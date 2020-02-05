Проєкт BE SUSTAINABLE! росте і стає справжнім центром інновацій та нетворкінгу для української свідомої моди. Вперше в рамках тижня моди відбувся одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі.

#Букви розповідають, про що говорили на модному саміті.

Місія BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – зібрати і надихнути всіх, кого цікавить гаряча тема сьогодення і майбутнього.

“У просторі BE SUSTAINABLE! ми максимально занурюємо аудиторію в світ дизайнерів, демонструємо локальні стійкі практики спільно з технологічними рішеннями. Візуальним і інтерактивним способами ми переносимо зв’язок з відповідальною модою за межі Мистецького Арсеналу та створюємо історії, що не кануть в Лету”, – розповідають в оргкомітеті Ukrainian Fashion Week (UFW).

Це історії, які покликані надихнути тих, хто вибере відповідальність як ДНК свого бренду. Їх можна було почути від міжнародних гостей і українських дизайнерів, які виступали на сцені лекторію проекту BE SUSTAINABLE !.

З модною доповіддю на тему “Стратегія сталої моди: від вирощування сировини до безпечної утилізації” виступила Клавдія Шевелюк, консультантка з питань сталого розвитку, засновниця Change Agency Responsible Future.

За 14 років досвіду роботи на керівних посадах в області B2B в провідних юридичних фірмах і групах компаній, а також маючи успішний досвід запуску нових брендів і продуктів на ринку України, сьогодні Клавдія консультує провідні українські та прибалтійські компанії з питань впровадження стратегій, політик і програм сталого розвитку, допомагаючи аналізувати життєвий цикл розробки програми по залученню зацікавлених сторін.

У своїй лекції Шевелюк розповіла, чому в стійкій бізнес-моделі важлива кожна ланка формування вартості, і продемонструвала приклади вдалих фешн-брендів, які ґрунтуються на рішеннях від природи.

Маркус Бергман, який більше 20 років займається стійким розвитком, в своїй доповіді “Мінливий ландшафт постійної текстильної промисловості” звернув увагу на те, як швидко змінюється наше ставлення до моди і вибору одягу. “Рітейл-сфера – не така, як була раніше, і це означає, що усталені бізнес-моделі швидко стають неактуальними або відмирають”.

Тому він спробував визначити і розвинути можливі стратегії утвердження компаній в сучасній і майбутній середовищі.

Потім Маркус Бергман разом з Марією Трапп провели воркшоп “One Dear Thing – тематичне дослідження прозорості fashion-проєкту”. Разом вони на прикладах спробували показати, як забезпечити і втілити цю прозорість на всіх етапах виробництва, акцентуючи увагу на тому, що висока цінність кожного окремого продукту створюється завдяки наданню аудиторії повної інформації про виробничого ланцюга.

Цікавим був досвід дизайнера Світлани Бевзи в рамках публічного інтерв’ю з редактором L’Officiel Ukraine Марією Мохової на тему “Нові цінності моди в 2020 році”.

За словами Мохової, бренд Bevza, заснований 14 років тому, сьогодні є обличчям української моди на світовій сцені і одним з найуспішніших українських брендів, оскільки останні кілька сезонів бренд Bevza став резидентом Нью-Йоркського тижня моди.

У своїй розповіді Бевза постаралася надихнути інших дизайнерів на те, щоб переформатувати свій бренд і переглянути його цінності в новому році.

“Я як дизайнер можу сказати, що стійка мода – це не тренд, а життєва необхідність. Сьогодні можна зробити гарний естетичний продукт з використанням правильних матеріалів, які не шкодять природі, створені в дусі природи і таким чином створюючи нові цінності”.

Перше, що потрібно робити, – це поважати природу, а значить використовувати її дари, як зробила Бевза, надихнувшись колоссям пшениці та створивши по їх прототипу сережки – бестселери серед закордонної модної публіки. До того ж, колосся пшениці – це ще й символ України, а збереження культурної спадщини та місцевих традицій – одна з цінностей стійкої моди.

Друге, що порадила Бевза, – звертати увагу на деталі, фурнітуру (наприклад, ґудзики і блискавки не з пластику, а з дерева або металу).

Третя стійка ініціатива Bevza – створення альтернативи натуральній шубі. Використовуючи технологічні біорозкладні матеріали, Світлана Бевза придумала пуховики, що візуально нагадують шуби. При цьому, наголошує дизайнер, варто враховувати такі деталі, як наповнювач пуховика і фарби для принтів – все це повинно відповідати принципам sustainability.

Наприклад, для наповнювача використовується перероблений поліестер, а в якості підкладки – віскоза, теж sustainable-матеріал. Все це проводиться в Україні, місцевими майстрами, а значить – підтримує принципи стійкості.

“Це стереотип про те, що екошуби розкладаються сотні років. Технології йдуть вперед! Сьогодні вони дуже швидко розвиваються в напрямку стійкості. Не потрібно чекати інновацій 10 років. За якийсь місяць-два з’являються нові блискавки, екоподошви”, – говорить Бевза.

Четверта ініціатива, яку втілює українська дизайнерка, щоб відповідати принципам усвідомленої моди, – це пропонувати клієнтам кастомайзинг (ресайклінг) одягу Bevza. “Це можливість не викидати речі, оскільки вони якісні, а дати їм нове життя, при цьому не виходячи з бренду. Така ініціатива дає можливо купувати менше. Так, це платна послуга. Але зрозуміло, що це дешевше, ніж зробити нову річ”, – пояснює дизайнер, приводячи в приклад пальто, яке вона перешила в новий жакет і спідницю-міді.

Також Світлана Бевза працює з переробленим денимом, який раніше знаходився на стоках або сортувальних станціях. Його нарізають і роблять з нього пряжу, яку українська дизайнерка використовує для своїх трикотажних речей, в тому числі облягаючих суконь.

За словами дизайнерки, зараз її бренд на 35-40% sustainable, і одна з цілей – як мінімум подвоїти цю цифру до кінця року.

Фінальним акордом лекторію стала панельна дискусія “Може свідоме споживання врятувати планету?” за участю Маркуса Бергмана, Клавдії Шевелюк, еко-блогера Маріанни Бойко і редактора Vogue UA Тетяни Соловей, на якій спікери намагалися розібратися, як свідомо споживати, змінюючи при цьому модну індустрію, і чи потрібно для цього відмовлятися від нового одягу.

Освітню частину саміту завершили покази українських дизайнерів, які обрали шлях змін в напрямку відповідальної моди.