#Букви вибрали три перспективних імені та їхні брання, що найбільше запам’ятовуються.

Дорогу молодим! Старт тижня моди дали бренди, які тільки збираються підкорити модну індустрію України – Fashion Accelerator Show, в рамках якого свої колекції показали дев’ять дизайнерів – учасників освітньої програми Ukrainian Fashion Council, переможців національних і міжнародних конкурсів та учасників платформи New Names.

Нижче – 11 найцікавіших вбрань і три дизайнера, колекції яких запам’яталися кроєм, поєднанням текстур і свіжістю ідей.

Сукня-сорочка Annkara

Плаття сорочка Annkara

Асиметричний топ з бавовни та трикотажу і брюки Annkara

Асимметричный топ из хлопка и трикотажа_ брюки Annkara

Сукня з гіпертрофованими рукавами та шлейфом-гофре Annkara

платье Annkara
Багатошаровий піджак і прозора сумка-рукавичка Postushna

пиджак_сумка_ Postushna

Багатошаровий піджак та світлі штани Postushna

пиджак и светлые брюки Postushna

Вечірній багатошаровий піджак та брюки Postushna

многослойный пиджак и брюки Postushna

Спідниця з стьобаного атласу і укорочений топ з рукавами-буф Yana Markovskaya

топ с рукавами-буф Yana Markovskaya

Вкорочений топ з бантом та шкіряні шорти-бермуди Yana Markovskaya

шорты-бермуды Yana Markovskaya

Чоловіча толстовка і спортивні штани Five

штаны Five_неделя моды

Жіночий спортивний топ, штани та вітровка Five

ветровка Five_неделя моды

Чоловіче худі та спортивні штани Five

Мужское худи и спортивные штаны Five