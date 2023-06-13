У ніч на 6 червня окупанти здійснили черговий терористичний акт, підірвавши Каховську ГЕС та спричинивши тотальне затоплення населених пунктів Херсонщини. Окрім людей, які за декілька годин втратили право на базові потреби, у смертельних пастках опинились і тварини: собаки, коти, корови, свині, олені та інші. Прив’язані до ціпків, заплутані під водою у нерухомих тенетах, налякані та залишені, що мовчки споглядають в бік води, яка прибуває. Втрати, які можуть ніколи не мати точної цифри.

Єдиним порятунком для менших друзів, які не мають фізичних можливостей впоратися зі стрімким потоком води – стали небайдужі волонтери, які, попри критичну ситуацію в регіоні, свідомо прийняли рішення про евакуацію тварин. З першого дня катастрофи команда благодійного фонду “Україна. Об’єднані в різноманітності” опікується порятунком тварин, які опинилися у водяній пастці і, боротьба за безпечне відновлення яких, продовжилась поза межами потенційної загрози.

Про те, якими сьогодні є основні запити щодо тварин постраждалих регіонів, їх моральний стан після порятунку та інші наслідки, що передбачають тривалу реабілітацію, а також важливість пошуку для них нової родини – в інтерв’ю із засновницею та головою благодійного фонду – Анастасією Соколюк.

Насамперед, чи можемо, будь ласка, акцентувати на головних напрямках, на яких Ви працювали з командою? Надання якої допомоги було пріоритетним?

Якщо казати саме про крайню поїздку до Херсону та роботу саме під час цієї катастрофи, то у нас було два напрямки в роботі, це: евакуація тварин та порятунок їх насамперед із води, а також закупівля питної води для лікарень.

А якщо загалом, то ми їздимо до Херсону раз на місяць з великою гуманітарною допомогою у вигляді продуктових наборів, гігієни, фруктових наборів та дитячого харчування, книжок, іграшок тощо. Це велика та комплексна допомога і нашим пріоритетом під час крайніх поїздок були саме села, але також і видача допомоги в самому місті.

На момент Вашого перебування в епіцентрі затоплення, якою була загальна ситуація на даному напрямку з рівнем води? Насамперед, якщо говорити про небезпеку, яку він становить для життя тваринок

Це була дійсно критична ситуація. Коли наша команда у вівторок [ред: 6 червня – день підриву Каховської ГЕС] ввечері виїжджала до Херсону, я закупила їм гумові чоботи до колін. Але зранку, коли вони почали працювати та надіслали фото, що видно лише частину верхівок приватних будинків, я була у шоці і почала одразу шукати та купувати їм човни, мотори. Для тварин було небезпечно навіть якщо б рівень води був 1 метр. Тому що не всі тварини вміють плавати і насправді дуже багато собак були привʼязані. Великий скот це інша історія… Масштаби вже побачимо, коли вода зійде повністю.

З огляду на масштаби, що охоплюють кількість врятованих тварин і Ваші особисті спостереження, наскільки великою є чисельність тварин, які продовжують потребувати негайної евакуації?

У Херсоні, станом на сьогодні, запитів стало набагато менше саме на порятунок тварин. Більше стало на їх пошук. Але у Херсонській області така допомога все ще актуальна. Тваринки переховуються переважно на дахах домівок. Там їх було дуже багато, але іноді їх знаходили у воді, а особливо собак, бо вони не вміють так стрибати та лазити як, наприклад, коти.

Говорячи про організацію та перебіг евакуації тваринок, що стало головним викликом, який вплинув на її ефективність? Загалом, яка ситуація насамперед з обстрілами, які не вщухають навіть зараз?

В першу чергу, ми зіткнулися з проблемою саме пошуку бусу для команди та евакуації тварин. Витратили на це багато часу, а якщо б вони були у нас, то це дійсно б прискорило нашу роботу та реакцію на цю подію. По-друге, коли волонтери почали працювати та зрозуміли, що без човна або хоча б мотора, вони не дуже корисні в цій допомозі. Але, завдяки збору, який я відкрила ще зранку у вівторок, ми змогли швидко реагувати на їхні запити і таким чином у волонтерів було все для роботи.

Обстріли дійсно заважали здійснювати евакуацію та призупиняли роботу, ми втрачали час на очікування. А коли команда працювала у Херсонській області та збирала там тварин, над їхнім бусом збили ворожий дрон. Команда завжди працює в бронежилетах, тому можливо з повітря це виглядало як військовий загін і було визначено як ціль. Ніхто не постраждав і це головне.

Можете, будь ласка, поділитися процесом перебігу евакуації, емоціями, які панують по той бік. Власне, як часто зустрічаються випадки, коли доводиться рятувати саме залишених тваринок? В загальному, наскільки люди охочі допомагати саме тваринам?

Емоцій було мало, бо це заважає працювати у такій ситуації. Ми чітко визначили план роботи та ціль. Дуже багато безпритульних тварин було евакуйовано, зокрема поранених, з переохолодженням та відкритими ранами. Саме таких тварин ми вивозили насамперед до Києва, тому що тут ми працюємо з ними та лікуємо. Я була у приємному шоці, коли після мого оголошення і про допомогу, і про новий дім для врятованих тварин, так багато людей відгукнулось. Це дійсно приємно, що навіть під час такої трагедії, люди не забувають про тварин та піклуються про них.

Власне, кожен з нас сьогодні переживає складні емоційні стани, пов’язані з цією трагедією, тож люди можуть зрозуміти одне одного. По інший бік – тварини, про емоції яких говорити складніше. Чи є історії або приклади, які яскраво демонструють те, як вони проживають ці реалії?

Усі тварини морально скалічені. Дуже багато з них не їли ще добу, очі в сльозах. Собаки дуже часто вили, а при порятунку, навіть домашні, дуже складно йшли на контакт до волонтерів. Бо у кожного з них своя історія та причина, чому їх не взяли із собою чи не врятували власники, якщо вони у них є. Це важко, але якщо про це думати та зупиняти на цьому свою увагу саме у той момент, буде важко працювати. Наразі, тварини ще в стресовому стані, але коли я сьогодні навідувалась до них, вони прийняли мене дуже добре. Не всі, звичайно, але більшість. Тварини завжди відчувають настрій та наміри людини, яка до неї приходить.

Яким є подальший план дій після евакуації тваринок? Якої допомоги вони потребують та як до цього може долучитися кожен з нас? Якою зараз є найгостріша потреба для тваринок, які адаптуються до нових умов?

Усіх тварин, яких ми вивезли, ми віддаємо не в притулки, а шукаємо одразу сім’ї. В Одесі, Дніпрі та Кривому розі – всі тварини вже в нових родинах. А тих, кого ми вивозили у Київ – це тварини у більш складному стані, яким потрібна медична допомога та реабілітація. З тим як я почала про це писати та відображати в соціальних мережах нашу роботу, мене почали знаходити дуже класні люди. Наприклад, в Києві це все ми робимо разом з Оленою Лазуткіною. Вона працює також з тваринами і ми з нею разом займаємось лікуванням, пошуком сімей та усім іншим.

Я не дуже хотіла вивозити їх до притулків, бо який у цьому сенс? Це не допомога тваринам. Тому ми підійшли до цього питання більш масштабно та надаємо їм комплексну допомогу і в лікуванні, а потім будемо робити паспорт, ставити чіп і тільки тоді їх зможе взяти нова сімʼя. Для мене – це допомога дієва та ефективна. Зараз важлива реабілітація та лікування, бо дуже багато тварин приїхало в дуже поганому стані, а також вони потребують турботи, дуже багато смаколиків та уваги.

Для волонтерів, які діють безпосередньо в епіцентрі затоплення та найскладніших рятувальних операцій, що надає сили йти в небезпеку заради порятунку інших? В соціальних мережах сьогодні їх дуже щиро називають героями, тож якими Ви їх змалюєте?

Я завжди називаю свою команду “Герої”. Наш спільний чат з ними навіть так і називається. І це правда. Я пишаюсь цими людьми, їхньою відданістю цій справі, а також готовністю у будь-який момент. Волонтери, ризикуючи своїм життям, доставали тваринок із води, дерев, дахів, парканів і навіть з будинків, де інколи вони були заперті разом з людьми. Наші волонтери пробили човен, але це жодним чином не відобразилось на бажанні довести справу до кінця.

Мобільність і швидкість реакції – ключові фактори в нашій роботі. Натомість, кожна пожертва допоможе нам наблизитися до нашої мети – допомогти, врятувати, зберегти та дати продовження якомога більшій кількості життів чотирилапих. На щастя, для Херсону сьогодні допомоги порівняно достатньо, але важливо не забувати і про села, де також багато запитів, але люди не мають такого масштабу та соціальних мереж, щоб про це написати.

Анастасіє, чи є показова історія порятунку, яка може стати прикладом істинної боротьби за життя? На прикладі історій порятунку тварин або про волонтерів, які власне стали для них символом цієї боротьби

Найголовніше у цьому є те, що люди взагалі це роблять і допомагають іншим через значний великий проміжок часу від початку повномасштабної війни в Україні. Показовою історією є саме те, що люди продовжують працювати заради того, щоб щось змінити, щоб покращити життя інших. Не кожен на це здатен, а тим паче протягом такого тривалого часу. А займатися тваринами та взагалі думати про те, що їм потрібна допомога – це дійсно показник людяності, для мене. У нас є щемливе відео з порятунком котика, яке стало вірусним в мережі. Загалом, усі ці історії і є унікальною розповіддю про роботу людей, які готові на все заради інших, а насамперед наших менших друзів.