Що відбувалося з глобальним ринком, цінами на енергоресурси, а також станом економіки в Україні та світі минулого тижня.

Минулого тижня було два основні драйвера руху вартості активів та валютних курсів: загроза вторгнення в Україну та висока інфляція у США

Основні фондові індекси знаходяться у “червоній зоні” на фоні геополітичної нестабільності та високої інфляції, яка й не думає уповільнюватися. Хоча інфляція у 7,5% для українця виглядає цілком нормально, для США це другий місяць поспіль оновлення сорокарічного рекорду, і стає все зрозумілішим, що без посилення монетарних умов проблема сама собою не зникне. Водночас все це грає на руку виробникам ресурсів. Глобальні ланцюжки поставок ще не відновилися від пандемії, а тут нові побоювання з боку потенційного обмеження пропозиції. Окрім загроз з боку Росії стабільно напруженою є ситуація на Близькому Сході, а Китай все сильніше хоче повернути Тайвань.

Долар США поступово посилюється до провідних валют на очікуваннях підвищення ставок ФРС в березні

Інфляція в США у січні склала рекордні з 1982 року 7,5%, перевищивши консенсус аналітиків (7,3%). Це може призвести до жорсткішої монетарної політики та зростання ставок у США вже в березні, і цілком ймовірно відразу на 50 бп. Якщо раніше більшість учасників ринків очікувала, що у 2022 році регулятор підвищить ставку на 100-125 бп, то наразі консенсусна думка передбачає, що це може відбутися ще до кінця літа. Дохідність за американським казначейськими “десятирічками” навіть пробила рівень 2%, що підвищило привабливість інвестицій у папери та загрожує відтоком капіталів з країн, що розвиваються. Долар США знову підсилився до євро та більшості валют, загроза війни в центрі Європи лише прискорила цей процес.

Попри негативний новинний фон, гривня почувала себе більш-менш впевнено

Вочевидь, загроза вторгнення виступає ключовим фактором девальвації гривні. Навіть в умовах стабільно напруженої ситуації у першій декаді лютого національна валюта укріплювалась, а НБУ навіть частково відновив золотовалютні резерви (чистий викуп на минулому тижні становив 203 млн дол. США). Процес ревальвації підтримувався стабільно високими оцінками експорту кукурудзи (33,5 млн т.) та поступовим зростанням ціни на неї на світових товарних біржах. Досягнувши річного мінімуму на початку вересня ціна на “володарку полів” постійно зростає. Достатньо тепла сонячна погода в лютому не тільки покращує настрій, але й зменшує потребу в енергоносіях, ціни на які наразі є доволі високими. Біржові ціни на газ в Європі так і залишаються захмарними. Наближення періодів початку весняних польових робіт та сплати річних податків раніше чудово грали на стороні гривні. Але агресивна поведінка Росії та побоювання відкритого вторгнення в короткостроковому періоді різко зміщують баланс ризиків у бік девальвації гривні, що ми спостерігали раніше і нажаль побачимо на цьому тижні.

Франція надає кредити та кредитні гарантії

8 лютого відбувся перший за останні 24 роки офіційний візит президента Франції до України: Емманюель Макрон прибув до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Президенти обсудили багато гострих питань, домовились про співробітництво в певних галузях та фінансову допомогу Україні.

Оголошена програма фінансового співробітництва Франції та України передбачає надання нашій країні 200 млн євро кредиту, а також 1 млрд євро фінансових гарантій. Що таке ці фінансові гарантії? Фінансові гарантії – це пільгові кредити французьких банків для нашої держави, кошти яких мають бути спрямовані на конкретні проєкти, що погоджені з французькою стороною та реалізуються з її підрядниками та постачальниками. А отже ця програма посилює економічну співпрацю обох країн та допоможе часткове розв’язати проблему обмеженого доступу України до світових фінансових ринків.

Інфляція у січні застигла на рівні 10%

За останній місяць рівень інфляції в Україні не змінився, він залишився та том же рівні, який був у грудні 2021 року – 10,0% р/р. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Фактична споживча інфляція призупинила своє зниження в цьому місяці, залишаючи досить значний інфляційний тиск.

Січневими рекордсменами по зростанню стали ціни на паливо та сирі харчові продукти: подорожчали крупи, молоко та м’ясо, теплична продукція – огірки та помідори. Втім, стали дешевшими яйця, трохи знизилась ціна цукру і залишаються суттєво нижчими, ніж торік, ціни на яблука. Стримувати інфляцію допомагають посилення монетарної політики НБУ (ключова ставка наразі теж ставить 10% після поступового підвищення з 6% у березні 2021 р.) і окремі адміністративні рішення, а також високі врожаї 2021 року.

В Україні знизився рівень тіньової економіки

Мінекономіки оприлюднило попередні дані щодо рівня тіньової економіки в Україні у січні-вересні 2021 року. Згідно з ними рівень тіньової економіки становив 31% від офіційного ВВП, а це на 1 в.п. менше ніж у січні-вересні 2020 року. Скороченню “тіні” сприяло зростання попиту на продукцію на внутрішньому ринку та формування більш сприятливих умов на зовнішніх ринках.

Тіньова діяльність зменшилась майже в усіх галузях, за винятком будівництва, страхової та фінансової діяльності. Найбільший вихід з “тіні” показала сфера нерухомості (на 14 в.п. до 30%). Слідом йдуть транспортна галузь (на 10 в.п. до 44%), переробна промисловість (на 9 в.п. до 23%), добувна (на 8 в.п. до 31%), оптова та роздрібна торгівля (на 7 в.п. до 19%). Суттєво вплинуло на показники тіньової економіки в торговій сфері впровадження РРО. Зросла частка “тіні” тільки у фінансовому секторі.

Зниження рівню тінізації економіки свідчить про поступову адаптацію бізнесу до непередбачуваних карантинних умов.

Президент України оголосив про нову ініціативу – “‎‎єСмартфон”

У межах Diia Summit 2022, якій відбувся в Києві 8 лютого, президент України Володимир Зеленський анонсував дві гучні ініціативи — єСмартфон та онлайн-опитування.

Ідея першої ініціативи “єСмартфон” полягає в тому, щоб спростити доступ до державних електронних послуг у “Дії” для людей похилого віку. Адже користуватися “Дією”, отримати “ковідну тисячу” можуть тільки ті громадяни, які мають сучасні смартфони чи комп’ютери. Тому і була запропонована нова державну програму у межах якої передбачається закупівля сучасних смартфонів, які безоплатно роздадуть вакцинованим громадянам України, старшим за 60 років – щоб вони могли безперешкодно отримувати державні послуги у застосунку “‎Дія”. Крім того, разом зі смартфоном вони отримають спеціальний пільговий тариф.

За попередніми оцінками, планується закупити смартфони для 8,5 млн літніх громадян. Початок реалізації ініціативи заплановано на цю весну. Джерела фінансування поки що не називаються.

Друга новинка – онлайн-опитування – це сервіс, який сприятиме розвитку е-демократії в нашій країні. Завдяки йому серед користувачів “Дії” планується проводити опитування, які мають допомагати владі дізнаватися думку людей та розробляти нові сервіси. Хоча й залишаються великі побоювання щодо цього процесу, особливо після кібератак на державні сервери, в тому числі й Дію.