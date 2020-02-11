У вівторок, 11 лютого, президент Володимир Зеленський провів ротацію, яку журналісти чекали кілька тижнів - він звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на його місце Андрія Єрмака. Що сталося в оточенні президента і як вони до цього дійшли, розбиралися Букви.

Батько президента

Як відомо, саме Андрій Богдан є автором ідеї походу Володимира Зеленського в президенти і саме він переконав його балотуватися. Без відома Ігоря Коломойського, який до першого туру більше вірив у Юлію Тимошенко.

Однак, згідно з кулуарними чутками, саме Коломойський наполіг на тому, щоб главою офісу став Андрій Богдан. Справа в тому, що президент на цю посаду хотів призначити свого друга дитинства Івана Баканова. До того ж у день інавгурації представники США дали ясно зрозуміти Зеленському, що небажано призначати Богдана главою АП, тому що він колишній адвокат Коломойського, а по тому йде розслідування в США.

Проте, на другий день після інавгурації адміністрацію таки очолив Богдан. При цьому співробітники департаментів, яких покликали на нараду в обід ще бачили указ по Баканову, а вже на вечірньому зібранні був указ на Богдана.

Оскільки Богдан підпадав під закон про люстрацію заради нього Адміністрацію президента перейменували в Офіс. Він ставав все більше не першоюм, але й не другою людиною в державі. Саме через Богдана прийшло більшість некварталівських заступників Офісу – Руслан Рябошапка, Олексій Гончарук, пізніше Андрій Смирнов. Після того як два перших стали генпрокурором і прем’єром Богдан став свого роду нейромедіатором між президентом і правоохоронними органами та Кабміном. Він також впливав на кадрову політику, та й загалом багато в чому на те, що говорить президент. Так що вже було незрозуміло, хто насправді керує державою. Але медовий місяць Богдана тривав недовго.

Як Богдан зламав зуб об Київ

Чим менше президент розумів в інститутах влади, тим більшим був вплив Богдана, який чи не єдиний знався у цій системі. Але чим більше колишні соратники президента, які переїхали на Банкову з офісу «Кварталу», там обживалися, тим менше їм потрібен був Богдан.

Більш того, саме до них йшли вирішувати питання ті, з кимконфліктував глава Офісу президента. Так було з мером Києва Віталієм Кличком. У якийсь момент Богдан вирішив, що у мера Києва варто забрати повноваження глави КМДА. Президент, який ще за пару тижнів до цього дзвонив меру столиці і скаржився, що він нарешті зрозумів, як це непросто керувати державою, підтримав Богдана.

В оточенні Кличка акцентували на тому, що Богдан друг одного з найбільших київських забудовників Андрія Вавриша – а значить це просто бажання сісти на потоки – та й Ігор Коломойський не проти отримати під свій контроль Бессарабку. Але все ж хвилювалися за посаду.

У серпні Богдан направив до Кабміну звернення про звільнення Кличка, а мер Києва у відповідь полетів до Штатів і виклав в мережу фото з Руді Джуліані. Сигнал для Офісу президента був колишній – «хочете потрапити на прийом до Трампа, дружіть з друзями його друзів». На наступний день Богдан за допомогою Кирила Тимошенко запустив «качку» про те, що він нібито написав заяву про звільнення.

Відігравши перший раунд внічию, Богдан повернувся до плану обрізати повноваження Кличка після обрання нового парламенту. Соратники Олександра Ткаченка та депутати, яких називали близькими до Вавриша, переписували закон про столицю. У ЗМІ запускали чутки, що КМДА очолить Олексій Резніков, який раніше працював з Кличком.

А потім все різко стало на стоп. Закон десь загубився під завалами турборежиму, Кличко залишився одноосібним керівником міста, а Андрію Богдану не залишилося нічого іншого, як потихеньку свиснути ЗМІ, що меру зберегти свої позиції допоміг Олександр Єрмак. І ціною питання було кілька посад.

Кличко по-своєму передав привіт – і сфотографувався на нараді після прориву труби під Ocean Plaza в компанії Рєзнікова і Ігоря Ніконова, якого на той момент пророкували в віце-прем’єри.

Став жертвою інтриг і турборежиму

З обранням нової Ради Богдан став відповідати ще й за її роботу. Він був автором ідеї про турборежим.

«Треба визнати, без цієї ідеї Богдана ми б з себе і недоторканність не зняли б. Але працювати в такому темпі було неможливо. В результаті з’явилося невдоволення на Банковій, що ми не робимо це так швидко, як там того хочуть. Богдан частіше за інших висловлював це невдоволення, у властивій йому грубуватій манері», – розповідає один з депутатів «Слуги народу».

«Для нього завжди важливий результат, а не процес. І він не підбирає слова- мат так мат – через що у нього траплялися розбіжності з тим же Разумковим (глава Верховної Ради – ред.), депутатами та іншими керівниками, які до такого не звикли», -зазначає депутат.

«Але в той час, поки Богдан працював, проводив наради, хтось просто сидів на вухах у президента і розповідав, як той погано працює», – зазначає інший депутат, натякаючи на помічників президента Андрія Єрмака та Сергія Шефіра.

«Зараз до Андрія (Богдана – ред.) накопичилося багато питань, де він не впорався з поставленими перед ним завданнями, включаючи роботу Кабміну», – говорить представник оточення президента.

На початок року в пасиві Богдана були:

– наявність його розмов в записах судді Вовка, розслідуванням по якому займається НАБУ. І в рамках боротьби за звільнення глави НАБУ Артема Ситника ці записи можуть і спливти;

– присутність в прослуховування колишнього глави ДБР Романа Труби, з яких стає ясно, що глава ОП намагався впливати на слідство в справах, в тому числі на користь Ігоря Коломойського;

– конфлікт за контроль за СБУ і довіру президента з главою Служби безпеки Іваном Бакановим. Кажуть, що завдяки Валерію Хорошковському Богдану вдалося поставити своїх людей в відомство, а законопроєкт президента про СБУ так і не був поданий у Раду через конфлікт очільників СБУ та ОП;

– постійні конфлікти з керівниками різних рівнів;

– моральна відповідальність за Олексія Гончарука, який висловився, що у президента в голові туман;

– відкритий київський конфлікт;

– запоротий законопроект щодо децентралізації, який довелося відкликати в тому числі через те, що Офіс президента подав неправильну порівняльну таблицю до закону.

На тлі цього всього сам Богдан вже виглядав засмученим і втомленим.

«Він не звик до такого графіку життя. Він любить відпочити, покурити кальян, а тут постійна рутинна робота, і він її виконував, але вона його стомлювала», – розповів один з депутатів, який дружить з Богданом.

Плюс, Богдан не сильно хотів заповнювати електронну декларацію.

«Думаю, Богдан виконав ті завдання, які ставив перед ним президент і які він ставив сам для себе і вирішив піти», – говорить нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

За його словами, якщо Богдан був більш творчою людиною і в чимось нагадував главу адміністрації президента Порошенка Бориса Ложкіна, то Єрмак буде більш системним і схожим на Ігоря Райніна.

Андрій Другий

Андрій Єрмак познайомився з Володимиром Зеленським у 2010 році, коли той був генпродюсером телеканалу Інтер. З тих пір і почалася їхня дружба. У президентський офіс Зеленський взяв Єрмака помічником. Він отримав повноваження налагоджувати міжнародні зв’язки.

У кожного президента є така людина, яка займається міжнародними контактами. Навіть у Петра Порошенка незважаючи на його спрагу мати монополію в міжнародних зв’язках Борис Ложкін мало не кожні два тижні літав до США.

У той час, коли Олександр Данилюк і Андрій Богдан блокували зустріч Зеленського з Руді Джуліані Андрій Єрмак навпаки шукав всі можливі контакти.

З Джуліані його познайомив спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Єрмак вів переговори, щоб Зеленський вже до осені потрапив в Штати. Але тут демократи злили інформацію про те, що Трамп зупинив військову допомогу Україні, щоб домогтися розслідування щодо дій свого конкурента на виборах Джо Байдена і компанії Burisma, де працює син колишнього американського віце-президента.

Більш успішними виявилися дії Єрмака на російському фланзі – він провів два обміни полоненими, брав участь в газових переговорах у грудні. Більш того, він наближає реінтеграцію Донбасу. Ось тільки все це відбувається на умовах Росії.

Андрій Єрмак народився в Києві, в 1971. Його мати – уродженка Санкт-Петербурга, батько за одними даними народився в Україні, за іншими в Росії. Єрмак закінчив в 1995 КІМВ. Починав працювати в фірмі «Проксен» Олександра Задорожнього. При тому, що Єрмак позиціонує себе як юрист, що працює з кінокомпаніями, у нього є більше десятка компаній і три з них пов’язані з Рахамімом Еммануіловим. Йдеться про компанії «медійна група Європейського партнерства», «Інтерпромфінанс Україна» і «М.Є.П.».

Еммануїлов має контакти в ближніх колах Путіна.

Ще одна ланка контактів – сімейство Черновецьких. Роман Валесюк, який був затриманий разом з Степаном Черновецьким в Іспанії в 2016 бізнес-партнер сім’ї ресторатора Миколи Тищенка, а той в свою чергу друг Єрмака.

Бізнес-контакти дозволяють Єрмаку вести переговори в Росії, але вони часто не на користь України. Якось один з представників українських спецслужб поскаржився при Єрмаку на ФСБшників. «Так давай ми з ними перетремо, щоб вони вас не діставили», – відповів Єрмак.

До якої стадії може зайти “перетирання”, стане зрозуміло вже в квітні, коли прийде час другої зустрічі в номандському форматі.

Наступні на вихід

Один з колишніх високопоставлених чиновників, коментуючи відставку Богдана, зазначив: «Падіння президента в Україні починається з відставки першого глави його адміністрації: так було у Кучми з Табачником, так було у Ющенка із Зінченком, так було у Януковича з Льовочкіним, так було і у Порошенка з Ложкіним».

При цьому Зеленський розлучився з главою свого офісу ще швидше, ніж Ющенко. А по динаміці відносин всередині команди може з часом потрапити в те же непривабливе становище, що і третій президент країни.

При всій нелюбові істеблішменту до Богдана його відхід може запустити вельми сумнівні процеси. Адже в оточенні президента тепер порушено баланс інтересів. Хоча депутати «Слуги народу» і жартують: «Гірше не буде, краще не стане».

Але одна справа, якщо Богдан піде сам, а інше, якщо за ним згодом відвалиться і частина людей, які з ним пов’язані.

Наступний в списку на звільнення прем’єр Олексій Гончарук, але завдяки поправкам ОПЗЖ в закони про ринок землі у нього є час десь до квітня. Як кажуть, президент готовий був звільнити прем’єра ще після оприлюднення прослушки, особливо після того, як один бородатий олігарх йому розповів, що якщо цю історію проковтнути, то взагалі не ясно буде, хто в домі господар. Правда, після цього до президента прийшов інший олігарх і сказав, що якщо Гончарука звільнити, то в Давос немає сенсу їхати. Навіть на його сніданок.

Президент чинить опір кандидатурі Юрія Вітренка, яку пропонує Ігор Коломойський, тому що прем’єр від олігарха на зовнішній світ геть погано, і тим цікавіше, хто спробує пробитися до президента через Єрмака.