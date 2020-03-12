Шість років тому в ці дні соратники і подільники Віктора Януковича тікали з України вовчими стежками Чернігівської та Харківської областей, боячись, що їм доведеться відповісти за свої злочини, включаючи незаконне збагачення за рахунок держави. Однак за минулі роки навіть справи не надто видних діячів лежать без руху в судах. Зокрема, справа Ігоря Філіпенка, обвинуваченого в тому, що Україна втратила державну корпорацію «Хліб Інвестбуд».

За часів Януковича Міністерство аграрної політики очолював Микола Присяжнюк, колишній партнер по бізнесу так званої сім’ї Януковича.

Аграрному міністерству були підконтрольні Аграрний фонд і Державна проводольчо-зернова корпорація, куди входив і ТОВ «Хліб Інвестбуд».

Це підприємство було створено ще в 2004, але до приходу до влади команди Януковича особливої ​​активності не виявляло. У 2009-му і в першому півріччі 2010 року компанія провела невеликі експортні операції із соняшниковою олією на суму 49,6 і 81,5 млн грн.

Незважаючи на це, відразу після перемоги Януковича МінАП обрало “Хліб Інвестбуд” державним оператором з експорту зерна, віддавши йому зі старту майже 5-у частину загальної зернової квоти.

Пізніше ТОВ “Хліб Інвестбуд”, в Державній продовольчо-зерновий корпорації, була відведена роль зернотрейдера, якому держава виділила основну квоту на продаж зерна в аграрний фонд і на експорт. До речі, зерно у фермерів скуповували за вкрай невигідними для останніх цінами. Оборот грошових коштів в “Хліб Інвестбуді” за рік становив тоді близько 6 млрд. грн.

Ще в 2011 аналітики помітили, що “Хліб Інвестбуд” продавав зерно через три офшори Victoria Alliance, Alteron Limited і Restex Alliance. Наприклад, при проходженні через офшорні руки кукурудза дорожчала на 70 доларів, що дозволило заробити ділкам тільки на ній мінімум 35 мільйонів доларів.

Тому хтось вирішив, що така корова потрібна самому.

Станом на 2012 49% акцій ТОВ «Хліб Інвестбуд» належало «Торговому дому «Укрхлібпродукти» – дочірньому підприємству ДАК «Хліб України». 51% статутного капіталу «Хліб Інвестбуд» належало ТОВ «Каласар», яким керував близький до сім’ї Януковича Олександр Козирєв. Засновниками «Каласар» були швейцарська фірма «Трейд хауз Юкреніан фуд Грейн аг (Trade house Ukranian food AG)» і кіпрська компанія «Генетехма файненс лімітед» з групи «Зовнішекономбанку» Володимира Путіна.

У вересні 2012 службові особи ТОВ «Хліб Інвестбуд» уклали договір між ТОВ «Хліб Інвестбуд» і підприємством-нерезидентом «ALDZAS INVESTMENTS LTD» (Республіка Кіпр).

Згідно з угодою ТОВ «Хліб Інвестбуд», в особі директора підприємства, поступилося частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ДПЗКУ-МТС (засновником якого було ТОВ« Хліб Інвестбуд ») юридичній особі підприємству-нерезиденту« ALDZAS INVESTMENTS LTD »(Республіка Кіпр) .

На момент угоди частка держави в статутному капіталі ТОВ “Хліб Інвестбуд” становила 49% (статутний фонд 1 000.)

Після операції кіпріоти внесли в статутний фонд підприємства 1 457 000 гривен. Це призвело до зменшення частки, якою володіла держава в статутному капіталі ТОВ «Хліб Інвестбуд» з 49% до 1%, і до втрати державою активів на суму 139 874 059,50 грн.

На момент угоди посаду гендиректора “Хліб Інвестбуду” займав Ігор Філіпенко. Він же був головою наглядової ради ДПЗКУ.

До того, як зайняти ці посади Філіпенко був радником міністра Присяжнюка. Міністр створював для “Хліб Інвестбуду” тепличні умови, забезпечивши компанії отримання максимальних квот на експорт зерна.

У 2012 ЗМІ активно писали, що Присяжнюк був розлючений схемою з переведенням власності «Хліб Інвебуду». Хоча, можливо, запустивши такі чутки, міністр просто хотів відхреститися від схеми захоплення підприємства. Адже в той час нардеп Геннадій Москаль активно писав генпрокурору Віктору Пшонці запити, що міністр сам акціонер «Хліб Інвестбуду».

Можливо, не зійшлися інтереси різних груп. Так чи інакше, на початку 2013 податкова, а потім і прокуратура Києва почали досудове розслідування стосовно колишнього директора ТОВ «Хліб Інвестбуду» Філіпенка зач. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення документів).

У грудня 2013 Філіпенко вже було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Тільки він зник з країни. А «Хліб інвестбуд» після зміни влади став банкрутом.

25 травня 2017 Голосіївський суд дав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування по підозрюваному.

У грудні 2017 року постановою прокурора матеріали по Філіпенку виділили в окреме провадження.

У вересні 2018 у суд передано обвинувальний висновок щодо Філіпенка.

Але за 2 роки суд ніяк не зрушить з мертвої точки. Деякий час Голосіївський суд взагалі не хотів розглядати справу і просив передати його до Печерського. Потім адвокати знайомилися з матеріалами.

З вересня 2018 ніяких згадок про слухання в судовому реєстрі немає. Наступне засідання призначене на 16 березня 2020.

Якщо справу будуть так затягувати і далі, то в один прекрасний день виявиться, що терміни по ній просто вже вийшли. І ніхто нікому не винен.

Такими темпами словосполучення «команда Януковича» перестане бути лайливим, а її представники з часом зможуть повернутися у владу.

А з огляду на сумний стан ДПЗКУ, якій загрожує банкрутство, вони можуть навіть прибігти її рятувати. Адже, як сказав президент Володимир Зеленський, це ж «солоденьке».