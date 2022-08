#Букви зібрали реакцію соцмереж.

“Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н. Приєднуйтесь до флешмобу та “піднімайте” свої Тризуби”, – цими словами українцям представили цей жест.

У дописі-презентації були селеби, які демонстрували цей жест, серед них Надія Дорофєєва, реперка Alyona Alyona, MC Килиммен тощо.

Реакція не забарилася. Ми гортали коментарі, але до компліментарних так і не догортали, тому даємо що є.

Люди зауважили, що герб показується уже давно геть іншим жестом і не варто придумувати щось нове:

Багато хто у цьому “тризубі” побачив непристойний порнографічний жесть, який натякає на вагінальну пенетрацію двома пальцями та анальну – третім. Коментатори використовували дещо простіші варіації назви – “два в парадний, один у шоколадний”, “два в куньку, один в дуньку” або ж англомовний оригінал – “two in the pink and one in the stink”.

Одначе, не лише про агенцію писали – свою порцію мемів отримав і очільник Мінкульту Олександр Ткаченко:

Після бурхливих реакцій соцмереж агенція двічі видаляла допис, на другий раз – остаточно. Після чого опублікувала допис із поясненням: вони пояснили, що жест із трьох пальців зараз небезпечно підіймати в тимчасово окупованих територіях. Також цей жест в українській мові жестів означає літеру “Н”, у чому розробники концепції побачили відсилку до слова “Незалежність”.

“Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила Тризубу Чорновола є беззаперечною”, – наголосили у Banda.

Коментатори подякували за те, що цей креативний флешмоб зам’яли, але лишилися також і не задоволені:

Пресслужба Мінкульту також перепросила за жест. Вони назвали це “перекреативили” та наголосили, що не ставили за ціль зневажити або образити співгромадян.

Вони також пояснили, що не захотіли взяти “Тризуб Чорновола”, оскільки “даний символ використовує одна з політичних партій, натомість нашим завданням було розробити жест для всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів”.