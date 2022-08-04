Окупанти перетворили Херсонщину на безлюдну антиутопічну псевдореспубліку. Там, де раніше був курорт й стиглі кавуни, сьогодні — три лінії оборони, згорілі пшеничні поля та сліди від ворожої техніки. Нагадуємо, за 5 місяців повномасштабної війни більшості мирним вдалось самотужки евакуюватись від терору російських агресорів. Проте у населених пунктах Херсонщини деінде все ще залишаються люди — переважно пенсіонери й ті, хто фінансово чи фізично неспроможні виїхати з області. При цьому, ціни на тимчасово окупованих територіях суттєвіше вище, ніж на підконтрольній Україні. Херсонці фактично кинуті напризволяще: українська пенсія готівкою до регіону не доставляється, безготівкова оплата карткою майже не активна. Самопроголошена влада, що штучно створила умови повсюдної бідності схиляє мешканців до отримання російських виплат та пенсій.

Про отримання російських паспортів на Херсонщині дізнаються #Букви.

На початку червня колабораційна диктатура у Новій Каховці, Херсоні, Генічеську, Голій Пристані та ще багатьох населених пунктах організувала допомогу в розмірі 10 000 рублів. Гроші, як повідомляють проросійські телеграм-канали, спрямовані на підтримку найбільш соціально незахищених груп населення — пенсіонерів, самотніх громадян, багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Більший відсоток мешканців категорично відмовлявся від виплат ворога — ті, хто міг прожити ще певний час власними силами. Для людей, що втратили джерело прибутку та пенсій від України це був єдиний шанс на порятунок. Виплати херсонці й справді отримувала на руки — на одну особу щомісяця по 10 000 рублів. Для цього мешканцям потрібно було мати при собі документ, що підтверджує особу та пенсійне, інвалідне або посвідчення, що підтверджує багатодітність родини.

2 місяці поспіль тривали виплати від Росії на тимчасово окупованій Херсонщині. Нині самопроголошена влада зачинила пункти видачі грошової допомоги, аргументуючи це тим, що “всі кошти пішли на реставрацію й відбудову будинків та мостів після прилетів від української армії”.

Відтепер шлях для одержання бодай якихось фінансів від РФ лише один — отримання російських пенсій, а значить й громадянства. Саме для цього Путін спростив видачу паспортів для українців. Відтепер потенційний росіянин не повинен приїхати до Росії, ставати на міграційний облік, отримувати дозвіл на тимчасове проживання та вчити мову. Достатньо просто бути українцем, дім якого незаконно окупувала сусідня держава. Видача паспортів розпочалась на початку літа, у рядах стояли сепаратиські чиновники та декілька пенсіонерів, вірогідно їх родичі. Ні молоді, ні прогресивної частини суспільства, ні українців, лише зрадники та колаборанти.

Президент Зеленський опублікував реакцію на відео самопроголошеної влади стосовно отримання російського громадянства: “На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачу паспортів у Мелітополі. І я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення… Дуже показово.”

Проте наразі масовку шукати окупантам не доводиться — за неофіційними даними черга на отримання російського громадянства на Херсонщині складає 4 000 мешканців. У їх числі здебільшого люди, що прийшли до пунктів прийому документів через потенційну пенсію, без одержання якої базові життєві потреби стають недосяжними. Подібний перебіг подій вже був в окупованому Донецьку, Луганську та Криму: українцям без російського паспорта не лише не сплачували пенсії, а й відмовляли у робочому місці, праві на освіту, медичній допомозі та будь-якому соціальному захисту. Це не примус, а стандартна маніпуляція в російському стилі — хочеш вижити, роби те, що наказано.

Українська влада знову відреагувала на новину про видачу українських паспортів. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост:

Виживання — природне право людини. Тож, якщо херсонець отримає паспорт агресора і буде за це засуджений, це призведе лише такого сценарію: люди, що мимоволі залишились жити під окупаційною владою скоріш будуть вважати ворогом Україну, аніж Росію. Таким чином є вірогідність прискореної асиміляції, лояльного чи позитивного ставлення до окупанта та сприяння псевдореферендумів. Фактично, українська сторона неспроможна фінансувати своїх херсонців та доставляти готівкові виплати. Отже, мешканці вимушені взяти документ агресора для виживання та ніяк не через підтримку ворога.

Саме такий, як пише пані Верещук, напрям говорить лише про відірваність й нерозуміння питань окупації. Реакція соцмереж не змусила довго чекати.