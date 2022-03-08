Останнім часом шириться обурення з боку українців і влади стосовно "бездіяльності" НАТО перед обличчям війни в Україні та "слабкістю" США. Але чи відповідають такі претензії дійсності?

Сьогодні прем’єр-міністр Естонії подякувала США за важку роботу у створенні єдності союзників по НАТО.

Також вона попросила про “постійну та значущу передову оборону НАТО в Балтійському регіоні”.

І це – лише одна з сотень подяк США та прохань про більшу присутність НАТО від європейських лідерів за останні тижні.

Саме США першими:

заявили про неминуче вторгнення Росії;

почали надзусиллями об’єднувати союзників, щоб не дати Путіну розколоти західний світ, як він робив завжди;

оприлюднювали дані розвідки, щоб протистояти кремлівській дезінформації та підготувати всіх до вторгнення;

мотивували усі країни допомагати Україні зброєю, фінансами та підготовкою до прийому біженців;

координували взаємодію, стратегію та тактику так, щоб мінімізувати втрати…

Щодо НАТО:

іншого оборонного союзу у Західного світу немає;

саме на НАТО покладаються його країни-члени в обороні;

саме НАТО дозволило давати скоординовану відповідь на вимоги Росії та було гарантом безпеки цієї координації;

НАТО перш за все боїться Путін;

і Путін ні за яких умов не хоче, щоб ми приєдналися до НАТО, бо тоді він втратить Україну назавжди.

Чому НАТО не вступило у війну:

щоб НАТО став учасником війни, хоче Путін;

перш за все тому, що НАТО є в його розумінні гідним опонентом, що підносить велич Росії, програвати ж Україні — ганебно, це знищує воєнну репутацію Росії перед її союзниками;

у війну проти НАТО Путін зможе залучити інші автократії, проти України ж ніхто воювати не готовий, навіть Білорусь ховається та мімікрує;

війна з НАТО менш контрольована та більш масштабна, а, значить, призведе до більших втрат, в тому числі в Україні.

Чому наша влада критикує США та НАТО?

Сподіваюсь, що це – просто стратегія, спрямована на те, щоб заплутати та ввести в оману Кремль та Путіна, і затягнути час. Бо кожен день висмоктує з Росії гроші та сили. Адже їм, на відміну від нас, ніхто у війні проти України не надає підтримки.

Війна — антипод правди. Тому, думайте. Сприймайте інформацію критично. Робіть свої висновки. Оцінюйте факти. Аналізуйте.

А ми обов’язково переможемо і будемо, як сказав Bloomberg(у) партнер однієї з найуспішніших інвестиційних компаній світу — найкращою країною для інвестицій у найближчому десятиріччі.