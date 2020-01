#Букви розібралися в причинах банкрутства.

Колись яскравий і безтурботний, сьогодні – напівпорожній і похмурий. Розташований на 25 тисячах квадратних метрів, синонім тихого манхеттенського шику розорився.

Як повідомляє Daily Beast, універмаг втратив свій колишній лиск і популярність, а на деяких поверхах манекени і продавці чисельно перевершують покупців.

“Тут все виглядає досить сумно, атмосфера скромна і поникла. Раніше магазин був урочисто яскравим”, – ділиться своїми враженнями один з давніх покупців Barneys.

Флагманський магазин мережі Barneys на Медісон-авеню в Нью-Йорку більше скидався на музей, ніж магазин. Такі враження склалися у журналістів видання Business Insider, які навідалися сюди в липні 2019 року.

“За скляними вітринами стояли предмети. Ми помітили це і на інших поверхах. Магазин нагадував більше музейну вітрину, ніж універмаг. Майже в кожній кімнаті була величезна кількість порожнього простору з кількома вішалками для одягу”, – пише Business Insider.

Це одна з другорядних причин банкрутства: великі вітальні зони для релаксу, більше схожі на арт-об’єкти, на кшталт сидінь з автомобільних покришок, або предмети декору для дому, які здавалися малопрактичних, хоч і споглядальними, тільки посилювали асоціації з музеєм, а по факту – займали на поверхах занадто багато місця. Такий розподіл простору був марнотратним в настільки дорогій орендованій нерухомості на дев’яти поверхах. І це незважаючи на те, що останнім часом лакшери-рітейлер переживав низку серйозних фінансових проблем.

Ще рік тому оренда будівлі, в якій розташувався Barneys, обходилася в 16 мільйонів доларів. Але власник підняв плату майже вдвічі – з 16 до 30 мільйонів доларів на рік. Для Barneys це виявилося не по кишені. Тим більше на тлі істотного зниження ринкового попиту – одного з головних чинників закриття Barneys.

За словами інсайдерів, річний прибуток нью-йоркського універмагу становив близько 20 мільйонів доларів.

Рятувати ситуацію взялися в суді. У серпні Barneys подав заявку на захист від банкрутства згідно з главою 11 Кодексу США і виставив себе на аукціон. Пошук покупця тривав два місяці, а у компанії було два шляхи банкрутства: ліквідуватися і припинити своє існування або реорганізуватися за рахунок нових інвесторів або кредиторів, які погасять борги.

У жовтні стало відомо про нову угоду: ім’я Barneys і його активи (дизайнерські туфлі, сукні та ін.) Купили власники відповідно Authentic Brands Group (ABG) і B. Riley Financial Inc. за 271 млн доларів. Всі магазини мережі Barneys New York (зараз працює всього 5 з 22 торгових точок компанії, розташованих в найпрестижніших штатах Америки, включаючи флагманський у Нью-Йорку на Медісон-авеню) будуть закриті, а ліцензію на ім’я передадуть мережі люксових універмагів Saks Fifth Avenue, найближчого конкурента, що доживає свої дні, нью-йорского рітейлера. Тепер ім’я Barneys буде жити в мережі.

У століття шопінгу в соціальних мережах і Google офлайнові роздрібні магазини переживають найтемніші часи.

Знаменитий нью-йоркський універмаг втратив свою автентичність, став безликий серед подібних і, не підстроївшись під нові реалії, закостеніло залишився в світі дорогого оффлайну (незважаючи на те, що у Barneys є свій сайт і соціальні мережі с 2-мільйонною аудиторією).

У той час як онлайн-торгівля, очолювана Amazon, eBay і іншими ритейлерами, переживає розквіт. E-commerce витісняє культових продавців, прив’язаних до оренди в дорогих локаціях, а конкуренція в секторі люкса зростає щодня: так, все більше в світі з’являється ремісників розкішних товарів, які представляють свої товари самостійно на різних маркетплейсах і соцмережах.

Це значно заощаджує дорогоцінний час покупця, і тепер йому не потрібно приходити в магазин: можна залишитися вдома і зручно пошопилась на комп’ютері в Google або зі смартфона з будь-якої точки планети. Яскравий тому доказ – досвід люксового онлайн-рітейлера Yoox Net-A-Porter Group, який з 2015 року демонстрував збільшення своїх продажів від 15% і вище.

Уже в 2017-му він вийшов на прибуток 1 мільярд євро і сьогодні займає лідируючі позиції в цій галузі, надаючи преміум-покупцеві сервіс класу люкс, заснований на оперативній роботі, зручність шопінгу і задоволенні всіх запитів клієнта (починаючи від способу оплати, доставки та упаковки замовлення і закінчуючи наданням послуги персонального шопера, який дасть рекомендації щодо вибору розміру, кольору і стилю).

До слова, штучний інтелект і онлайн-технології допомагають ритейлерам краще зрозуміти запити і бажання покупця (аналізуючи створені ним в мережі виш-листи), легко обробити величезний масив інформації і прийняти комерційно правильні рішення: які речі зараз закуповувати, які стилі є більш бажані, а значить – на що можна запропонувати цікаві промо-акції, що залучають активності або додаткові преміум-послуги.

Сьогодні на 25 тисячах квадратних метрів Barneys теж багато активностей, правда через сумний привід: універмаг влаштував прощальний розпродаж, запропонувавши в листопаді покупцям 5 або 10%-ві знижки, а в січні і зовсім розщедрився на 40-60%.

“Все має бути продано!” – жартівливо говорять написи на вітринах. Правда, не всі дизайнерські бренди погодилися брати участь в розпродажах: це не в правилах люкса. Так, не дав би робити знижок Louis Vuitton, інші запропонували просто викупити назад свої колекції за зниженою ціною.

Майже 100 років тому історія практично повторилася. Правда, магазин розташовувався всього на 46 квадратних метрах і на іншій вулиці в Манхеттені.

Відкритий бізнесменом Барні Прессманом в 1923 році, який заклав обручку своєї дружини для оплати оренди, тут продавалися костюми за зниженою ціною. Прессман викуповував виставкові зразки, незатребувані моделі і нерозпроданий одяг від світових виробників, а серед преміум-послуг значилися безкоштовний підгін костюму і безкоштовна парковка для авто.

Справу Барні продовжили його сини й онуки: до 90-х років вони відішли від концепції дисконтного будинку і перетворилися в першовідкривача тоді ще невідомих і дорогих дизайнерських імен з усієї Європи, а в 90-х стали синонімом розкоші на всі випадки життя – від песцевих шуб до купальних костюмів.

До слова, в культовий 9-поверховий будинок на Медісон-авеню Barneys переїхав в 1993 році. На той час він відкрив невеликі магазини в інших районах Нью-Йорка і американських штатах, включаючи Каліфорнію, Огайо і Техас.

Фото: thespiritofbarneys / Instagram

У 90-х Barneys переживає розквіт. Його ім’я з’являється у найпопулярніших серіалах того часу – “Друзьях” і “Сексі у великому місті”.







Правда, тоді ж з’являються і перші фінансові проблеми. У 1996 році Barneys вперше оголосив себе банкрутом і закрив ряд магазинів. На початку 2000-х ім’я бренду стало поступово згасати: утворилися мільйонні заборгованості, а в 2009-му продажі впали на 14%.

У 2010-х Barneys оновив свій сайт і намагався залучити в свій простір нових покупців, працюючи зі світовими фотографами, начебто Юргена Теллера, а в 2014-му навіть використовував в рекламній кампанії трансгендерних моделей. Але всі спроби відродити ім’я виявилися марними, а іноді і критикувалися громадськістю.

Один з останніх провалів трапився у 2018 році: Barneys влаштував у вітринах магазину в Беверлі-Хіллз шоу живих метеликів, щоб представити нову лінію ювелірних прикрас та аксесуарів, – і тим самим викликав гнів представників PETA.

“Похорони” ікони роздрібної лакшери-торгівлі відбудуться у 2020 році: нові власники торгової марки Barneys мають намір попрацювати над абстрактними цінностями бренду. А флагманський 9-поверховий магазин на Медісон-авеню закриє свої двері через місяць – у лютому.