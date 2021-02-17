За підсумками офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів, який пройшов 14-17 лютого, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відзвітувала про 3 млрд доларів інвестицій, які вдалося залучити в Україну. Насправді йдеться про рамкові домовленості в форматі меморандумів, т.зв. “інвестиції ввічливості” і напрошуються паралелі з вересневим візитом до Великої Британії, після якого влада теж “привезла” 2,5 млрд фунтів (ті ж 3 млрд дол.), інвестицій, що так і не зайшли в країну.
Але щоб не впадати в огульний скептицизм одразу, “Букви” вирішили все ж перевірити, наскільки слова влади стикуються з реальністю.
Нас не збентежили скарги оффрекордз одного з представників бізнес-складової офіційної делегації, який схарактеризував візит як “дорогу і безглузду PR-кампанію» “Офісу президента і який не надто оптимістично налаштований щодо його результативності.”В арабських країнах не розуміють такого наскоку і щоб говорилося відразу про все”, – пояснює він.
З дещо хаотичного потоку новин, який продукував пресофіс Зеленського про його безпрецедентні досягнення в ОАЕ, найбільш реалістично виглядають домовленості у сфері, в якій Україна безумовно компетентна і володіє лідерськими позиціями — сільському господарстві. На АПК, згідно з офіційними повідомленнями, також поширюються досягнуті тримільярдні домовленості, в рамках яких Україна має стати “гарантом продовольчої безпеки” для Еміратів.
Зробимо лише дві критичні ремарки:
- Для оголошення про те, що Україна забезпечить продовольчу безпеку третьої країни, можна було дібрати відповідніший момент, ніж період різкого зростання цін на базові харчові продукти на внутрішньому ринку і розгорнутої навколо цього нервової суспільної дискусії.
- Якщо держава Україна і її керівництво хотіли підтримати аграрний експорт в ОАЕ і в принципі співробітництво в цій сфері, то було б логічно зсунути візит лише на декілька днів і поєднати його з відвідуванням Gulfood – найбільшої у світі профільної аграрної виставки, яка 21 лютого починає роботу в Еміратах і де є український стенд. “Ви не уявляєте, як підіймає статус учасника відвідування стенду керівництвом країни”, – говорить один з колишніх топчиновників, що спеціалізується на міжнародній торгівлі. Те, що замість цього візит захопив дату 14 лютого, День Закоханих, і присутність в делегації першої леді, ще раз змушує підозрювати, що зерно таки було не головним.
Отже, як саме Україна забезпечуватиме продбезпеку ОАЕ?
Представники владної команди розходяться в поясненнях:
Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, мова йде про “створення агрохаба і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки”.
З повідомлення на Facebook сторінці міністра аграрної політики Романа Лещенка зрозуміти що-небудь складно, оскільки воно повністю складається з істеричних вигуків і грубих лестощів президенту: “Такого раніше не було! Україна, тільки вперед!”
Радник глави офісу президента Тимофій Мілованов повідомляє, що спадковий принц ОАЕ “дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто, довести до 2 млрд доларів на рік”.
Еміратські ЗМІ не підтверджують нічого з вищесказаного. «Букви» вже писали, що заяви прессекретаря президента про небувалий інтерес, що нібито проявляється місцевими медіа до візиту Володимира Зеленського не витримують перевірки інтернет-пошуком.
Але навіть в цих скупих повідомленнях немає ні слова про будь-які нові домовленості про постачання продовольства, хоча наводиться цитата Володимира Зеленського, що він готовий їх забезпечити: “Україна може і буде гарантом продовольчої безпеки Еміратів … ми входимо в число світових лідерів по експорту пшениці, кукурудзи і ячменю “, – сказав він.
Експорт українських харчових продуктів в ОАЕ у 2019 році становить 252,2 мільйона доларів. Майже на половину його формують лише чотири категорії: рослинна олія, м’ясна продукція (переважно яловичина), продукція птахівництва, включаючи яйця, зернові й борошно. Такий дисбаланс ускладнює завдання значно збільшити обсяги торгівлі, оскільки за ключовими категоріями вони й так містяться на межі.
Також проблемною є “срібна” категорія українського експорту в ОАЕ — м’ясо та харчові субпродукти з нього. За даними Інституту аграрної економіки, торік виробництво продукції тваринництва вперше з 2007 року стало збитковим і генерувало сумарний збиток 2,9 млрд гривень. “Збитки у тваринництві склалися під впливом випереджального зростання собівартості — на 5,7%, тоді як виторг від реалізації продукції зросла лише на 0,7%», – пояснив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” академік НААН Юрій Лупенко.
Ще один нюанс – суто дипломатичний. З українського боку нехай навіть протокольні меморандуми підписували офіційні особи – міністри, глави держконцерну – але у відповідь рівень був явно нижче.
Так, з Укробронпромом підписантом виступив холдинг Edge, а в більшості інших меморандумів – інвестфонд Mubadala.
Найбільш статусне партнерство – втім як завжди – було у глави МВС Арсена Авакова, який підписав договір про зміцнення співпраці у сфері безпеки й боротьби зі злочинністю, де підписантом виступив заступник прем’єр-міністра і міністр внутрішніх справ генерал-лейтенант Шейх Саїф бен Заїд Аль Нахайян.
І якраз ця угода знайшла своє відбиття в місцевих ЗМІ.
Правда, і українське Мінагрополітики є “потьомкінским селом держсектора“, не володіючи жодними реальними повноваженнями. Це підтвердило вчорашнє засідання Кабміну, на якому новому-старому аграрному відомству, за неофіційними даними, з десятка ЦОВВ, що належали йому в редакції 2015 року передали лише два — Держрибагентство і Держгеокадастр.
В цілому, аграрний прорив в ОАЕ виглядає ілюзорним. Ми можемо розраховувати на планомірне збільшення постачі, але стимулів для вибухового зростання обсягу торгівлі в цьому напрямі у сторін немає.
Також — виключно для порівняння і розуміння, що таке “прорив” – варто нагадати, що перелом в аграрних відносинах з ОАЕ припав на каденцію міністра АПК в уряді Арсенія Яценюка Олексія Павленка, коли Емірати відкрили свій ринок для продукції українського птахівництва.
Аграрний експорт в ОАЕ: ТОП-15 українських товарів
|Товарна категорія
|Вартість, млн долл
|% в загальному експорті
|Рослинні олії
|74,58
|18,3
|М’ясо й субпродукти
|51,37
|12,6
|Молоко, молочні продукти, яйця, натуральний мед
|30,36
|7,4
|Зернові культури
|26,19
|6,4
|Продукція борошномельної та круп’яної промисловості
|15,15
|3,7
|Алкогольні й безалкогольні напої, оцет
|3,32
|0,8
|Насіння і плоди олійних
|2,91
|0,7
|Їстівні плоди та горіхи
|2,54
|0,6
|Овочі
|1,61
|0,4
|Тютюн і промислові замінники тютюну
|1, 56
|0,4
|Продукти перероблювання овочів
|1,45
|0,4
|Готові продукти з зерна
|0,89
|0,2
|Цукор і кондитерські вироби з нього
|0,73
|0,2
|Какао і продукти з нього
|0,57
|0,1
|Різні харчові продукти
|0,50
|0,1
Дані: Держстат, січень-листопад 2020 року