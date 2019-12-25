Модні фасони, кольори, текстури і тканини. У чому ж зустріти Новий рік?

#Букви склали гід по святковим вбранням та трендам, який допоможе продумати правильний вечірній образ для зустрічі нового 2020 року Пацюка.

Колір металік і блискучі текстури

Головна вечірка року не обходиться без мерехтливих вогнів і відповідного вбрання.

Згідно зі східною астрологією, новий 2020 рік пройде під заступництвом білого металевого Пацюка, а тому, щоб потішити удачу, сукня на новий рік у відтінку білого металіка буде як ніколи до речі.

Блискуча луска і люрекс, тканини, що нагадують обгортку цукерок, дорогоцінну кольчугу з кристалів або рідке срібло, створять потрібний металевий ефект і святковий настрій.

З відтінків варто звернути увагу на ніжно-лілові, рожеві, золоті і класичний синій – колір нового 2020 року згідно з Pantone.

Блискучою може бути не тільки сукня: наприклад, спідниця, яку можна поєднати з теплим светром, або топом. Натхнення можна знайти як на подіумі, так і у світових фешн-блогерів і знаменитостей.

Оксамит

Фаворит червоної килимової доріжки в холодні місяці стане ідеальним супутником і в морозний новорічний вечір.

Урочистий і припіднятий блиск оксамиту створить святкову атмосферу, крім того, зробить образ затишним і теплим, якщо планується не камерна домашня вечірка, а виїзне світське паті.

Оксамитову сукню, незалежно від довжини, можна легко утеплити і обіграти аксесуарами і взуттям: одягнути зухвале міні з чорними колготками і туфлями, а міді сміливо поєднувати з модними короткими чобітками в ковбойському стилі.

Для тих, хто любить максимальний комфорт, варто віддати перевагу глухій сукні до п’ят з довгим рукавом або брючному костюмі.

Шовкова сукня

Якщо до душі будуарний стиль і хочеться повітряної легкості і благородства, підійдуть сукні з шовку, що струмениться.

З довгим рукавом, на запах або на тонких бретелях довгі сукні-комбінації, їх можна стилізувати з колготками – в дусі 80-х, взуттям на низькому ходу або на невеличких підборах, щоб беззупину танцювати до ранку, або ж обіграти з кардиганом або костюмним жакетом.

Нарядні брюки

Створити гламурний і шикарний вечірній образ можна не тільки з сукнею, а й брюками. Тим більше в цьому сезоні дизайнери запропонували всілякі святкові варіації брюк: з оксамиту, шовку або прозорої сітки, посипаної кристалами.

Они станут долгосрочной инвестицией в гардероб: их можно будет носить не только в новогоднюю ночь, но и на другие праздники – дни рождения, свадьбу друзей или корпоративные мероприятия, комбинируя с жакетами, блузами и топами-бюстье.

Фасон з акцентом на плечі

Ідеальний вечірній фасон цього сезону, який налаштовує на романтичний лад і свято, – той, який нагадує про 80-і.

Плаття і топи з пишними рукавами якнайкраще підходять для зустрічі Нового року: це можливість повеселитися і пограти в перевдягання, представляючи себе героїнею серіалу “Династія”.

До слова, вбрання в стилі 80-х не обов’язково повинно мати пишні рукави: це може бути гіпероб’єм в плечах або акцент у вигляді оборки чи банту.