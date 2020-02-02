#Букви вибрали три перспективних імені та їхні брання, що найбільше запам’ятовуються.
Дорогу молодим! Старт тижня моди дали бренди, які тільки збираються підкорити модну індустрію України – Fashion Accelerator Show, в рамках якого свої колекції показали дев’ять дизайнерів – учасників освітньої програми Ukrainian Fashion Council, переможців національних і міжнародних конкурсів та учасників платформи New Names.
Нижче – 11 найцікавіших вбрань і три дизайнера, колекції яких запам’яталися кроєм, поєднанням текстур і свіжістю ідей.
Сукня-сорочка Annkara
Асиметричний топ з бавовни та трикотажу і брюки Annkara
Сукня з гіпертрофованими рукавами та шлейфом-гофре Annkara
Багатошаровий піджак і прозора сумка-рукавичка Postushna
Багатошаровий піджак та світлі штани Postushna
Вечірній багатошаровий піджак та брюки Postushna
Спідниця з стьобаного атласу і укорочений топ з рукавами-буф Yana Markovskaya
Вкорочений топ з бантом та шкіряні шорти-бермуди Yana Markovskaya
Чоловіча толстовка і спортивні штани Five
Жіночий спортивний топ, штани та вітровка Five
Чоловіче худі та спортивні штани Five