Ну так, у них вибори, а у нас корупція. Приготуйтесь, Трамп ще покатається на моралєсах.

Але це рішення – другий тривожний дзвіночок. І ось чому треба було ще у Вільнюсі почути слова президента Чехії Павела про те, що Україна сяде за стіл переговорів у 2024 з тим, що відібʼє до кінця року. Там же Павел попередив, що союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України.

Не розчули?

Так от – розказую інсайдів не з ОП. У нас у серпні вже просіла міжнародна технічна допомога. По простому, ми не отримали кількість зброї, на яку розраховували. І тоді стали брати за горло своїх спецімпортерів – везіть. Хоча ще недавно наші спецімпортери зручно жили – рівень дебіторки їм знизили тим, що просто переуклали допки на нові строки. І таким чином зменшили потенційну кількість позовів і штрафів за невиконані договори. І швидкість виконання контрактів.

А ви знаєте, скільки у нас є договорів на поставки зброї на 24? Я вам краще не казатиму… пояснюють тим, що грошей нема. В бюджет на наступний рік закладено коштів рівно стільки, скільки Міноборони витратило ще станом на липень 2023. Тому в мене погана новина для тих, хто був адептом фрази «зброя за будь-яку ціну». Ми більше не можемо дозволити собі цю розкіш.

Раніше дозволяли. Дуже часто.

Ось тільки один приклад. Є у МО такий постачальник – польська компанія Alfa. На початок року невиконаних контрактів – більш ніж на 3,5 млрд.

Польська компанія мала постачати з квітня 2022 року 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а наш “Прогрес” підписав через цих же поляків контракт з Міноборони на такі ж постріли по 1195 євро. Тобто йшлося про підняття ціни на 435 євро (57%) на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми в тому ж квітні 2022.

У підсумку, контракт з “Alfa” був виконаний лише на 10% і компанія попросила про розірвання контракту. А компанія “Прогрес” за значно вищими цінами тільки нещодавно таки виконала свою угоду.

Правда, зручно?

Я була в липні з колегою у Варшаві. Знайшли офіс Alfa. Ну як офіс… табличку. За перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності і взагалі, як кажуть польські юристи є маркером корупції. Крім того, ще є в анамнезі спішно закритий рахунок у банку. Тобто гроші вже пішли, а от що зброя прийде – взагалі не факт. Нижче лист, де польська компанія розказує, де нас вона вертіла. Тільки там не Польща винна, а ті хто цю схему дозволив провернути. Бо були зацікавлені в маржі.

Тому можна провести ще три форуми оборонних індустрій, але якщо не полагодити дещо у власній консерваторії, стріляти по кримському мосту будемо з рогаток.

У нас закупівлі зброї передаються на профільну агенцію. Правда, досі незрозуміло, скільки і коли в тої агенції буде грошей, скільки персоналу, а головне за якими принципами вона закупатиме.