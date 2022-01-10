Газовий ринок пережив ціновий вибух, який став історичним. На тлі відкладеного попиту, шокового скорочення постачання з боку Росії, також вдалися взнаки рекордно низькі запаси газу в підземних сховищах (ПСГ).

Різким було не лише зростання ціни на газ, стрімким було й падіння. Наприкінці 2021 року дещо більше ніж за добу ціна газу зменшилася майже на $600. Ціни посипалися після новин про різке зростання постачань зрідженого газу до Європи, що раніше прямував до азійського ринку.

Флотилія з 30 танкерів, які транспортують американський зріджений газ, додала оптимізму ринкам.

Новини про нову пропозицію газу обвалили ринкові котирування на 64% за останню декаду грудня минулого року — з $2,2 тис. за тис. куб. до рівнів нижче $800.

Утім, оптимізм тривав недовго. Станом на 4 січня ф’ючерси на газ із постачанням у лютому досягали $1186 за тис. кубів. Контракти на березень торгувалися по $1156.

Також зберігається ризик, що постачання СПГ до європейського ринку знову почнуть падати через попит в Азії, зазначають аналітики Engie EnergyScan.

Відтак в умовах посилення безпекових викликів, проблема енергетичної безпеки є однією із ключових, що суттєво залежить від цінової кон’юнктури європейського ринку.

Опираючись на аналітику провідних оглядачів ринку, ми вирішили спрогнозувати рівень цін на європейському ринку в поточному році, про що нижче у наших матеріалах.

Оптимізм кінця 2021 року та розчарування

Котирування газових ф’ючерсів на лондонській біржі ICE нещодавно знову стрімко злетіли й на торгах 4 січня, перевищили позначку $1,1 тис. доларів за тис. кубометрів.

Упродовж дня газ фактично подорожчав на 21%, а з початку 2022 року – на 35% на тлі чергових скорочень постачань російського газу.

Варто зазначити, з початку січня Газпром вдвічі зменшив прокачування через Україну. Трубопровід «Ямал-Європа», який через Білорусь та Польщу транспортує газ до Німеччини, третій тиждень фактично пустий.

З нового року транзит від Газпрому зазнав падіння до 52,5 млн кубометрів на добу, що за два роки є рекордно малим. Водночас російський газовий монополіст бронює контрактні добові обсяги (109,6 млн кубометрів), утім не вибирає їх.

З початку грудня до європейського ринку обсяги постачань впали на 36%, що нині є найменшим за три роки, зазначають в ICIS. Це штовхає ціни вгору, оскільки трубопровід «Ямал-Європа» працює в реверсному режимі, скорочення прокачування через Україну повністю нівелює додаткові надходження на ринок СПГ.

Згідно з даними Financial Times, до 40 додаткових партій СПГ у грудні та січні потрапляють на європейські термінали, у тому числі перший за 10 років вантаж з Австралії. Нагадаємо, Австралія раніше здійснювала постачання виключно на азійські ринки.

Фактори попиту та пропозиції на газовому ринку

Баланс газу на ринку ЄС скорочувався упродовж більшої частини минулого року. Ключовим фактором був попит на газ, який проти показників 2020 року суттєво зріс. Водночас на тлі зниження диверсифікації джерел постачання, ринок втратив гнучкість з боку попиту та пропозиції, що підштовхнуло ціни до нових історичних максимумів.

Відтак газові ф’ючерсні контракти на січень демонстрували фантастичне зростання ціни — до $2204 за тис. кубометрів.

Попит на газ був надзвичайно стійким попри зростання цінових значень до історичних. Аналітики зазначають, що у 2022 році попит, як драйвер зростання цін, в зимові місяці зумовить ситуацію на ринку ще більш напруженою – перевершуючи колишні очікування – внаслідок погіршення перспектив збільшення пропозиції.

З початку третього кварталу до кінця листопада 2021 року ціни на європейському ринку стрімко зростали, досягнувши рівнів, що в п’ятеро перевищили середні ціни в четвертому кварталі 2020 року.

Аналітиків вражає те, що, попри безпрецедентний ціновий скачок, попит на європейському газовому ринку не звузився, що свідчить про обмеження цінової еластичності попиту на газ у Європі та обмеження можливості переходу енергетичному сектору на інші джерела палива.

Прогноз постачання з Росії

Починаючи з жовтня 2021 року трубопровідний імпорт російського газу скоротився істотно, що налякало ринок. За період десяти місяців минулого року російські трубопровідні потоки в Європу залишалися на рівні 2020 року, покриваючи договірні зобов’язання перед європейськими покупцями. Однак обсяги нових постачань знизилися з жовтня. Водночас на тлі зростання попиту середньодобовий рух газу впав до 322 млн куб. м у жовтні та листопаді із середнього рівня 393 млн кубометрів на добу у квітні-вересні 2021 року.

Варто зазначити, німецький орган регулювання енергетики 16 листопада 2021 року призупинив сертифікацію проєкту газопроводу Nord Stream 2, зазначивши, що компанія Nord Stream 2 AG (Швейцарія), яка є дочірнім підприємством Газпрому, має створити дочірню компанію в Німеччині, щоб володіти частиною трубопроводу. Фактично це затримує процес сертифікації трубопроводу.

Згідно з оцінкою IHS Market, тривалість остаточної сертифікації може відбутися найраніше у вересні 2022 року.

Враховуючи сертифікацію та невизначеність попиту, аналітики в IHS Markit не очікують значної підтримки ринку з боку пропозиції упродовж зими 2022 року.

Газпром стабільно постачав газ європейських споживачів у першій половині минулого року, проте повністю відмовитися від продажів на умовах «спот» й обмежився лише поставками на умовах укладання довгострокових контрактів. Постачання припинили відразу після ухвалення рішення судом Дюссельдорфа щодо заборони виведення Nord Stream 2 з-під норм законодавства ЄС, яке забороняє одній компанії бути власником газогону та постачальником газу.

Вплив обсягів заповнення сховищ на ціни

З початку опалювального сезону 2021/22 року обсяг європейських СПГ у значно гіршому становищі, ніж торік: пікове заповнення сховищ сягнуло приблизно 80 млрд кубометрів наприкінці жовтня проти 98 млрд кубометрів у 2020 році. Водночас з жовтня 2021 року СПГ перейшло на нетто-вилучення.

Слід зазначити, з огляду на досвід минулих років, зниження середнього рівня наповнення призведе європейських сховищ до нижньої межі історичного діапазону вже в кінці березня 2022 року, підрахували аналітики IHS Markit.

За такої ж схеми просідання, європейські сховища завершуватимуть поточну зиму на рекордно низьких рівнях із запасом менш як 15 млрд кубометрів газу до кінця березня 2022 року.

Після зими 2022 року ризик зростання цін посилюється

Попередні прогнози IHS Markit зазначали, що ціни помітно знижуватимуться вже з другої половини лютого 2022 року, продовживши зниження у березні та повернувшись у діапазон переходу з вугілля на газ на початку другого кварталу 2021 року.

Однак дедалі стає очевидним, що падіння цін до історичних контрольних рівнів наразі відбуватиметься з суттєвим відхиленням. Враховуючи очікування динаміки попиту та пропозиції у поточному зимовому сезоні, ціни на європейському газовому ринку, найімовірніше, залишаться на поточних високих рівнях. Високий рівень цін залишиться навіть незалежно від динаміки конкуренції в енергетичному секторі, й залишиться вкрай нестабільними упродовж січня-березня 2022 року.

Прогнозисти INSMarkit очікують, що спотові ціни на газ залишатимуться вищими до весни та літа поточного року, перебуваючи в середньому на рівні 44 €/МВтч та 34 €/МВтч відповідно у другому й третьому кварталах 2022 року.

Варто зазначити відбір газу зі сховищ досяг максимальних в історії значень – 762 млн кубів на добу станом на 21 грудня, тоді як обсяг запасів залишається рекордно низьким – 62,9 млрд кубометрів, що на 22 млрд нижче, ніж на аналогічну дату роком раніше, пишуть аналітики “Антона”.

На думку експертів, потенціал зростання пропозиції на газовому ринку є малоймовірним, що є ключовим фактором впливу на зниження цінового тиску, відтак зниження поточної цінової кон’юнктури буде відкладено до завершення зими 2022 року.

Пропозиція з боку нових постачань СПГ обумовлює тимчасовий тренд. Попит на газ у ЄС залишатиметься стабільним, попри рекордно високі поточні ціни (спот), що свідчить про обмеження реакції з боку попиту, йдеться в повідомленні INSMarkit.

Обсяги закачування газу в сховища (ПСГ) залишаться на низьких рівнях, навіть за помірної погоди взимку, зазначають експерти. Падіння газових цін – також є частковим результатом періоду свят, коли ринок тонкий, а ліквідність низька, зазначають аналітики Inspired Energy.

В підсумку варто зазначити, на тлі неочікуваного раніше зростання вимог до заповнення ПСГ наприкінці зими 2021/22 року, а також зростання лімітів щодо рівнів цінового діапазону (приблизно на 25%) улітку поточного року на TTF, ціни досягатимуть піку, який перевищуватиме діапазон переходу з вугілля на газ, перевищуючи історичний стельовий орієнтир.