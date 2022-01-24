Що відбувалося з глобальним ринком, цінами на енергоресурси та станом економіки в Україні та світі минулого тижня.

На глобальних ринках розпродаж, фондові індекси знижуються

Минулий тиждень не був дуже вдалим для глобальних фінансів. Американські фондові індекси знову знизилися на 5-8%, що створює достатньо сильне занепокоєння. На європейських та азійських торгівельних майданчиках ситуація є трохи кращою, але в повітрі відчувається нервовість інвесторів. Ще не до кінця зрозуміло, чим виступає поточне падіння вартості акцій: простою тимчасовою корекцією після попереднього ралі або передвісником майбутнього сповільнення економіки. Тому поки що невизначеність сприяє розпродажам акцій. Негатив підсилюється невтішною економічною статистикою деяких компаній. Наприклад, акції Netflix з початку року втратили третину вартості, повернувшись до допандемійного рівня.

Енергоресурси та продовольчі товари залишаються дорогими

Поточну зиму не можна назвати дуже теплою, хоча, з іншого боку, вона не є і екстремально холодною. Ціна на нафту за минулий тиждень знову незначно підвищилася, основним драйвером чого виступила напруга на Близькому Сході. Символічно, що нафта марки BRENT пробила рівень 88 доларів за барель вперше з жовтня 2014 року. Прогнози щодо динаміки цін на 2022 рік є здебільшого невтішними для українців: нафта та продукти з неї, некритично, але здорожуватимуть й надалі. Після обвалу восени продовжують відновлюватися ціни на вугілля (за місяць зросли на третину), але здається, що, попри сильні побоювання, його запасів в Україні вистачить до кінця опалювального сезону.

Ціна на товари українського експорту тримаються на відносно високому рівні, зростає експорт від ІТ

Ціни на залізну руду зросли на 15% з початку року, ціни на пшеницю та кукурудзу з листопада залишаються достатньо високими, а на останню ще й потроху зросли з початку року. Минулий рік був дуже вдалим для сільгоспвиробників: рекордні врожаї в Україні збиралися на фоні не дуже вдалих результатів конкурентів на світових ринках, тому й ціни тримаються на доволі непоганому рівні. Але суттєвою проблемою для майбутньої посівної кампаній є здорожчання добрив. За попередньою оцінкою, експорт ІТ-послуг з України у 2021 році досяг 6,8 млрд дол. США, прискорившись на 36% у порівнянні з попереднім роком.

Дорогі енергоресурси створюють додаткову напругу на українському економічному фронті, проблема стримання карколомного зростання цін на природний газ ще не розв’язана

За декілька миттєвостей до Нового року Уряд прийняв постанову щодо продажу 20% природного газу власного видобутку. Постачання газу за пільговими цінами, з одного боку, дозволить частково згладити різке зростання цін на ресурс, а з іншого боку, втрати по суті перекладаються на плечі видобувних компаній.

Українська економіка у багатьох галузях залишається олігархічною, тому власникам газодобувних компаній не зовсім зрозуміло, чому вони повинні постачати ресурс задешево для компаній, власники яких розмістилися вище у рейтингах Форбс. Перший аукціон відбувся 17 січня, але пропозиція газу була та залишається доволі обмеженою.

НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10%

Геополітичні ризики та наддорогі енергоресурси продовжують загрожувати високою інфляцією. І хоча наприкінці року темпи її дещо скоротилися, чекати на швидку стабілізацію цін поки що не варто. Центральний банк почав рік з чергового підвищення ключової ставки, намагаючись стримати монетарну складову зростання цін та стабілізувати курс гривні. НБУ бачить перспективи подальшого підвищення ставки, якщо вгамувати інфляцію не вдасться. Тому з високою ймовірністю трохи збільшаться ставки за депозитами та кредитами.

Економічне зростання у 2021 році склало біля 3%, прогнози на 2022 рік приблизно ж такі самі

Держстат перерахував показники ВВП та економічного зростання за 2020 рік у бік покращення. Спад у позаминулому році склав 3,8%, і це небагато в порівнянні з більшістю європейських економік. З іншого боку, й посткризове відновлення економіки буде не таким сильним. Схоже на те, що прогнозоване у 2021 році 3% зростання забезпечено насамперед рекордним врожаєм багатьох сільгоспкультур, в результаті чого аграрне виробництво зросло на 14,4%. Разом з цим зростання у промисловості у 2021 році буде менш ніж скромним: показник ледве перевищить 1%.

Гривня залишається під тиском, рекордні чисті резерви дозволяють стримувати стрімку девальвацію

За результатами 2021 року чисті міжнародні резерви України збільшилися на 2,7 млрд дол. США та склали 20,8 млрд, що з моменту початку публікації їхньої динаміки (січень 2012 року) є рекордно високими. 2022 рік розпочався для гривні не дуже, і для її підтримки НБУ за три тижні вже витратив з резервів близько 730 млн дол. США. Тиск на гривню насамперед з боку геополітичних ризиків залишатиметься значним, але при певному заспокоєнні ситуації вартість долара в лютому може повернутися до рівня нижче 28 грн.