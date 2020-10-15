Слово «депресія» увійшло в моду з десяток років тому. Психіатричний діагноз з легкістю ставлять собі всі, хто зумів дістатися до Інтернету і прочитати, що «від депресії лежать». Ідея така собі, тому що і від депресії не завжди лежать, і лежать не завжди від депресії.

Найкраще, коли з цією плутаниною допомагають розібратися спеціально навчені люди: психологи, психотерапевти, невропатологи і психіатри. Вони і діагноз поставлять, і супутніх фахівців порадять, а лікарі і рецепт випишуть, якщо треба.

Ні. Найкраще, якщо ви взагалі не зацікавлені в з’ясуванні, на що страждаєте, тому що і ви, і ваші близькі бадьорі, веселі і зустрічаєте ранок з посмішкою. Однак у нас тут, знаєте, не війна так епідемія. Шансів зберегти безтурботність ще менше, ніж спокійно пройтися по фахівцях. І якщо психологи можуть прийняти онлайн, то телемедицина все ще розвинена слабо. Похід за рецептом доведеться осилити.

Тому, все ж, варто розібратися з тим, чому нам хочеться лягти і поплакати, щоб і справді не зійти трішечки з розуму від неправильної самодіагностики. Підемо по наростаючій.

Хронічна втома

Це коли не вдається відпочити. Тобто ви якісно проспали свої вісім годин, але не виспалися і весь день натикаєтеся на стіни і куняєте в кріслі. Але і це не допомагає. Натомість заснути ввечері важко, навіть на дачі. Голова гуде і болить, горло теж може турбувати, як і руки-ноги. Настрій – ну, зрозуміло, так? Все дратує, все не так, і «не чіпайте мене, будь ласка, куди ж ви, поверніться негайно!» Здоров’я і взагалі не дуже, зокрема, загострилася алергія, зате розцвіла неуважність, і вам від власних витівок не смішно.

Це дійсно може бути синдром хронічної втоми. Але стверджувати повинні це не ми, а лікар і тільки після обстеження, тому що він дуже схожий на багато інших хвороб. Важливо розуміти, що підстави насторожуватися з’являються, якщо такий стан триває у вас більше півроку, а мова йде не про один-два симптоми, а якщо їх не менше чотирьох.

Емоційне вигоряння

Чимось схоже на хронічну втому, але більше відноситься до сфери роботи. Найчастіше підстерігає тих, хто працює з людьми, в напружених або занадто одноманітних умовах.

У якийсь момент інтерес до роботи може без особливих причин зникнути. Люди починають дратувати і викликати бажання відсторонитися або навіть захищатися, звинувачувати. На роботу йти, ясна річ, не хочеться. Зате хочеться випити частіше ніж зазвичай, сховатися або, навпаки, багато спілкуватися. Взагалі, товариські люди вигоряють частіше, і їм абсолютно необхідно стежити і за кількістю навіть найприємніших розмов, і за читанням новин-соцмереж. Висока небезпека вигорання є і у тих, хто переїхав в іншу країну або змушений багато спілкуватися в інтернаціональному середовищі.

Синдром емоційного вигоряння любить потягнути за собою безліч захворювань, що виникають на нервовому грунті. Поганий він не тільки цілим комплексом неприємних відчуттів і псуванням відносин (ще б пак, адже оточуючим здається, що їх і за людей не вважають!), а й зниженням рівня життя в цілому.

Нервове виснаження

Спочатку все починає дратувати. Шум, балаканина, рухи, діти, собаки – всі об’єдналися, щоб увігнати вас в стрес. Організм, ясна річ, захищається, і людина в стані нервового виснаження кидається буквально на всіх. Працювати важко, зібратися важко, спілкуватися – немислимо важко, заснути неможливо. Сни неприємні, бурхливі, пов’язані з денними клопотами. Вставати важко, голова горить і болить прямо вся.

Якщо це все не міняти, а саме не минуло, до дратівливості додадуться образливість і сльози. Запахи можуть стати огидними, апетит падає, шлунок лається всіма доступними способами. Сексу не хочеться або не виходить.

Якщо і тут не схаменутися, прийде горезвісне бажання лягти. Саме цей етап виснаження часто плутають з депресією. Ніщо особливо не дратує і не цікавить. Туга, втома і тривога стають звичним фоном, і це якось навіть легше – було б, якби не сильна слабкість і постійне бажання плакати. Сон, навпаки, з часом поліпшується і стає помічником в одужанні. Нічого не міняти на цьому етапі, напевно, неможливо: занадто мало залишається сил для життя. Тим, хто його пережив, доведеться піклуватися про себе краще, ніж раніше, тому що небезпека важких повторів зростає з кожним разом.

І, нарешті, депресія

Ця хвороба відома майже стільки ж, скільки існує людський рід. Її основні риси – поганий настрій, а крім цього – погані очікування від життя, втрата інтересу до всього, що раніше радувало, постійна слабкість.

Ще – вина, тривога, страхи, впевненість у власній нікчемності, часті думки про смерть. Апетит змінюється: зростає чи падає, кому як пощастить. У роті може безпричинно відчуватися солодкий присмак. Сон теж змінюється: з депресією може прийти і безсоння, і сонливість. Працездатність падає. Зверніть увагу, що вся ця гидота триває не один день, і не з одним симптомом, а коли велика їх частина працює разом.

Депресій, насправді, розрізняють кілька, і це вже робота лікарів. Важливо розуміти, що «лягти і лежати» – це не завжди депресія, а депресія – це не завжди «лягти і лежати». У деяких формах це цілком може бути «вбратися і бігати по тусовках» або «нафарбуватися і відправитися на шопінг». Тому саме бажання лягти і ні з ким не спілкуватися підставою для під’їдання таблеточек робити не потрібно. Пігулки дані нам для поліпшення обміну речовин, і треба добре розуміти, в який бік його покращувати.

Не завжди вони і потрібні. Іноді достатньо звичайної психотерапії, за умови, що ви налаштовані щось в житті міняти не тільки на словах. Залишати цю хворобу зовсім без професійної уваги не потрібно: це ігри з вогнем, притому, вельми неприємні. Важливо пам’ятати, що скарги в соцмережах професійною увагою не вважаються.

Інтернет дав нам в руки новий інструмент. У ньому можна знайти більшість серйозних опитувальників для самодіагностики. Для депресії добре працює шкала Бека. А загальна і перша допомога щодо всіх описаних недугів – захист свого часу, нервів і сил.

Створюйте собі захищену атмосферу.

Дозуйте неприємні новини і спілкування.

Не лінуйтеся читати етикетки і купувати здорову, легку в приготуванні їжу.

Не закидати легку, ні до яких звершень не зобов’язуючу гімнастику.

Слідкуйте за чистотою повітря і води.

Приділяйте увагу ручній праці, Ви можете це зробити своїм хобі.

Не жалійте себе, але поважайте себе, любіть себе і бережіть.