Майже не знайти матеріалів про те, як відбувається перехід від державної власності до приватних структур майна, що підпадає під визначення – мала приватизація. Експерти StateWatch зібрали ключові успішні кейси, коли Фонд держмайна зумів передати на приватизацію невеликі об’єкти, отримавши не тільки значні кошти в бюджет, але й сприяти покращенню відповідної інфраструктури.

Розпочнемо з Херсону, де двоповерхову будівлю колишнього профілакторію площею 1,4 тисячі м² приватизував місцевий підприємець за 1,39 млн гривень. До цього моменту об’єкт був схожий на руїну з потрісканими стінами й дахом, що протікає. На початку 2020 року Фонд держмайна успішно провів аукціон.

Було

Стало

Тепер там – новий готельний комплекс, де продовжується відновлення житлово-комунальних комунікацій та роблять капітальний ремонт. Потенційна дата здачі в експлуатацію – кінець 2021 року. Сума сплачених коштів за приватизацію та ремонт сягне 3,5 млн гривень.

Наступний приклад – приватизація туристично-оздоровчого комплексу “Горіховий гай” на узбережжі Азовського моря. Територія цього об’єкту площею 5 га нагадувала сміттєзвалище. До слова, Фонду держмайна знадобилось більше пів року, щоб привести до ладу документацію щодо цього комплексу.

Було

Стало

Переможець аукціону сплатив майже 4 млн гривень, що у 2,5 рази перевищило стартову ціну. Сьогодні там зведено чотиризірковий комплекс “Grand Family Apartments”. За 3 роки нові власники інвестували майже 3 млн доларів США, а за наступні 4 роки планують витратити ще 12 млн доларів. Загалом комплекс буде розраховано на 1400 відпочивальників.

Тепер про третій кейс – приватизацію недобудованого басейну в Чернігові. Передісторія вже не має значення, адже більше 30 років на місці цього об’єкту стоїть… недобудова з бур’янами. Ситуацію, знову ж таки, змінила приватизація об’єкту, за який держава отримала майже 1 млн гривень. Обсяг подальших інвестицій кількаразово перевищить кошти, отримані від передачі в приватні руки.

Було

Стало

Оновлена ванна басейну матиме загальну довжину 25 м, глибину 1,5-1,8 м, там буде чотири доріжки для плавання. Передбачено дорослу і дитячу зони, тренажерні зали, спортивно-оздоровчі приміщення.

Четвертий приклад – перетворення недобудованого комплексу на сучасний логістичний центр.

Було

Стало

Об’єкт незавершеного будівництва на відкритому аукціоні приватизувало ТОВ “Транс-Н”. Інвестор уже вклав у розбудову та модернізацію суму, що перевищує вартість об’єкта під час приватизації.

П’ятий кейс – нереалізований план Окружного будинку офіцерів, що мав вигляд недобудованої руїни та сміттєзвалища. Цей “довгобуд” придбала Львівська богословська академія і розпочала зведення Українського католицького університету (УКУ). Загалом у проєкт університетського містечка вже інвестовано понад 40 млн доларів США.

Було

Стало

Сьогодні Український католицький університет є одним із провідних освітніх закладів України. Крім навчальних програм, на які бажають потрапити абітурієнти зі всієї країни, а також потужних програм бізнес-освіти (на базі УКУ створено одну з престижних бізнес-шкіл – LvBS), УКУ має сучасний кампус, розташований у центральній частині Львова. Архітектурні та технологічні рішення європейського рівня, паркова зона і фактично повна відкритість для громади – все це робить студмістечко УКУ не тільки новітньою пам’яткою Львова, але й одним із кращих зразків сучасних громадських просторів в усій країні.

Шостий випадок – відновлення новороздільської “Сірки”, що трансформувалась у ТОВ “Роздільська цегла”.

Було

Стало

Завдяки приватизації інвестор отримав у власність територію площею понад 64 га з усіма необхідними для виробничої діяльності комунікаціями. Інвестор зобов’язаний залучити не менше 23 млн гривень протягом 5 років. На підприємстві відбулися перші зміни – приводять до ладу виробничі приміщення, а центральний офіс працює у відремонтованих будівлях. Станом на сьогодні “Сірка” продовжує свою діяльність за основними напрямами – підприємство не зупиняло роботу.

Сьомий кейс – трансформація старого цеху з переробки деревини та виготовлення тарної заготівлі однієї з червоноградських шахт. Приміщення приватизувала адвокатська компанія “УкрЗахідЮрСервіс”, що сплатила за об’єкт понад 1 млн гривень.

Було

Стало

Інвестор змінив профіль об’єкта та розпочав реновацію цеху, який менш ніж за рік перетворився на потужного регіонального виробника меблів. Загальні інвестиції у розвиток виробництва склали близько 5 млн гривень. У новому виробництві меблів задіяли всі приватизовані споруди, що створюють повний цикл виробництва – від складання і просушування деревини до пакування і складування готової продукції. Сьогодні на підприємстві працює 19 осіб, з них 15 працівників робітничих професій. Підприємство продає продукцію 12 контрагентам із Львівської та Волинської областей.

Як бачимо, приватизація на локальному рівні демонструє вкрай важливі для позитивних економічних зрушень у регіонах результати. Саме тому прозорість процесів приватизації необхідна не лише під час передачі в приватні руки великих об’єктів, на кшталт ОГХК чи Центренерго, але й на нижчому рівні.