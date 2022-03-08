Сьогодні прем’єр-міністр Естонії подякувала США за важку роботу у створенні єдності союзників по НАТО.
Також вона попросила про “постійну та значущу передову оборону НАТО в Балтійському регіоні”.
І це – лише одна з сотень подяк США та прохань про більшу присутність НАТО від європейських лідерів за останні тижні.
Саме США першими:
- заявили про неминуче вторгнення Росії;
- почали надзусиллями об’єднувати союзників, щоб не дати Путіну розколоти західний світ, як він робив завжди;
- оприлюднювали дані розвідки, щоб протистояти кремлівській дезінформації та підготувати всіх до вторгнення;
- мотивували усі країни допомагати Україні зброєю, фінансами та підготовкою до прийому біженців;
- координували взаємодію, стратегію та тактику так, щоб мінімізувати втрати…
Щодо НАТО:
- іншого оборонного союзу у Західного світу немає;
- саме на НАТО покладаються його країни-члени в обороні;
- саме НАТО дозволило давати скоординовану відповідь на вимоги Росії та було гарантом безпеки цієї координації;
- НАТО перш за все боїться Путін;
- і Путін ні за яких умов не хоче, щоб ми приєдналися до НАТО, бо тоді він втратить Україну назавжди.
Чому НАТО не вступило у війну:
- щоб НАТО став учасником війни, хоче Путін;
- перш за все тому, що НАТО є в його розумінні гідним опонентом, що підносить велич Росії, програвати ж Україні — ганебно, це знищує воєнну репутацію Росії перед її союзниками;
- у війну проти НАТО Путін зможе залучити інші автократії, проти України ж ніхто воювати не готовий, навіть Білорусь ховається та мімікрує;
- війна з НАТО менш контрольована та більш масштабна, а, значить, призведе до більших втрат, в тому числі в Україні.
Чому наша влада критикує США та НАТО?
Сподіваюсь, що це – просто стратегія, спрямована на те, щоб заплутати та ввести в оману Кремль та Путіна, і затягнути час. Бо кожен день висмоктує з Росії гроші та сили. Адже їм, на відміну від нас, ніхто у війні проти України не надає підтримки.
Війна — антипод правди. Тому, думайте. Сприймайте інформацію критично. Робіть свої висновки. Оцінюйте факти. Аналізуйте.
А ми обов’язково переможемо і будемо, як сказав Bloomberg(у) партнер однієї з найуспішніших інвестиційних компаній світу — найкращою країною для інвестицій у найближчому десятиріччі.