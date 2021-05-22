Євробачення - пісенний конкурс, започаткований у світі з 1956 року, натомість до незалежної України дістався аж у 2003. Відтоді ми двічі здобували перемогу, а найбільше тішить те, що єдині, хто жодного разу не пролітав повз фінал. Україна - співуча нація, але ми ще й вміємо у шоу та хіти!

Сьогодні ми згадуємо конкурсантів від України, що стали улюбленцями Ютубу та Європи, а ви можете трохи поностальгувати.

У 2003 році Україну представив тоді ще 29-річний Олександр Пономарьов з піснею “Hasta la vista”, з якою посів 14 сходинку.

Однак друга спроба України увійшла в історію пісенного конкурсу – нас представляла Руслана з піснею “Wild Dances” і посіла 1 місце, набравши 280 балів і побивши усі попередні рекорди.

Також Руслана стала третьою жінкою-переможницею поспіль, яка є однією з авторок своєї переможної пісні. Трек вразив Європу запальною енергетикою, дикими танцями та, будьмо чесними, надлюдською потужністю легенів.

Виступ досі пам’ятають. Так, на Ютубі він був завантажений через десятки років після його фактичного виконання, що не завадило набрати майже 21 мільйон переглядів і 7178 коментарів, чимало з яких досить свіжі.

Завдяки “Диким танцям” ювілейний, 50-й конкурс “Євробачення” відбувся в Києві. У 2005 році нас представляли “Ґринджоли” з піснею “Разом нас багато“, де посіли 19 сходинку. І справді, навіщо нам 2 перемоги підряд?.. 2006 рік подарував Європі Тіну Кароль з піснею “Show me your love” (7 місце).

У 2007 році Європа познайомилася з українською травесті, без якої не обходилося чи не кожне весілля та застілля – перед “Євробаченням” постала Вєрка Сердючка, він же Андрій Данилко.

Ще й досі, роки поспіль, Сердючку європейці досі називають “Іконою” та “Королевою Євробачення”.

Тоді ми отримали друге місце: і це пов’язують з російським лобі, де добряче зашкварчали від приспіву. Наші східні сусіди досі чують у приспіві “Lasha Tumbai” слова “Раша ґудбай”, але то, може, і на краще. Хто сказав, що там, взагалі, не “Наша Кубань”?

Зі сцени Євробачення Андрій Данилко виступив ще раз у 2019 році в Ізраїлі, як один з учасників “Switch Song” – перформансу, де найлегендарніші співаки останніх років виконували пісні один одного. Пісню “Лаша Тумбай”, яку виконала грецька співачка Елені Фурейра, співала вся зала. А Сердючці дали пісню “Toy” – ту саму, яка принесла Ізраїлю перемогу у 2018 році. Діджеєм була знаменита “мама Сердючки”.

Звісно ж, більшість коментарів присвятили саме їм:

Виступ Сердючки на Євробаченні в ютубі має понад 32 мільйони переглядів і майже 26 тисяч коментарів (хоч ролик був залитий на Ютуб лише у 2012 році). Її пісня стала мемом, а “Lasha Tumbai” отримала друге життя з появою ТікТоку і відкриттям її зумерами.

Вдруге знову 2 сходинку у 2008 році посіла Ані Лорак з піснею “Shady lady“. Це були ті давні часи, коли ще співачку з Україною пов’язувало більше ніж із Росією.

У 2011 році Міка Ньютон і її пісня “Angel” принесла нам 4 місце.

2013 рік подарував Європі від України Злату Огнєвіч (нині – екснардепку від Радикальної партії Ляшка). Злата ж нам принесла 3 місце своєю піснею “Gravity“, її тепло вітали критики.

У 2015 році Україна вперше за всю історію конкурсу, через початок Російсько-української війни та тимчасової окупації Криму, потребу в заощадженні та перехід на суспільне мовлення не взяла участі у конкурсі.

2016 року Україну представляла Джамала з піснею “1944” й здобула для нас другу в історії перемогу, набравши 534 бали.

На створення пісні Джамалу надихнули розповіді її бабусі Назилхан про депортацію кримськотатарського народу, яку вона пережила, та окупація Криму. Приспівом співачка взяла слова кримськотатарської народної пісні “Ey, güzel Qırım”.

Звісно, Росія та окупаційний режим півострова не могли спокійно на це відреагувати. Не погребували навіть тиском на родичів Джамали, що мешкають у Криму. Однак, врешті світ дізнався про біль кримськотатарського народу, а наступне Євробачення провели в Україні.

Виступ Джамали на Ютубі набрав понад 25 мільйонів переглядів, майже 47 тисяч коментарів, 251 тисячу вподобайок, і, що цікаво, 135 тисяч дизлайків. Тут, гадаю, коментарі зайві:

У 2019 році через ряд скандалів Україну не представляв ніхто. Під час національного відбору сплило, що фаворитки – дует ANNA MARIA не можуть відповісти на запитання “Чий Крим?”, а їх мама обіймала посаду віцепрем’єра в підконтрольному Росії “уряді” Сергія Аксьонова. В результаті перемогла MARUV, але і вона не поїхала на Євробачення через те, що її не влаштовували умови контракту, зокрема й те, що стосується гастролей у Росії.

2021 рік. Go-A. Магічна естетика язичницької міфології, покладена на рейв, добряче наробила галасу в Україні та усій Європі. І наробила галасу, зауважимо, вперше з 2003 року повністю українською!

Ні, ця пісня не має жодних антивладних натяків (порвана зелена шуба) чи закликів до легалізації канабісу, декриміналізації його вирощування та зберігання (сію конопелечки). Це дуже давня українська гаївка, яку виконували, закликаючи весну. Її співали, танцюючи в хороводі та граючи в ігри.

На просторах Ютубу можна знайти автентичний варіант пісні. Наприклад, у виконанні Анастасії Зеленько 1939 року народження з села Розумівка, що на Кіровоградщині.

“Ми хочемо, аби наша пісня, яка збереглась завдяки таким чудовим жінкам як Анастасія, не була забутою й набула нового сенсу для нових поколінь аби не зникнути в сучасному і такому нестабільному майбутньому. Ми вдячні кожному хто зберіг її до наших днів”, – говорить Катерина Павленко, фронтвумен гурту.

Дохристиянські мотиви пісні виявилися для нас чимось новеньким. Схоже, ми не надто обізнані у міфології наших земель, як нам здавалося. То хто такий цей Шум? За однією гіпотезою, праслов’янською мовою так називали листяний ліс. З настанням весни шум (ліс) одягає зелену шубу (покривається листям) і дівчата йдуть гуляти до лісу, збирати його зелень і квіти. Інша гіпотеза – Шум є давньослов’янським духом лісу та природи, що пробуджується. Солярні символи, зимові дерева, білі, зимові костюми та шуба вокалістки як весняна зелень – символи на сцені нам зрозумілі на підсвідомому рівні.

Раніше весна означала початок життя, городніх робіт, завершення холодної та голодної зими. Ритуальні танці та пісні, вважалося, прискорювали її настання. Стомлених від холоду, для наших предків ці пісні й ігри були ковтком надії та віри. А тепер це стало ковтком свіжого повітря у музиці. Ця веснянка прийшла до нас крізь тисячу років. І чи не найкращий шлях її зберегти для наступних поколінь, зробивши цікавою для всього світу?

Світ оцінив пісню. Виступ гурту з півфіналу набрав уже понад 7 мільйонів переглядів і 260 тисяч вподобань. Тепер лишилося одне: вболівати за Україну і тихцем сподіватися: а раптом переможемо? Хоч, незалежно від результатів конкурсу, у нашому серці “Шум” – уже переможець.