зазначимо лише, що надати фотокопії документів #Букви не просили, лише відповідь у форматі “так/ні” і число.

Підіб’ємо проміжні підсумки. 5 робочих днів і 10 днів календарних знадобилось Міністерству інфраструктури, щоб відповісти на одне запитання у форматі “так/ні” і написати беззмістовний абзац у відповідь на запитання “скільки?”. За цей же час в АТ “Укрзалізниця” змогли лише сказати бюрократичний варіант фрази “все складно”.

Скільки триватиме “найкоротший строк” в УЗ не повідомили, час йшов, тому #Букви вирішили нагадати “Укрзалізниці”, що питання витрат платників податків на діяльність членів наглядової ради глибоко збиткового держпідприємства – все ще актуальне.

Для цього 20 січня компанії було надіслано повторний запит, в надії, що хтось-таки зміг справитись з “великим обсягом інформації” та “значною кількістю даних”. Наступного дня редакція з великою приємністю (але це не точно) дізналась, що про запит #Букв в “Укрзалізниці” пам’ятають, про що свідчила відповідь від компанії. Щоправда, не відповідь на запит з двох простих запитань, а просто…”відповідь”.

Відповіді на запит довелось чекати ще 4 дні, до 25 січня (нагадаємо, що починалось все 30 грудня). Проте, з її надходженням запитань менше не стало. В “Укрзалізниці”, як і в Мінінфраструктури, підтвердили, що пана Лещенка дійсно знову призначили в Укрзалізницю. Як і в міністерстві, написали десяток рядків про порядок та умови оплати праці членів наглядових рад державних підприємств, щоправда, розбивши їх на кілька абзаців.

Від інформації, яка раніше надійшла з Міністерства інфраструктури, відповідь АТ “Укрзалізниця” відрізнялась одним реченням: станом на 25 січня 2022 року контракт між АТ “Укрзалізниця” та призначеним Кабінетом Міністрів України в наглядову раду компанії Лещенком Сергієм Анатолійовичем – укладено не було. Для надання настільки “великого обсягу інформації”, який, безумовно, потребував “пошуку інформації серед значної кількості даних”, державному АТ “Укрзалізниця” з двома сотнями тисяч працівників знадобилось 16 (шістнадцять) робочих днів.

Оскільки з відповіді АТ “Укрзалізниця” випливає, що впродовж майже місяця з дня призначення до наглядової ради держпідприємства з Сергієм Лещенком так і не укладено контракт (що, з огляду на тривалість надання відповіді на звичайний запит, не дуже вражає), #Букви продовжать “лупати сю скалу”, сподіваючись все ж дізнатись, скільки коштує платникам податків професіоналізм пана Лещенка на посаді члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця”.