#Букви вибрали три перспективних імені та їхні брання, що найбільше запам’ятовуються.

Дорогу молодим! Старт тижня моди дали бренди, які тільки збираються підкорити модну індустрію України – Fashion Accelerator Show, в рамках якого свої колекції показали дев’ять дизайнерів – учасників освітньої програми Ukrainian Fashion Council, переможців національних і міжнародних конкурсів та учасників платформи New Names.

Нижче – 11 найцікавіших вбрань і три дизайнера, колекції яких запам’яталися кроєм, поєднанням текстур і свіжістю ідей.

Сукня-сорочка Annkara

Асиметричний топ з бавовни та трикотажу і брюки Annkara

Сукня з гіпертрофованими рукавами та шлейфом-гофре Annkara



Багатошаровий піджак і прозора сумка-рукавичка Postushna

Багатошаровий піджак та світлі штани Postushna

Вечірній багатошаровий піджак та брюки Postushna

Спідниця з стьобаного атласу і укорочений топ з рукавами-буф Yana Markovskaya

Вкорочений топ з бантом та шкіряні шорти-бермуди Yana Markovskaya

Чоловіча толстовка і спортивні штани Five

Жіночий спортивний топ, штани та вітровка Five

Чоловіче худі та спортивні штани Five