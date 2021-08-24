У День Незалежності України центральні вулиці столиці перетворилися на плац, яким крокують віддані сини й доньки України, що у разі потреби ладні кинутися в бій та стати на захист нашої Батьківщини. Але не варто забувати, що війна з Росією триває вже восьмий рік, і попри обіцянки чинної влади про режим припинення вогню та так звану дипломатію, на сході нашої країни перебувають тисячі бійців, які регулярно стикаються з ворогом та стримують окупанта.

Знімальна група #Букв вирушила ближче до передової, щоб побачити, як живуть наші захисники, та поспілкуватися з бійцями, які не перший рік боронять Незалежність України.

Ми прибули до маленького містечка за 60 км від окупованого Донецька. Часу на екскурсію не було, але в очі впадала безтурботність місцевих мешканців, більшість з яких, на щастя, ще не стикалася з війною. На привокзальній площі ми помітили графіті від “Європейської Солідарності” на підтримку українських військових.

Чим ближче ми підбиралися до місця призначення, тим більше відчували наслідки війни: вщент зруйновані будівлі, вигорілі ділянки, насторожені люди.

Проїхавши кілька блок-постів, на останньому нас зустрів кремезний чолов’яга зі щирою усмішкою на обличчі.

“О, ви неформальні, дуже виділяєтеся!”, – сказав він і провів нас до будиночка, де дислокується підрозділ.

Військового звуть “Смайл”, він командир групи снайперів, з якими ми провели цілий день.

З міркувань безпеки точне місцеперебування бази й дані снайперів не розголошуємо, як і прізвища та обличчя військових.

Дорогою до снайперської штаб-квартири ми не замовкали ні на секунду: “Смайл” розпитував про останні новини, інсайди та політичну ситуацію у столиці, а ми запитували бійця про війну.

На базі нам відразу пояснили, що можна знімати, а що – ні. На жаль, не змогли показати вам автомобілі, якими підрозділ забезпечили небайдужі люди. Пізніше познайомилися з механіком, який ці автівки обслуговує, і зрозуміли, що означає “зроблено в любов’ю”.

У будинку, в якому осіли наші бійці, життя вирувало на повну: всі мешканці веселі, доброзичливі, охоче підходили поспілкуватися та запрошували до столу. Майже кожен із бійців розповів якусь снайперську історію, і ми чітко зрозуміли – це ті люди, яким не страшно довірити своє життя.

“Якщо ми спалили ворожого снайпера – йому п*зда”, – прокоментував #Буквам один зі снайперів, – “я буду єб@шити до кінця”.

Між собою снайпери спілкувалися як справжня сім’я, і хоча різниця у віці між деякими членами спільноти була дуже значною, про жодну дідівщину не йшлося – спілкувалися завжди у форматі “батько й син”.

Що ж за сім’я без домашніх улюбленців?! Надворі бігав величезний пес, якого спочатку посадили під замок, але потім він уже жваво знайомився з нашою знімальною групою.

“Член родини”, — сказала #Буквам снайперка.

Ми привезли бійцям смачненького провіанту, але трохи не прогадали. Хоча у підрозділі “сухий закон”, майже всі члени снайперської сім’ї курили цигарки. Кажуть, що через стрес.

Без діла ніхто не залишався. Хтось готував їжу, хтось готував зброю, хтось читав у будинку, а хтось постійно розмовляв по телефону.

“Сімейний день ніхто не скасовував”, – розповів #Буквам один із бійців.

“Смайл” залишив нас на кілька годин, бо через проблеми зі здоров’ям йому необхідно регулярно обстежуватися у лікарів і не запускати травми, адже найвища мета – перемога.

Питання мови в підрозділі гостро не стоїть, кожен спілкується, як хоче, і з цькуванням не стикається. Музику, до речі, слухають як українську, так і російську.

На кухні висить список чергувань – чергують однаково, попри військову вислугу та вік.

Ми запитали у “Смайла”, чи може він виокремити якусь бойову вилазку, розповісти щось особливе. Чоловік трохи подумав, а потім голосно сказав:

“Тут нічого не можна виокремити. Всі завдання були складними, небезпечними, для них необхідна була належна підготовка”.

Також спілкувалися про настрої на передовій, успіхи та плани на майбутнє. Дізналися, чи важко потрапити до підрозділу, як влада забезпечує армійців, як складаються стосунки з місцевим населенням, чи правдиво показують снайперів у кіно та чи є місце справжньому коханню на фронті.

Ким Ви були у мирному житті? Що спонукало піти на війну? Чи був армійський/військовий досвід?

— До війни я жив собі своїм мирним життям, займався бізнесом і ні про що не турбувався. Армійського досвіду в мене не було. Коли почалася війна, мене це все сильно захопило, і я нічого не міг вдіяти з собою. Почав допомагати. Нас було дуже багато людей, які об’єдналися – волонтери, небайдужі люди – і ми почали допомагати фронту. Це було до 2015 року.

У 2015 році я зрозумів, що цього замало. І я пішов воювати. У нас був невеличкий загін, і до 2016 року ми воювали, так би мовити, нелегально.

У 2016 році я підписав контракт і почав воювати вже офіційно на посаді командира взводу.

Перемога будь-якою ціною?

— Нам однозначно потрібна тільки перемога. Ми не приходили нікуди, ми не приходили до ка**пів. Ми живемо у себе в країні, і чому ми маємо комусь дарувати наші землі, заради яких було покладено тисячі життів?

Ніколи не доводилося стикатися з ворогом впритул (у ближньому бою – ред.), на жаль, але дуже хотів би.

Як потрапити до Вашого підрозділу?

— До нашого підрозділу потрапити дуже важко, тому що місць мало, а гідних людей дуже багато. Тому найголовніше не те, що людина має вміти якось супер стріляти чи ще щось подібне, вона має увійти в нашу сім’ю, і її мають усі прийняти. Тому що на війні ти проводиш 24/7, 365 днів разом, і комфорт одне одного – це найголовніше.

Якщо людина хоче прийти, ми їй даємо випробувальний термін. Може прийти, пожити кілька тижнів і подивитись, чи ми підходимо, чи людина нам підходить. Якщо ні, то ця людина просто розуміє з поведінки, що їй тут не місце, і залишає нас.

Розкажіть про свій бойовий досвід.

— Бойовий досвід почався, коли ми партизанили. В 2015-2016 рр. у нас була група маленька, ми вчились одне в одного. Навчання давалось дуже легко через високу мотивацію.

У мене був один товариш, з яким ми воювали. Він мегапотужна людина і багато чому мене навчив. У нас було дуже багато друзів з різних спецпідрозділів, які приїжджали та “натаскували” нас, навчали. І ми дуже їм за це вдячні, тому що, певно, завдяки їм ми досі живі.

Чи готова українська армія?

— Я впевнений, що ми готові дати відсіч окупанту і вигнати його з нашої землі. Але з одним “але”. Якщо підтримають наші західні партнери, бо без цього буде тяжко.

Як склалися стосунки з місцевим населенням?

— З місцевим населенням по-різному – залежно, в яких містах і в які роки. Є люди, які притомні та бачать, що для них роблять Україна та Збройні сили. Бо ми намагаємось допомагати їм усім, чим можемо. Треба – і в лікарню завеземо, і дров нарубаємо, і продуктів дамо.

А є такі, що люблять Росію і дуже хочуть туди.

Як військові знімають стрес? Чи спілкуються з психологами?

— У нашому підрозділі настільки чудова сімейна атмосфера, настільки кожен воїн відчуває підтримку одне одного. Ми ніколи не стикалися з посттравматичним синдромом чи депресією. У нас завжди все проходить дуже круто, весело, з гумором. На війні я зрозумів, що гумор снайперів значно перевершує гумор лікарів.

Але вважаю, що професійна психологічна допомога надважлива для військових, передусім для тих, хто пройшов важкі бої та бачив усі жахи війни.

Чи є недоліки в забезпеченні та озброєнні снайперів?

— Якщо говорити про забезпеченість підрозділів таких, як ми – всі питання закривають небайдужі люди, меценати або волонтери. Тому що все, що нам потрібно, коштує великих грошей. Ми за ці роки війни знаємо чітко, що нам потрібно та скільки це коштує.

Хто саме допомагає підрозділу?

— Є кілька людей, які постійно нам допомагають.

Ще з часів, коли я був волонтером, дуже потужно допомагає оточення 5-го Президента Петра Олексійовича Порошенка: Марія Іонова, Ігор Кононенко та багато інших людей, які є постійними донорами нашої роботи.

За час війни армія потужно стрибнула вперед, і забезпечення армії набагато поліпшилося. Але, але… Дуже багато питань – техніка, автомобілі, гвинтівки, оптика, далекоміри… Це все купують наші друзі, які постійно вимушені виділяти ці кошти, тому що вони розуміють, що без їхньої допомоги нам буде дуже важко.

Якщо взяти, приміром, компанію “Рошен”, то вона наприкінці 2019 року закривала питання на суму 1 млн доларів щодо снайперських патронів для всіх Збройних сил.

Кожен кейс з гвинтівкою, яких в зброярні десятки, коштує близько пів мільйона гривень, і все це також допомога від друзів Порошенка: гвинтівки нам передавали від Ігоря Кононенка та “Рошена”. І знаю, для різних спецпідрозділів Петро Олексійович загалом передав далеко не одну сотню снайперських гвинтівок.

До речі, ми з вами могли розминутися, бо мав якраз їхати до Києва (але трохи перенеслося) по нову автівку для підрозділу. Це знову ж таки не з кишені держбюджету, а за кошти Петра Олексійовича та його компанії. Також “Рошен” постійно допомагає з ремонтом автомобілів і техніки. Тому не дивуйтеся банерам “ЄС” у будинку.

Як ви підтримуєте фізичну форму?

— Якщо питаєте, як потрапити до мене у підрозділ, то є три критерії, про які вже всі знають. У нас ніхто не п’є ніколи! Тому що я не п’ю. Вживав алкоголь один раз у житті – у 15 років. Відтоді я не п’ю. І також всі мої підлеглі та побратими не вживають.

Постійні тренування – фізичні, моральні, розумові. Зараз до нас прийшли друзі з іншої бригади. Вони дуже активно займаються кросфітом. Тому коли є вільний від роботи час, хлопці й дівчата займаються, по три години на день. Це дуже виснажливо.

“Смайл” продемонстрував нам відео з тренувань, де жінки та чоловіки виконують фізичні вправи, а потім медитують у позі лотоса.

Чи є місце коханню на війні?

— У наших дівчат і хлопців так склалося, що виникло кілька пар, і це дійсно щире кохання, перевірене роками. Бо кожен з них знає одне одного, як ніхто. Я за них дуже радий.

Коханню на війні бути, однозначно!

Чи правдиво показують снайперів у кіно?

— Коли ти на війні вже шостий рік і командуєш снайперами, то розумієш, що Голлівуд і ці фільми – це все брехня.

Чи є у снайперів життя після служби?

— Є кілька бійців, які я хотів би, щоб вони повернулися. Але через сімейні обставини чи ще щось вони пішли в цивільне життя. Але ми постійно контактуємо, вони у нашій групі внутрішній, не видаляються. І вони самі постійно самовдосконалюються. Їздять із сином, з дружиною на якісь полігони та постійно там тренуються. Бо кажуть: “Якщо, не дай Бог, щось почнеться, ви ж мене приймете?” Ми завжди будемо раді цим людям. Тому снайперу треба постійно підтримувати форму, де б він не був: тут чи в цивільному житті, але він має постійно стріляти.

Що думаєте про звільнення головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначення Валерія Залужного?

— Залужний Валерій Федорович – це мегакрута і потужна людина, особистість, офіцер, якого поважає кожен командир, кожен солдат, який стикався з ним, чув про нього. Ми дійсно щиро раді цьому призначенню, бо він авторитет! Для Збройних сил це дуже круто.

Наприклад, кажуть: ось такий-то і такий-то офіцер. А у відповідь: “Та ні, якийсь п***с!”

А про Залужного, я думаю, жодна людина не зможе сказати щось негативне, лише позитив. Тому що він заслужив повагу у всіх.

Щодо Хомчака. Якщо взяти 2014 рік, ми часто з хлопцями говоримо про це, я не можу засуджувати жодного полковника, солдата, генерала, який був у 2014 році і який стикнувся з тією ситуацією, що була. Тому що це був повний треш. Повна відсутність взаємодії, відсутність озброєння, зв’язку, координації. Тому казати, що було колись, мені важко. Треба було бути у той час у тому місці й командувати, бо від тебе залежало життя багатьох хлопців і дівчат. Я не знаю, як би я себе повів тоді. Тому я не можу засуджувати дії Хомчака чи ще когось у ті часи.

Чи належним чином забезпечена армія?

— Річ у тім, що кілька років Збройні сили не забезпечуються належним чином – так, як це мало б бути з армією країни, на яку напав агресор – Росія. Ми маємо потужно забезпечувати нашу армію.

Але останнім часом відбувається якийсь відкат і бюрократизація армії. За кілька останніх років не закуповують ні форму, ні паливо, якість продуктів знизилась. Ми кілька разів зверталися щодо цього. Блокуємо постачання таких неякісних продуктів і повертаємо їх назад, привчаючи постачальників, що ми не свині. Воїни мають отримувати нормальне забезпечення.

Наприклад, нам привозять фрукти, за документами мають бути відбірні іранські апельсини, а я ж бачу, що це турецький неліквід, і завертаю фуру. Так роблять ще три бригади. Нам казали: “Ви будете голодувати!” Але нічого, врятували запаси, а постачальники везуть вже (наступного разу) нормальний продукт.

Раніше було, здається, чотири постачальники, була конкуренція, від цього трималась якість. А зараз без конкурсу одна компанія-монополіст забезпечує армію на 3,2 млрд грн, тому і якість дуже постраждала.

Добре, що ми скинулись з зарплатні, яка, на щастя, дозволяє, і зробили собі біля будинку свердловину, з’єднали з будинком, адже централізоване водопостачання через війну пошкоджене.

Та як я вже зазначав раніше, рятує і допомога благодійників.

Які маєте плани на майбутнє?

— В мене дуже багато друзів, знайомих, журналістів запитують, що я буду робити після війни і що я хотів би робити. Я всім кажу одне й те саме: я тут до кінця або свого життя, або до кінця війни. Бо я хочу побачити, я хочу брати участь у нашій перемозі над Путіним-Х***ом і кац***ми. Тому я ніколи ще поки не замислювався, що я робив би після війни.

Що думають моя родина, моя мама, мій батько? Спершу вони дуже сильно переживали, дуже сильно. Зараз вони вже змирилися, тому що мама каже: “У тебе немає сенсу питати, як твої справи. Ти завжди кажеш, що все добре. Але я читаю твій Facebook, все бачу, всі твої переживання”. Тому я дуже поважаю, що мої батьки мене підтримують. Це надає мені сил. Я їм вдячний за все, що вони зробили.

Після дня на передовій ми вирушили додому. А бійці лишилися. Бо їхня мета — перемога будь-якою ціною і мирне небо над нашими головами. І ми щиро вдячні кожному з них за це.