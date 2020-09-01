У Мистецькому Арсеналі стартував 47-й сезон Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season, який триватиме з 31 серпня по 3 вересня. Букви розповідають про найяскравіші колекції та образи першого дня.

У цьому сезоні покази проводяться в нових карантинних реаліях: суворий масочний режим вніс свої корективи в проведення шоу і навколоподіумні заходи.

Головною відповіддю на виклики сьогодення стала онлайн-трансляція показів: оргкомітет UFW представив діджітальний продукт – віртуальний подіум, щоб показати українську моду міжнародній пресі, яка в цьому році не змогла приїхати в Українучерез закриті кордони. Також для безпеки присутніх на заході був організований додатковий зал під відкритим небом біля входу в Арсенал – щоб всі могли тримати потрібну дистанцію і дивитися покази безпечно на вулиці.

Хоча показів стало трохи менше, а з розкладу випали такі завсідники Ukrainian Fashion Week, як бренди Lake Studio, Ksenia Schnaider і Przhonskaya, програма Ukrainian Fashion Week NoSS (No Season Season) така ж насичена, як і попередні сезони.

Організатори зробили ставку на потенціал української моди – молодих перспективних дизайнерів: як відомих в Україні та за кордоном, так і тих, чиї імена ось-ось пролунають на повний голос, а також – на сталий розвиток моди і міжнародні креативні колаборації.

До слова, найбільше коронавірус відбився на гостях показів: їх стало значно менше – лише найвідданіші шанувальники українських брендів, модні хлопці і дівчата Києва та редактори модної преси. Зате присутнім було де розійтися на великій території Арсеналу.

У матеріалі використано фото Ukrainian Fashion Week

Frolov



Сезон NoSS відкрила колекція найперспективнішого дизайнера української моди Івана Фролова. За визнанням гостей UFW, зараз як ніколи хочеться побачити щось незвичайне, яскраве – то, що може сильно вразити і внести в життя шокуючу новизну. І дизайнеру, відомому майстрові тонких провокацій, вдалося не тільки поєднати очікування гостей з реальністю, але і передбачити їх.





Колекція під назвою AZUCAR вийшла кінематографічною і яскравою, як захід сонця. Саме захід у Гавані і був головним натхненням дизайнера, який він побачив на фотографії, отриманій від його коханої з подорожі по Центральній і Південній Америці. Під музику Майлза Девіса подіумом вальяжно “танцювали” яскраво-помаранчеві сукні з оксамиту, що переливається немов відблиски західного сонця в воді, а також яскраво-малинові і багряно-червоні костюми, корсети і жакети, приправлені золотими акцентами у вигляді розсипу каменів.



Вся колекція складається з нарочито ошатних речей – couture-to-wear ( “готовий кутюр”), які, за словами дизайнера, можна легко носити не на вихід, а саме в повсякденному житті, поєднуючи з трикотажем, денімом і шкірою. Іншими словами, колекція AZUCAR – це свято, яке завжди з тобою.

Elena Burenina

Дизайнер Олена Буреніна в новій колекції вміло і тонко зіграла на сексуальності, притягнувши всю увагу до плечей. Романтичні сукні зі складним драпіруванням або топи з довгим рукавом грайливо, але разом з тим стримано відкрили цю частину тіла, немов підставляючи її під палкі поцілунки.

Лаконічні брючні костюми – візитна картка бренду – на літо трансформувалися в двійки з шортами-бермудами, а піджаки обзавелися акцентними плечима – похилими або з чуттєвими вирізами. Головним акцентом в колекції, які натякають на назву фільму, стали аксесуари в формі серця – гудзики, сережки і брошки.

ARTEMKLIMCHUK

Завсідник Ukrainian Fashion Week, Артем Климчук представив незвичайний формат для знайомства зі своїми творіннями – у вигляді воркшопу, де гостям показав всього три, але найкращі й цікаві речі. Серед них були два пальто з об’ємною бісерної вишивкою з минулих колекцій і кімоно з нової колекції – з квітковими аплікаціями і вишивкою в різних техніках: розсипами паєток, бісеру та кристалів. Під час воркшопу прямо на подіумі один з майстрів дизайнера демонстрував гостям процес створення вишивки, а Артем Климчук ділився секретами: на створення такого квіткового кімоно пішло 240 годин ручної праці – два місяці роботи майстра.