#Букви вибрали кращі образи з колекцій передостаннього дня.

Darja Donezz

Колекція Darja Donezz, бренду, який працює в еко-напрямку, сповнена романтизму та майстерних форм, що прекрасно підкреслюють вигини тіла з акцентом на ліф.

Також бренд традиційно представив фірмові вільно спадаючі сукні, прикрасивши їх розкішним шифоном, і додав вишивку на сукні і корсети.

Нова колекція вийшла ультражіночною і чуттєвою: сукні, немов сповзають з плеча, передають цю ідею у всій повноті.

Motrya

Дизайнер бренду Motrya представила на подіумі свою версію уніформи в стилі сафарі.

Екошкіра і екозамша, м’які фактури, карамельні і пісочні відтінки, накладні кишені – нові варіації Motrya на завжди актуальну тему.

Kristina Laptso

Нова колекція Kristina Laptso навіяна духом яскравим і артистичним духом 70-х. А тому в ній знайшлося місце фіолетовим, жовтим, зеленим і яскраво-рожевим квітам.

Колекція побудована на контрастах. І навіть чорна сукня підбита кольоровою бірюзовою підкладкою.

Desali

Український бренд жіночого одягу, який дуже любить класичний стиль, представив речі, які підійдуть на кожен день – сукні, костюми і пальта, обігравши їх за допомогою хорошого стайлінгу – неонових топів, і яскравих хусток, пов’язавши як хустинки.

На замітку при створенні повсякденного образу!