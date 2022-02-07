Що відбувалося з глобальним ринком, цінами на енергоресурси та станом економіки в Україні та світі минулого тижня.

На ринках неспокійно, акції Facebook різко здешевшали

Фондові ринки на тижні знову лихоманило: корекція вгору на фоні поліпшення очікувань щодо майбутнього підвищення ставок у США змінилася падінням, спричиненим в тому числі карколомним піке вниз (-27%) вартості акцій Меtа (Facebook) минулої середи, і ціна відкотилася до рівня липня 2020 року. Натомість наступного дня Amazon різко вистрелив вгору після попереднього падіння. За результатами тижня на найбільших фондових ринках все «майже по нулях», але стабільності поки що не проглядається. Черговим тригером для ринків можуть стати дані щодо інфляції в США в четвер, яка знову може побити багаторічні рекорди.

Нафта знову дорожчає, а ціна на природний газ реагує зниженням на сприятливі прогнози погоди у лютому

Попри рішення OPEC щодо збільшення добового видобутку нафти на 400 тис. бар. на добу, її ціна продовжує поступово повзти в гору, повертаючись до рівнів восени 2014 р. Нестабільно не тільки у Європі, але й на Близькому Сході, і подорожчання нафти за місяць склало більш як 15%. Ціна на природний газ в Європі залишається вельми високою, але за тиждень знизилася на 8%. При цьому Україна точно буде з газом до кінця сезону: хоча запаси газу у січні знизилися з 13,5 до 11,2 млрд м3, з урахуванням сприятливих прогнозів погоди на лютий, цього буде цілком достатньо. Але потім потрібно буде закуповуватися.

Економічні новини розвернули динаміку пари євро-долар, за тиждень долар США дешевшає відносно переважної більшості європейських валют

Погана статистика щодо ринку праці в США та інфляції в Єврозоні, підсилена коментарями щодо перспектив підвищення ставок ЄЦБ раніше чим наприкінці року, спровокували послаблення USD. Євро вдалось втримати рівень 1,11 та швидко повернутися до діапазону 1,14-1,15. Долар США на тижні втрачав позиції стосовно абсолютної більшості валют, а польський злотий та угорський форинт дорожчали швидше за гривню. За відсутності негативних новин долар вже сьогодні проб’є вниз рівень 28,0 гривень. Сприятиме цьому рекордний врожай кукурудзи та високі ціни на неї на світовому ринку.

ВВП України зростає достатньо швидко

За останній квартал 2021 року реальний ВВП України у порівнянні з попереднім кварталом став більше на 1,8% (з урахуванням сезонного фактора). А якщо порівняти його з тогорічним ВВП у цьому ж кварталі, то зростання ще більше – реальний ВВП підвищився на 5,9% р/р. Що стосується попередніх періодів, то у третьому кварталі 2021 року ВВП збільшився на 2,7%, у другому – на 5,7%, але у першому був зафіксований спад на 2,2%. Економічне зростання в 2021 році може скласти 3,2%. Точні дані вийдуть лише 11 березня.

Що стосується номінального ВВП, то показник вперше може досягнути 200 млрд дол. США. І це не тільки найвищий показник, а і значний приріст за підсумками року. Основним фактором такого зростання стала стабільність гривні в умовах рекордного зростання цін на промислову продукцію.

Провідна світова агенція Fitch Rating залишила незмінним суверенний рейтинг України на рівні «В», але погіршила прогноз

Зростаючи геополітичні ризики призвели до падіння вартості українських боргових паперів на світових ринках і ускладнили доступ до кредитування в найближчому майбутньому. Нерезиденти продовжують виходити з українських ОВДП, останні аукціони Мінфіну були достатньо слабкими. В цих умовах Fitch Rating бачить певні складнощі у фінансуванні майбутніх боргів, попри доволі непогані індикатори макрофінансової стабільності та діючу програму співпраці з МВФ. В сучасних умовах Україна має певні буфери фінансової стійкості, але цього явно недостатньо для перегляду рейтингу вгору з огляду на серйозні ризики сповільнення економічного зростання та погіршення умов зовнішньої торгівлі.

За оперативними даними НБУ, в січні золотовалютні резерви знизилися з 30,9 до 29,3 млрд дол. США. Центробанк гасив пожежу на валютному ринку та витратив на це у вигляді чистих інтервенцій 1,3 млрд дол. США.

Результати промислового виробництва у 2021 році є доволі скромними, але це вже тенденція

За підсумками 2021 року результати промислового виробництва в Україні свідчать про зростання його обсягів на 1,1% у порівнянні з 2020 роком. Промисловість зросла, але не так швидко, як вся економіка. Але подібна тенденція: промисловість гальмує економічне зростає, — спостерігається вже багато років. Нестача інвестицій та відносно старі матеріальні фонди не дають швидкого зростання. Багато перепон, корупція та недосконала судова система відлякують іноземних інвесторів, хоча відносно низька зарплата та близькість до європейських ринків й надалі створюють непогані перспективи.

В Україні поступово збільшується експорт

Й надалі покращується експортний потенціал України, наразі ми маємо понад 235 країн-партнерів за зовнішньоторговельними операціями. Активна політика в цій сфері веде до поступового збільшення власного експорту та зменшення негативного розриву сальдо торгівельного балансу країни. Так, у січні обсяги експорту в Україні зросли у зрівнянні з тим же періодом минулого року. Як зазначає Держмитслужба, експорт товарів збільшився на 53,4% і склав 6,03 млрд дол. США, а імпорт на 48,8%, склавши 6,25 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в цьому місяці становить 0,96.

Сальдо торгового балансу все ще залишається від’ємним і у січні-місяці дорівнює 0,22 млрд дол., втім, це на 0,05 млрд дол. менше, ніж сальдо зовнішньої торгівлі товарами у січні минулого року, а отже, спостерігаємо поступову позитивну динаміку щодо зменшення негативного сальдо торгівельного балансу.

Україна та Туреччина підписали угоду про Зону вільної торгівлі

2 лютого Кабмін затвердив проєкт Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Ця угода об’єднує всі дружні країни Чорноморського басейну, а це Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна, спільними правилами вільної торгівлі.

Основна домовленість цієї угоди стосується встановлення 0% мит на 95 % з усіх товарів, що експортуються нашою країною, а це близько 10 337 товарних позицій. На товари, що не увійшли в цей список, передбачаються тарифні квоти або зменшені мита.

Також угода передбачає повне скасування мит на продукцію промислового виробництва та на 510 з 840 товарів металургійної галузі, а на 130 видів металургійних товарів встановлено часткове зменшення мита. Ці умови роблять продукцію українського виробництва більш конкурентною.