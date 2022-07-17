14 липня Вінниця стала черговим містом, куди Росія принесла смерть і горе. Того дня у центр міста прилетіли декілька російських крилатих ракет. Як результат – 23 загиблих, сотня поранених, знищені будинки, автомобілі та людські долі. Лізі було 4 роки, коли вона зі своєю мамою Іриною Дмітрієвою йшла на заняття з розвитку. Дитина загинула на місці, матір її бореться за життя. Через день у важкому фізичному та психоемоційному стані один з італійських каналів – RAI News 24 – вирішив зафільмувати жінку. Допоміг їм у цьому фіксер Антон Кудінов.

Фіксер – це місцевий найманий координатор (провідник), який допомагає організувати робочий процес журналістам, фотографам і знімальним групам телеканалів під час їхніх закордонних відряджень. Саме таку функцію і виконував Антон Кудінов. Ця професія до журналістики має досить опосередковане відношення, одначе назвати Кудінова журналістом в цьому контексті некоректно.

16 липня Кудінов опублікував у Facebook (на своїй приватній сторінці) низку відеороликів з мамою Лізи, Іриною. На тих роликах жінка лежала в реанімаційній палаті під простинею в лікарняному ліжку в очевидно важкому фізичному стані (в руках її були катетери, відомо, що лише напередодні вона прийшла у свідомість і була від’єднана від апарату ШВЛ). Жінці дали в руки мобільний телефон з увімкненим відео, на якому її донька Ліза ще жива. У розпачі Ірина Дмітрієва плакала, дивлячись на доньку, а журналісти це фільмували.

Публікацію Кудінов супроводив емоційними високопарними розповідями про те, що мама запам’ятає свою дитину на лавандовому полі (оскільки там була фотосесія, яку й використовували медіа), і поруч тут же фіксер написав: “її сонячне янголятко розірвало навпіл”.

Це відео викликало бурхливу реакцію соцмереж і медійної спільноти. Кудінова звинуватили в нехтуванні професійною етикою, використанням шокового стану матері Лізи та навмисним травмуванням жінки задля сильнішої емоційної реакції на відео.

Автор відео проживає у місті Гостомель Київської області, і його знайомі також були в коментарях.

Допис Кудінова із понад 900 обуреними коментарями зніс Facebook. Тому 17 липня він опублікував ще один. В ньому фіксер пояснив свою публікацію тим, що жінка та її рідні дали дозвіл на цю публікацію, а метою цього було продемонструвати злочини РФ. Разом з тим, незгодних він назвав ботами Кремля та “корисними людьми” (ймовірно – евфемістична версія фрази “корисний ідіот”).

Родичі Ірини, однак, заперечили твердження про те, що вони дали дозвіл. Зокрема, так відреагувала дружина рідного брата Ірини:

16 липня в інтерв’ю “Суспільному” мати Ірини Дмітрієвої Лариса наголосила, що жінці не говорили про загибель дочки:

“Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: “Де моя Ліза?” Головний лікар каже, що вона у лікарні у обласній. Не каже… Їй не можна казати. Бо вона не витримає”, – зазначила жінка. Вона додала, що лікар сказав, що Ірина не витримає такої звістки: “Одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла”.

Цей скандал дійшов навіть до Офісу президента. Зокрема, радник голови ОП Кирило Тимошенко в етері телемарафону “Єдині новини” закликав лишатися людьми:

“У соцмережах я бачу, як один з журналістів чи блогерів, не знаю хто це, заходить до Ірини — поки що встановлюється, як він туди потрапив, розповідає жінці про цю подію, про те, що вона втратила дитину, знімає це і викладає в соцмережу. Я всіх закликаю бути людяними і не робити те, що робиться зараз, це дуже важка і трагічна ситуація для будь-якої матері, для будь-якого українця. Не треба так, будь ласка, робити, давайте будемо просто людяними, тому що жінка втратила свою дитину”.

Так коментує виправдання фіксера Тетяна Трощинська, головна редакторка “Громадського радіо” у колонці видання “Детектор Медіа”. Зокрема, вона наголосила, що автор цього відео – не журналіст.

“По-перше, є велика частина провини тих, хто пустив в його реанімацію, тому що навіть з точки зору медичної етики навряд чи це ситуація для зйомок. По-друге, навіть якщо це частина редакційного завдання, це ганьбище і стерв’ятництво, але етика — це акт доброї волі наразі”, – стверджує вона.

Трощинська додала, що доки громадянське суспільство через такі явища обурюватиметься, такі, як фіксер Кудінов, будуть хайпувати та процвітати. Необхідні регулювання таких явищ з боку держави.

Стосовно звинувачення “кремлівські боти” Тетяна Трощинська заявила: “За цей тиждень це вже другий випадок на моїй пам’яті, коли людина, утнувши щось таке сумнівне, усіх матюкає ботами. Просто застерігаю: фільтровано вірте людям, які замість вибачень, усіх посилають в боти”.

Щодо тези “світ повинен знати” журналістка наголосила, що люди використовують чуже горе для контенту – у соцмережах Кудінова його міжнародна аудиторія не читає, а саме туди він розмістив це відео.

“Ніхто не довів позитивної кореляції між вриванням в реанімацію і кількістю зброї, яку дали Україні партнери”, – наголосила Трощинська.

Зауважимо, що обурливі коментарі збиралися навіть під дописами Кудінова, які не стосувалися матері Лізи. Усі вони були видалені аж до допису за 7 липня. Вдень фіксер опублікував ще один допис – і Facebook зніс його. Тоді фіксер опублікував його ще раз – і цього разу з прикріпленими реквізитами бабусі покійної Лізи Дмітрієвої:

Реквізити він продублював ще й у коментарях:

Ймовірно, у відповідь на обурення та критику Кудінов свідомо обрав тактику використання трагедії чужої родини як виправдання своїх дій:

Скандал набрав міжнародних оборотів: у той час, як редакція італійського видання RAI News 24 Лаура Танґерліні заперечила тези щодо неетичності свого інтерв’ю, вона разом з тим відмежувалася від дій самого Антона Кудінова:

“У звинуваченнях проти мене за інтерв’ю з матір’ю маленької Лізи немає нічого правдивого, і матеріал, який вийшов в ефір, це підтверджує; інтерв’ю дозволено та погоджено; будь-який контент, опублікований третіми особами, мене не стосується та не відповідає правді фактів. Готова до судових позовів”.

Разом з тим журналіст німецького видання Deutche Welle Чарльз Макфердан у коментарях попросив у фіксера запис розмови, де Ірина Дмітрієва дає дозвіл на опублікований ним контент. Юрист Сергій Локшин наголосив, що такий дозвіл є нікчемним, оскільки жінка перебувала в реанімації та була тимчасово недієздатною.

Мораль, в силу своєї багатогранності, часто в багатьох людей буває подвійною. Антон Кудінов розповідає про благу справу, роблячи речі, які приносять йому заробіток, ігноруючи етику та почуття інших. Він використовує слова “сонячне янголятко”, тут же приправляючи їх моторошною та злегка гіперболізованою фразою “розірвало навпіл”. Свій промах він прикриває чужим горем, а популяризацію свого блогу – “міжнародною спільнотою”, яка навряд чи дуже цікавиться гостомельським фіксером. Це все в сукупності перейшло на чергову хвилю людської ненависті не лише у бік його самого, а й у бік української журналістики загалом. Саме тому серед критиків Кудінова було чимало представників медіаспільноти.

Проте, це не вперше він сприймає трагедію просто як джерело контенту:

Інститут репутації необхідний в Україні не лише у політичній сфері, але й у сфері журналістики. Такі речі, які сприймаються одними людьми як “стерв’ятництво”, “трупоїдство” та “хайп на чужому горі” інші можуть охарактеризувати як вміння генерувати контент. Якщо це питання не вийде за межі соцмереж, навряд чи, попри надії коментаторів, Антон Кудін лишиться поза журналістикою. Навіть таке моторошне відео розійшлося соцмережами, деякими ЗМІ (більшість, однак, потім видалили свої статті) та навіть у публікаціях публічних осіб. А якщо є покупець – то чому б не створювати товар? Тим паче, що завдяки цьому фіксер отримав всеукраїнську популярність, а судячи з чергового публікування свого відео з мамою Лізи, від такої слави він не має наміру відмовлятися.

Україна щодня переживає неймовірні трагедії, втрачаючи своїх людей – дорослих, дітей, людей старшого віку. І це найкраща пора, щоб зупинитися, розвинути в собі емпатію та знайти хоча б крихту людського. Емоційно сліпим жити легше, але у закону та громадської спільноти повинні бути свої важелі впливу на випадок, якщо це порушує чиїсь права.