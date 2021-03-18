 «Укрпошта» закупила за 96 млн грн ERP-систему, розробник якої має представництво в РФ

АТ "Укрпошта" підписало договір з ТОВ "НВП "Інформаційні технології" (компанія IT-Enterprise) на суму 95,8 млн грн на впровадження та користування ERP-системи. Тепер державний поштовий гігант буде мати сучасне ІТ-рішення для організації роботи. Але ця закупівля не обійшлася без “зради”, чому — розповідають #Букви.

Що не так з тендером?

Закупівля ERP-системи з оголошеною вартістю 196,8 млн грн стартувала ще в травні 2020 року. Безпосередньо торги у форматі аукціону були проведені 28 вересня. Чому ж договір підписано тільки зараз? Про це буде трохи нижче, а поки поговоримо про “зраду”.

Згідно з тендерною документацією, “Укрпошта” хотіла придбати виключно комплексне рішення та не ділити модулі (або набір модулів) на окремі лоти. Це звузило конкуренцію максимум до можливих 10 рішень замість кількох десятків.

Зазвичай, єдині комплексні рішення роблять дуже рідко, адже це доволі вартісна процедура. Тому простіше зробити модулі окремо, можна навіть різними рішеннями. Потім ці розрізнені модулі поєднують за допомогою різних інтеграційних рішень (їх існує кілька) і система починає функціонувати, як єдина. З “плюсів” такого підходу — більш високий рівень інформаційної безпеки системи. Адже комплексні рішення – доволі вразливі до кібератак.

Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook фактично визнав, що закупівлю було проведено з порушеннями (в частині комплексного рішення та технічних вимог), але додав, що в іншому випадку подібна система функціонувала б тільки з 2025 року. Чи є маніпуляція в його словах – залишимо цю справу експертам.

Якби замовник поділив закупівлю на лоти, це б не суперечило Закону України “Про публічні закупівлі” та здоровому глузду (як раніше, поділити на “допороги”* не вийде, адже по цих лотах сума була б приблизно по 5-10-15 млн гривень кожен).Це дало б змогу взяти участь більшій кількості учасників, які мають великий досвід в окремих підсистемах.

*Допороговою закупівлею вважається будь-яка закупівля з оголошеною вартістю менш як 50 000 грн. Такі закупівлі можуть відбуватися без тендеру.

Закупівлю можна було розділити на окремі лоти під конкретні системи, а потім інтегрувати розрізнені системи в одне ціле. Наприклад, можна зробити таку постінтеграцію за допомогою рішень Oracle, SAP, IBM та інших великих світових гравців. Є певні сумніви, що це б зайняло часу більше, ніж зараз буде впроваджуватись комплексна система. Тому, було б бажання – й це зробили б. Але “Укрпошта” вирішила не морочитися.

Але це ще не все – технічні вимоги до предмета закупівлі та кваліфікаційні вимоги для учасника були сформульовані таким чином, щоб фактично заблокувати можливу участь у торгах світовим гігантам у цій сфері – компаніям SAP, Oracle, Microsoft та іншим.

Також підозрілим видається те, яким чином було відхилено пропозицію партнера SAP. Причиною було названо ненадання експертного звіту, зареєстрованого в ДССЗЗІ про відповідність системи вимогам НД ТЗІ 2.5-004-99. Тобто від світового гіганта з найбільшою долею ринку вимагали формальний папірець, який в інших країнах не вимагається.



Крім цього, є докази того, що закупівля має надвисокий корупційний ризик. Різні потенційні учасники написали 3 скарги до Антимонопольного комітету та 29 вимог про усунення порушень в тендері (на які отримували здебільшого формальні відповіді).

Загалом на етапі кваліфікації подали свої пропозиції сім компаній, з яких до аукціону було допущено лише 2. Інших п’ять учасників було дискваліфіковано за формальними признаками.

Учасника з найменшою ціною – GNI Software (Азербайджан) відхиляли аж 2 рази, поки вже сама компанія не відмовилась від підписання договору.

Через всі ці процедури, скарги, а також судовий розгляд підписання договору затягнулося аж на 5 місяців. Річ у тому, що учасника з найкращою ціновою пропозицією — GNI Software учасник відхилив за формальними ознаками — начебто учасник не надав документів, необхідних для укладення договору. Але учасник їх надав — через систему закупівель “Prozorro”, хоча треба було виключно у паперовому вигляді. Формально підстави для дискваліфікації були.

Учасник подав скаргу в АМКУ на ці дії Замовника та скаргу задовольнили. Замовник у відповідь звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду з приводу скасування рішення АМКУ. Суд ухвалою № 640/31484/20 від 09.02.2021 р. залишив позов без розгляду. І вже після цього GNI Software надіслала листа до “Укрпошти” з відмовою від договору.

В результаті, було підписано договір з присмаком “зради” через дивну процедуру закупівлі, яка відсіяла всі великі світові компанії. Але запитання викликає не тільки це.

До чого тут Росія?

Розробник системи, з яким уклала договір “Укрпошта”, виходячи з усього, має представництво в Росії (ТОВ “Інформаційні технології-СНД”). Шляхом простого пошуку в Google можна знайти багато інформації про це. Наприклад, тут, тут і тут.

До речі, посилання з російського довідника з вищевказаного скріншоту веде на український сайт компанії.

На сайті самої російської ТОВ можна знайти інформацію про реалізовані за останні роки проєкти на території країни-агресора. Серед клієнтів – “Чувашкабель”, “Іркутсккабель”, концерн “Високовольтний союз” та багато інших.

Примітно і те, що на сторінці компанії в російськомовній “Вікіпедії” фактично є дві версії: одна – “свіжа” з 2016 року, а інша – до внесення змін. Вони відрізняються тим, що в новій версії “почистили” будь-яку згадку про російське представництво.

Ось ми бачимо “нову” версію, яку й відкриває “Вікіпедія”:

А тут – стара версія цієї ж сторінки. Як бачимо, хтось “підчистив” згадки про російське представництво, а також замінив посилання на сайт компанії, залишив тільки лінк на міжнародний вебсайт компанії англійською мовою.

На сайті української компанії наразі згадок про представництво в РФ також немає — тільки в Україні, Білорусі та Казахстані.

Ми вирішили також “прогулятися” на російський сайт компанії, який був зазначений у старій версії сторінки на “Вікіпедії”.

Як випливає з інформації, представленої на сайті, в РФ розробник рішення IT-Enterprise (ТОВ “НВП “Інформаційні технології”) діє через ООО “Инфомационные технологии-СНГ”.

Згідно з інформацією з офіційного реєстру юридичних осіб РФ (виписку можна подивитись тут), така компанія дійсно існує, ще з 2009 року, та перебуває на обліку в податкових органах РФ.

На додаток, вона не перебуває в стані ліквідації, а також продовжує здійснювати господарську діяльність. Адреса реєстрації збігається з адресою на сайті російського представництва.

Тобто, все це є підтвердженням того, що представництво IT-Enterprise досі працює в РФ! Більш того, ці факти компанія намагається приховати через редагування сторінок у “Вікіпедії”.

Що маємо в підсумку?

Ігор Смілянський з гордістю повідомив, що тепер нарешті підприємство буде мати нормальне ІТ-рішення. З цим важко не погодитись, адже фактично “Укрпошта” не мала жодної цілісної ERP-системи, через що не могла оптимізувати внутрішні процеси.

Тепер ця проблема вирішена, а державне підприємство отримало шанс “осучаснитись”. Але такий дивний тендер має стати предметом розгляду хоча б у Державній аудиторській службі, або у незалежній аудиторській компанії зі світовим іменем.

#Букви звернулися з проханням прокоментувати наведені факти як до представників “Укрпошти”, так і до представників “Інформаційних Технологій”.