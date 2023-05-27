У ці дні Золотоверхий відзначає 1541 річницю з дня заснування. Кияни та гості столиці відпочивають під каштанами. І важко сперечатись з тим, що в місті дух війни майже не відчувається.

Спокій цивільних є головним завданням для військових. Українська армія добре робить свою справу. Але за атмосферою свята не треба забувати, що “залізний купол” над столицею та можливість проводити ярмарки гарантовано надзусиллями багатьох на фронті. Людей, які зараз в прямому сенсі слова тримають мирне небо ціною власної крові.

Третя Штурмова Бригада ЗСУ – та сама, яка “рєжєт флангі” вагнерівцям під Бахмутом – починалась саме з київської тероборони. Невеликий загін азовців та тих, хто обрав шлях боротьби, 24 Лютого 2022 отримали зброю та стіною стали між Золотоверхим та російськими військами.

Тероборона АЗОВ не мала власної символіки (надто буремно розвивались події), але після реформування загону в підрозділ ССО АЗОВ-Київ на наших шевронах зʼявилась назва столиці. Під час літньої кампанії на Півдні України бійці з азовськими мечами мали офіційну назву з відсилкою на Золотоверхий – тобто місто, де пройшло “бойове хрещення” підрозділу.

За заслуги командування прийняло рішення про формування на основі ССО АЗОВ-Київ нової 3-ої Окремої Штурмової Бригади. Сьогодні в 3 ОШБр воює багато учасників оборони Києва.

Битва за столицю в 2022 році була надважливою для багатьох, адже мова йшла про бій за серце України. Під час київської кампанії загинув один із ключових діячів руху АЗОВ, ідеолог українського націоналізму Микола Кравченко “Крук”. Микола відповідав за спорудження оборонної лінії на заході міста. Окупанти в Золотоверхий увійти не змогли.

Коли сьогодні говорять про війну, важливо постійно підкреслювати – бойові дії ведуться не за населені пункти на Сході чи Півдні. Війна ведеться за існування українців як окремої нації та за наявність в нас незалежної держави. З цієї точки зору бій за Київ, бій за наш дім не завершено – просто зараз він йде на інших ділянках форту.

Якщо не прикінчимо російських демонів на Донбасі та азовському узбережжі, вони знову постукають у ворота Золотоверхого.

Не закликаю сипати цивільним на голову попіл та відмовлятись від свята. Просто за чашкою кави чи келихом пива памʼятайте, завдяки чому сьогодні місто досі називається українським словом Київ.

P.S. Шеврони мого рідного підрозділу. В центрі неформальний знак киян, стилізований під логотип футбольного клубу “Динамо Київ”. Напис міста у вигляді КꑭВ є проявом азовської естетики українського націоналізму.