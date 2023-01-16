Журналіст, блогер, політичний оглядач Денис Казанський написав про масштаби трагедії в Маріуполі на прикладі трагедії в Дніпрі, де 14 січня російська ракета влучила в багатоквартирний будинок, поховавши під уламками десятки людей. Він наголосив, що в Маріуполі такі жахіття траплялися щодня – і людям ніхто не приходив на допомогу.

Про це написав Денис Казанський у Facebook.

Російський теракт у Дніпрі дозволяє краще усвідомити масштаби звірств російської армії у Маріуполі.

Просто вдумайтеся – там щодня було по кілька таких зруйнованих багатоповерхівок з людьми. За даними окупантів, повністю знищено 620 багатоквартирних будинків. Це Дніпро помножений на 600.

У 600 разів більше загиблих сімей, дітей, свійських тварин. У 600 разів більше горя та жаху.

Хоча ні. У Маріуполі було набагато, набагато гірше. Бо там усі ці завали ніхто не розбирав. І шансів вижити не було ні в кого взагалі. Пам’ятаєте відео з Дніпра, де в перші хвилини після влучення ракети люди кричать з-під руїн, а на вулицях затори з карет швидких допомог? Так ось, у Дніпрі живих людей з під руїн дістали. А у Маріуполі такі люди повільно вмирали. Не було швидких, не було рятувальників, бо їх також розбомбили.

На прикладі Дніпра бачимо, що кожен обвалений під’їзд – це десятки загиблих. Руйнування одного будинку завдало стільки жаху та горя. А в Маріуполі – УСЕ місто таке. І все це методично, безжально, місяцями. І ПРОСТО ТАК. Ні для чого.