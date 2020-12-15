З одного боку, цей крок здається позитивним. Адже уряд намагається реагувати на зростання кількості хворих на COVID-19, тому збільшує видатки на боротьбу з епідемією. Наприклад, скорочуючи витрати на утримання вищого керівництва держави. Зокрема у Верховної Ради до Фонду боротьби з COVID-19 забрали 51,2 мільйона гривень. В Офісу Президента – 19 мільйонів гривень. Витрати на забезпечення роботи Кабміну скоротили на 105,1 мільйона гривень, а на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності – 85,2 мільйона.

З іншого боку, в цьому рішенні криється неефективність самого уряду.

По-перше, таке рішення про перерозподіл 6 мільярдів гривень лише засвідчує той факт, що Кабмін не збирається забирати кошти у свого улюбленця “Укравтодору”, який отримав 26,2 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19. На сьогодні дорожня компанія ще не встигла освоїти близько 5,3 млрд грн, які б можна було переспрямувати на забезпечення лікарень гостро необхідними киснем та медобладнанням.

По-друге, разом зі зменшенням витрат на парламент, президента та прокуратуру, уряд зменшив видатки на таку важливу в умовах епідемії соціальну та оздоровчу підтримку населення. Зокрема Міністерству у справах ветеранів скоротили видатки на 2,2 мільйона гривень, які передбачалися для заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та АТО. Міністерству молоді та спорту скоротили 22,4 мільйона на підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій, а Міністерству соціальної політики на 80 мільйонів гривень скоротили програму оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги.

Та найголовніше. До кінця року залишається два робочих тижні. Бюджет на наступний рік не передбачає утворення аналогічного Фонду боротьби з COVID-19.

Тобто під ялиночку треба встигнути ще освоїти з наявного Фонду, ні мало, ні багато, 29,2 мільярда гривень. На секундочку — це 39% від загальної суми.

Тож постає риторичне питання, чи встигне уряд якісно витратити збільшений в останній момент Фонд боротьби з COVID-19 саме на пацієнтів, а не дороги та поліцію?