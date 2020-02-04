#Букви розповідають про найцікавіші українські бренди, для яких sustainable набагато більше, ніж усвідомлене споживання.

Лекторій BE SUSTAINABLE! fashion summit завершився спільним шоу брендів Azava, DevoHome, Klaptyk fashion, Preapoclo, Re-Beau, Reviclo by Markova і Una Terra. Всі вони – sustainable не тільки в плані виробництва тканин і ставлення до навколишнього середовища. Для них sustainable – поняття багатогранне і всеосяжне: це постійне вдосконалення та збереження культурної спадщини; підтримка ручної роботи і локального виробництва; соціальна і корпоративна відповідальність; прозорий ланцюжок виробництва і кругова економіка; гідні умови праці для співробітників; підтримка гендерної рівності; інноваційні технології та нові форми комунікації. Одним словом, це реальність, без якої неможливе майбутнє.

Так, бренд DevoHome, заснований в 2013 році, – вже відомий сьогодні виробник конопляного текстилю та одягу.

“Конопляне волокно – це стійкий і біорозкладаний матеріал, – розповідають в DevoHome. – Конопля росте без гербіцидів і пестицидів, стійка до шкідників, антибактеріальна та протигрибкова, швидко поглинає і виділяє вологу, ізносоустойчива, гіпоалергенна і забезпечує прекрасну регуляцію температури і циркуляцію повітря”.

Ноу-хау бренду – інноваційний матеріал “конопляне хутро” (HempFur), яке відмінно замінює тваринне і синтетичне хутро за своїми якостями і з якого DevoHome шиє конопляні шуби.

Також цей натуральний конопляний утеплювач використовують для конопляних пальто, жакетів і жилетів як заміну пуху і синтетики, яка зазвичай використовується в мас-маркеті. Матеріал можна прати, він натуральний і теплий, не містить продуктів тваринного походження і є абсолютно веганським.

Для сталого бренду KLAPTYK fashion це був перший показ: бренд зовсім молодий і заснований весною 2019 року Інною Павлічук, кінорежисером і дизайнером.

“Це одяг, який неможливо зносити і не вибирай між модою і природою”, – так Павлічук характеризує філософію свого бренду.

Поки технології переробки текстилю ще в зародку, а звалища в Україні зростають з кожним днем, і 10% з них – це текстиль, дизайнер KLAPTYK вирішила піти очевидним шляхом – шити одяг з бу тканин і залишків текстильного виробництва. Саме так виник бренд стійкою одягу KLAPTYK fashion – як прототип майбутнього масштабного UP-cycling виробництва.

Проект було розпочато і як соціальний. Головними його кравчинями стали дівчата з села Володимирівка (Київської обл.), для яких ця експериментальна майстерня – єдиний варіант роботи в селі. Одна з цілей бренду – зменшувати кількість вторсировини на звалищах.

Бренд REVICLO, що також брав участь в показі, створює одяг (джинси, куртки, жакети, сорочки) в дусі 80-х – 90-х років ХХ століття з вінтажного деніму (бавовна 100%). Джинси створюються не за лекалами, а за формами клієнтів макетно-модельного способом з урахуванням особливостей фігури, типу і характеру особистості. Так виходять єдині в своєму роді речі.

“Створення нового виробу з вінтажної сировини – екологічно мудра місія. Даючи друге життя вінтажному деніму, ми разом допомагаємо зберігати ресурси нашої планети. Апсайклінг проект REVICLO є вуглецево-нейтральним брендом The Sustainables”, – розповідають в бренд.

Ще один бренд, заснований в 2019 році Лідією Соболенко і над яким працює дизайнер Яна Червінська, Una Terra бачить свою місію у створенні стильного і трендового одягу для собак і їхніх господарів за принципом ресайклінгу або використовуючи тканини сталого виробництва.

“В Una Terra ми об’єднали усвідомлене споживання і моду, а також захист тварин і Землі. Ми знаємо, що собака – це член сім’ї і наголошуємо на цьому через стиль Family Look”, – говорять творці бренду.

Бренд виробляє свою продукцію двома способами. По-перше, створює новий, стильний одяг з секонд-хенд-матеріалів. Наприклад, купує куртки хорошої якості, розтинає їх, а потім шиє новий парний одяг для собак та їх власників. По-друге, Una Terra використовує тканини сталого виробництва шведської компанії We aRe SpinDye, яка зробила значний крок вперед з цим продуктом: вживання води і хімічних речовин значно скорочується, що в свою чергу означає менше споживання енергії і менший слід вуглецю. Тканини і, таким чином, кінцеві вироби мають екстрапоказники, витримуючи пошкодження ультрафіолетом, пранням і зносом краще, ніж можна досягти з традиційним фарбуванням.

Цікавий досвід бренду AZAVA, який описують як “нішевість, унікальність, витонченість, шарм, благородство і повагу до традицій”.

Дизайнер бренд Анніс Захарова працює з індивідуальними замовленнями: кожна річ майстерно втілюється в єдиному екземплярі, виходячи з смаку, потреб і будови тіла замовника.

Зовнішній вигляд виробів не втрачає своєї актуальності ні в якому модному сезоні, адже в його основу закладені принципи класицизму. Речі бренду легко перешивати і комбінуються з іншими частинами гардероба. Висока якість речей, їх універсальність дозволяють використовувати одяг протягом довгих років життя, в різних ситуаціях і передавати їх наступним поколінням.

Ще одна sustainable-складова AZAVA – культурна цінність. Речі виготовляються з використанням традиційних прийомів високого шиття і декоративних технік різних куточків світу.

Натхнення дизайнер черпає в природі. Тому не дивно, що в своїй роботі Анніс відноситься відповідально до впливів індустрії моди на навколишнє середовище і етику людських відносин.

Примітно, що стійкість присутня на кожному етапі роботи бренду: наприклад, виробництво AZAVA малогабаритне, працює без залишків і з мінімальним енергоспоживанням (безліч операцій виконуються вручну і в світлий час дня, по можливості спілкування з колективом і замовниками відбувається “вживу”, без використання технологічних мереж комунікації). Також бренд успішно втілює програму творчої співпраці з малозабезпеченими верствами населення, майстрами хендмейд і культурними центрами.

Всього на рік AZAVA створює близько 10-15 моделей.

После показа BE SUSTAINABLE! fashion summit гости Украинской недели моды вышли с убеждением, что эко-стиль – это будущее нашей планеты.