Новий світ. Новий сезон. Новий формат - під таким слоганом з 5 по 8 лютого проходить експериментальний сезон Українського тижня моди No Season 2021.

#Букви дізналися, яким був перший день.

Стартував експериментальний сезон Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Ukrainian Fashion Week – перший Тиждень моди в Центральній Європі, створений за світовими стандартами Тижнів prêt-a-porter. Вперше за 23 роки свого існування Ukrainian Fashion Week розширила рамки проєкту на весь світ і запросила всіх стати частиною нового цифрового досвіду сезону No Season 2021.

Пандемія і карантин не стали перепоною на шляху любові до української моди, зате істотно сприяли її діджіталізаціі. Звичного front row в цьому році немає, як і самих глядачів. UFW проходить онлайн: серед єдиних оффлайн-присутніх на бекстейджі і репетиціях показів тільки редактори і журналісти модної преси. Зате кожен бажаючий з будь-якої точки планети може приєднатися до переглядів, побачити покази у високій роздільній здатності як наживо, так і в записі.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 здійснюється на Медіасервіс MEGOGO, який зробить перегляд можливим у високій якості з будь-якої країни світу, навіть для незареєстрованих користувачів.

Як і в минулому році, колекції дизайнерів представлені в рамках позасезонності. Незважаючи на те що Український тиждень моди проходить не так як зазвичай і без участі багатьох відомих з минулих років імен, всього в нинішньому сезоні свої колекції представлять 28 українських і міжнародних дизайнерів.

7 лютого 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-форматі втретє відбудеться BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – наймасштабніша професійна міжнародна подія, спрямована на підвищення рівня експертизи в сфері сталого розвитку українських професіоналів, які працюють в області дизайну і виробництва одягу. Тема третього Саміту – Digital Innovations and Sustainability.

В рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit буде представлений новий формат проведення fashion-шоу. Команди Саміту, FFFACE.me і сет-дизайнер Love Curly створять унікальне AR fashion-шоу для сталого українського бренду СHERESHNIVSKA.

“На показі вперше в Україні буде продемонстровано потенціал digital-декорацій для демонстрації fashion-івентів, – коментує Дмитро Корнілов, CEO студії по розробці Instagram-фільтрів FFFACE.me. Це той випадок, коли використання технології буде не просто іміджевим, а дозволить оптимізувати витрати на оформлення сцени без втрат в видовищності”.

Креативну ідею ресайклінгу уніформи великих компаній, як один з підходів до вирішення цієї глобальної проблеми, запропонували DHL Express Україна в колаборації з дизайнером бренду POSTUSHNA Юлією Постушною. В рамках UFW буде представлена спеціальна капсула, яку дизайнер розробила на основі форми DHL, яка була у використанні. Цей приклад може стати рішенням для переосмислення робочого одягу, а також поштовхом до колаборації креативного сектора і промисловості.

Окремий день Ukrainian Fashion Week No Season 2021, як і завжди, буде присвячений платформі New Generation of Fashion, в рамках якої будуть представлені молоді дизайнери-учасники менторської програми від UFW, Graduate Show українських приватних fashion-шкіл і нові імена.

У перший день свої колекції представили Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Огляд найяскравіших колекцій першого дня читайте нижче.

Elena Burenina

Ретроспективною колекцією в честь 15-річчя свого бренду відкрила сезон дизайнер Олена Буреніна. В ювілейному зібранні дизайнерка згадала кращі образи за всю історію бренду, починаючи з колекції 2006 року, з якої молодий дизайнер вийшла на подіум всеукраїнського проєкту “Погляд у майбутнє”.

По колекції легко було простежити естетику дизайнерки, що змінилася, і її творчі пошуки: від арт-експериментів і авангарду на зразок сукні з ляльками з колекції 2011 року до мінімалізму у вигляді ідеальної шовкової сукні нареченої і білої сумки з бахромою з останньої колекції I am love.

ARTEMKLIMCHUK

У новій колекції дизайнер Артем Климчук запросив поговорити про те, що сьогодні вважається сучасним, необхідним, доречним і красивим і назвав її Modern Talking. Колекція просякнута ностальгією за задушевним розмовами на кухнях часів СРСР. Також Артем Климчук шукав натхнення в архітектурі модерну, стилі арт-деко і 40х роках минулого століття.

У колекції вишивка золотими паєтками, схожими на рибну луску, сусідить з в’язаною сіткою, плетеною з бісеру кольчугою і яскравим леопардом у всіляких кольорах, а на толстовках, сукнях, в’язаних светрах і жилетках традиційно красуються квіткові аплікації і вишивка бісером, виконані як завжди вручну.

Arutiunova

З колекції в колекцію досліджуючи тему танцю, Анна Арутюнова залишилася вірна цій темі і в новому сезоні. Осінньо-зимова колекція сезону 2021/2022 просякнута естетикою паризького кабаре. Відверті сукні кармінного кольору з розрізом від стегна грають на контрасті з класичними костюмами їх імпресаріо, виконаними в ніжно-блакитному, оливковому та чорному. Від вишуканих інтер’єрів кабаре кінця XIX – початку XX століття колекція Arutiunova запозичила диванну оббивку капітоне, втілену на бомбер, а також поєднання ланцюжків і кришталю – як натяк на деталі розкішних люстр, блискучих в дозвільній обстановці.

Дизайнер вміло перетворює маскулінний образ в сексуальний, пристрасний і чуттєвий, використовуючи всілякі аксесуари і декоративні елементи: туго затягнуті корсети, чокери, довгі сережки, ланцюжки, кришталь різних розмірів і фірмову танцюючу в такт рухам бахрому.

FROLOV

Презентацію своєї нової капсульної колекції дизайнер Іван Фролов влаштував на приватному іменному джеті і назвав її Love Airlines. “У дитинстві, перед польотами, я завжди відчував сильні емоції радості і очікування нових вражень. У животі було відчуттям схоже на те, коли ти закохуєшся. Я люблю польоти любові і польоти на літаках. І завжди хотів мати власні авіалінії. Мрії здійснилися в нашому новому відео”, – розповідає Іван Фролов ідею свого діджитал-показу.

Вихід колекції дизайнер приурочив до Дня всіх закоханих, а тому в ній можна знайти безліч образів для ідеального побачення. Короткі і довгі корсетні сукні з відкритими плечима, виконані в білизняному будуарному стилі, а також комбінезони з прозорою сіткою на спині. Все це знакові речі дизайнера з попередньої колекції 2020 року, але в нових кольорах – червоному і сіро-блакитному. Також модельний ряд доповнений серією аксесуарів – bra-bags, краватки, пояси, чокери і пов’язки на стегно.