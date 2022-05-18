Війна внесла корективи у життя мільйонів українців. Але один із найкращих шеф-кухарів України Руслан Ретьман вирішив не зраджувати своєму покликанню та робити те, що він вміє найкраще. Просто цього разу він готує їжу не в ресторанах, а для українських захисників у запорізьких степах.

Розповіла про талановитого шеф-кухаря з передової Вікторія Куріленко.

“Як упоратися із ситуацією, до якої неможливо звикнути ні за два місяці, ні за три, ні, підозрюю, за десять? Занадто довгий був у нас досвід мирного життя, надто моторошним здається, що відбувається. Мій сусід за домом у Бучі Руслан Ретьман – один із 25 найкращих шеф-кухарів України, за версіями різних авторитетних медіа, вважає найтерапевтичнішим для психіки у воєнний час – робити те, що ти вмієш найкраще. Найкраще Руслану вдається готувати.

Сусіди в курсі справи ще з мирних часів дворового плову, який Руслан готував нам просто так на вихідних у палісаднику. За часів моєї роботи у розумному глянці Руслан був нашим головним фуд-експертом. А тепер про його талант знають солдати на передовій у запорізьких степах (“Руля, як здорово, що тебе до нас прислали!”).

У перші дні війни Руслан відвіз сім’ю у безпечне місце, а сам вирушив на фронт військовим кухарем. Умови для готування в польовому бліндажі під постійними обстрілами ті ще: як підсвічування — ліхтарик на касці, як плита — саморобне вогнище з каміння, каструлю іноді руками доводиться підтримувати, поки в ній їжа готується. Але навіть за такого екстриму Руслану вдається підходити до процесу творчо: радувати бійців брускетами-тостиками з сиром або тунцем, коли надходять передачі з тилу від рідної мережі рибних ресторанів “Флагман” (до війни він працював шеф-кухарем київського “Флагмана”). То сирники бліндажні, то курячі шашлички, то польова юшка, то військові макарошки — Руслан, як може, намагається урізноманітнити нехитре фронтове меню.

Кулінарну майстерність приправляє чудовим почуттям гумору — ще однією важливою якістю, яке рятує навіть тоді, коли літають фосфорні бомби і зовсім не до сміху. Цінності на передовій змінюються на 180 градусів: тепер, як дитина, радієш просторому спальнику, в який поміщаєшся повністю і повністю (Руслан високий та міцний), або двом газовим балонам, які приїхали з тилу і дозволяють польовому шеф-кухареві робити свою роботу легше, простіше, веселіше. До вибухів і обстрілів неможливо звикнути, іноді накриває на повну, але якщо робити день у день те, що ти вмієш найкраще, страху стає менше, а життя знову наповнюється змістом.