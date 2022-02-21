Фондові ринки незначно просіли, в тому числі під впливом геополітичних новин

2022 рік продовжує бути доволі негативним для глобальних фінансових ринків. За тиждень провідні фондові індекси просіли на 1-2%. Російська біржа втратила близько 10%, в основному сьогодні, на фоні посилення геополітичних ризиків. Прогнози щодо підвищення ставки ФРС продовжують бути більш «яструбовими», а деякі провідні інвестиційні банки очікують вже дев’ять підвищень протягом року. Тому гроші у світі стають все дорожчими, дохідність державних облігацій США коливаються близько 2%. За минулий тиждень нафта на світових ринках трохи подешевшала, ціна на природний газ на європейському ринку знизилась на 9%. Як і раніше, на цінову динаміку енергоресурсів впливають не тільки надзвичайно теплий лютий в Європі, але й геополітичні ризики. Томі ціни залишаються вкрай мінливими.

Гривня знову знаходиться під негативним впливом геополітичних ризиків, НБУ валютними інтервенціями стримує девальвацію

Переважно негативний потік новин призвів до незначної девальвації гривні, хоча минулий тиждень починався доволі позитивно. Ескалація військових дій на окупованих територіях, доволі неочікувані рішення в ОРДЛО щодо евакуації населення та мобілізації чоловіків призивного віку відразу позначилися на курсі готівкової гривні на вихідних. При цьому на початку минулого тижня НБУ навіть викупав валюту до резервів (50 млн дол. США), але потім, на фоні різкого погіршення новинного фону та підвищення геополітичних ризиків, продав 503 млн дол. США. Загалом за три останніх тижнів НБУ купив валюту на суму 637 млн, а продав – на 553 млн дол. США.

Населення України продовжує скорочуватися, пандемія суттєво збільшила смертність

За даними Держстату, населення України за 2021 рік скоротилося на 421 тис. та на початок року складало 41,17 млн осіб. Песимістично виглядає співвідношення народжених на померлих (38 на 100). Всього народилося за рік 272 тис. осіб, а померло 714 тисяч. Кількість померлих у порівняння з 2020 роком збільшилась на 91 тис., а народжених зменшилась на 21 тис. осіб. Частково природне скорочення населення було компенсовано міграційним приростом (21 тисяча осіб).

НБУ стримано позитивно дивиться у майбутнє

НБУ досить оптимістично дивиться у майбутнє. За оцінками його експертів, на Україну очікує зростання ВВП у 2022 році до 3,4%, у 2023 році до 3,7%, а у 2024 році до 4,0%. Прогнозований ВВП у номінальному вимірі у 2022 році складатиме 6200 млрд грн, у 2023 р. – 6800 млрд грн, а у 2024 р. – 7450 млрд грн. У 2021 році НБУ оцінює цей показник у 5400 млрд грн. Разом зі зростанням номінального ВВП сповільниться споживча інфляція до 7,7% у 2022 році (наразі у 2021 рівень споживчої інфляції склав 10%), до 5,0% у 2023 і 2024 роках. Позитивною тенденцією є і сповільнення зростання грошової маси в Україні, так у 2021 році грошова маса збільшилася на 12%, тоді як у 2020 році — на 28,6%. Згідно із січневим прогнозом НБУ, у наступні роки продовжуватиметься сповільнення зростання грошової маси: в 2022 році вона зросте на 11,7%, у 2023 році — на 11,6%. Що ж, поживемо – побачимо, як воно буде, втім, з позитивним поглядом у майбутнє завжди краще йти вперед, ніж з негативним.

Фінансова допомога від країн Європи та США

З огляду на складну геополітичну ситуацію, нарощуванні кількості російських військ на кордонах нашої країни ЄС, Світовий банк, а також Німеччина, Франція, Канада та США заявили про свою готовність підтримати Україну в такі часи та надати фінансову допомогу нашій країні. Так, ще першого лютого Європейська комісія запропонувала екстрену програму макрофінансової допомоги Україні на €1,2 млрд, а сьогодні за це вже остаточно проголосувала Рада ЄС. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка перший транш кредиту обсягом 600 млн євро в рамках макрофінансової допомоги від Європейського Союзу Україна може отримати наприкінці березня чи на початку квітня цього року. Німеччина, що підтримує Україну вже багато років, і зараз, як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, готова надати Україні кредит у розмірі 150 мільйонів євро. Минулого тижня Франція також заявила про готовність надання Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування. Про рішення надати Україні макрофінансову допомогу заявили США: 15 лютого США ухвалили рішення щодо кредитних гарантій для України у розмірі до $1 млрд для підтримки економіки. Канада також готова підтримати нас на тлі можливої агресії з боку Росії – вона надасть Україні кредит майже на $400 млн та допоможе в озброєнні.

Новий формат багатосторонньої співпраці між Україною, Польщею та Великобританією

Україна, Велика Британія та Польща започаткували новий формат тристороннього співробітництва, який покликаний зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю між державами. У спільній заяві глав МЗС України, Британії та Польщі, що була ухвалена в Києві, окреслені напрями співпраці трьох країн, серед яких «координація підтримки Міжнародної Кримської платформи, посилення співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцнення стратегічних комунікацій для протидії дезінформації» – заявили міністри.

З 1 березня відбудеться індексація пенсій

Верховна Рада прийняла новий законопроєкт, спрямований на вдосконалення пенсійного законодавства. В ньому, серед іншого, обрано 1 березня, як дату щорічної індексації пенсій, та розширене коло осіб, які мають на неї право; збільшено з 16 до 18 років віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства; право на дострокове призначення пенсії отримали батько або мати, які виховують дітей, хворих на важке, рідкісне захворювання, за яким не встановлено інвалідність; та ін. Як і раніше, коефіцієнт індексації пенсій залежить від інфляції та динаміки середньої зарплати. До цього два роки поспіль пенсії підвищувались на 11%, а вже скоро збільшать на 14%.