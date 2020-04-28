Кілька днів тому мережа підірвало інтерв'ю телеведучій Регіни Тодоренко і її чоловіка, співака Влада Топалова, в якому вони навішували провину за домашнє насильство на жінок. На ділі ж, в умовах карантину агресори стали ще зліше, а жертви - ще менш захищеними.

Пандемія коронавирусу і примусова ізоляція в рази підвищили рівень домашнього насильства, в переважній більшості випадків – це насильство чоловіків над жінками.

Ще в лютому поліція провінції Хубей, що стала епіцентром захворювання і поширення коронавірусу, замкнула людей вдома на суворому карантині. Це призвело до трикратного підвищення випадків домашнього насильства – з 47 до 162, в порівнянні з лютим минулого року.

Пізніше Антоніу Гутерріш, Генеральний секретар ООН, заявив про почастішання домашнього насильства в країнах з жорстким карантином вдвічі. Ця ситуація ускладнюється і тим, що медики і поліція перевантажені роботою, а тому не можуть оперативно допомогти жертвам.

ООН запропонувала збільшити фінансування некомерційних організацій, які займаються підтримкою жертв насильства.

Франція, в якій спалахи домашнього насильства підвищилися на 36%, ввела новий спосіб повідомити про домашнє насильство: попросити в аптеці “маску 19”.

Україна підтверджує сумну статистику. Так, за інформацією міжнародного фонду по боротьбі з домашнім насильством “Ла Страда”, за перший місяць на карантині рівень домашнього насильства підвищився майже вдвічі, в порівнянні з докарантинним часом – з 1200 звернень до 2000. 86% постраждалих – жінки. Вони заявляють про фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство.

І, якщо поза ізоляцією на питання Регіни Тодоренко “Що ти зробила, щоб він тебе не бив” можна відповісти “пішла з дому”, “поїхала до мами”, “перечекала бурю у подруги”, “махнула на курорт”, то на карантині жертва фактично виявляється замкнутою з агресором. Агресія ж концентрується в одному приміщенні і на вузькому колі близьких, коли раніше могла розсіюватися протягом дня. А значить, насильства стає більше, а ось способів уникнути його у жертви – все менше.

Юлія Савчук, психотерапевтка

Зараз всі ми перебуваємо в стресових умовах – під замком, боячись за своє здоров’я і близьких. Це підвищує рівень емоційності і знижує розумові здібності. Всі ці почуття нам потрібно кудись “зливати” і це безпосередньо впливає на відносини з близькими. До карантину агресія розподілялася на перехожих, в транспорті, на роботі, в магазині. А тепер всі ці почуття припадають на партнера, дітей, батьків. Під замком відбуваються великі емоційні вибухи.

Для жертви ситуація ускладнюється ще й тим, що весь час знаходиться поруч з агресором, а значить спроба у відкриту дзвонити в поліцію може викликати новий спалах гніву. Якщо в інших країнах є способи заявити про насильство закодовано (та ж “маска 19”), то українкам доводиться винаходити все нові способи врятувати свої життя, від безсилля багато просто миряться.

Друга причина, через яку далеко не всі жінки заявляють про насильство – поширена думка про вину потерпілої. Її, власне, і транслювала в скандальному інтерв’ю Регіна Тодоренко.

Це типовий випадок віктімблеймінга – звинувачення жертви. Феномен відбувається через так звану “віру в справедливий світ”, когнітивного спотворення, внаслідок якого більшість людей вважають, що якщо жити за певними правилами – нічого поганого з ними не трапиться. Відповідно, якщо людина зазнала несправедливості – вона це заслужила “неправильною поведінкою”.

І третя причина – це вивчена безпорадність. Коли жертва кілька разів стикається з осудом, глузуванням, виявляється без допомоги правоохоронних органів, вона упокорюється зі своїм становищем і більше не намагається нічого змінити.

Анна Топіліна, соціальний працівник

Майже ніхто з жінок, які пережили системне насильство, не звинувачує в ньому самого агресора. Більшість з них перекладають провину на себе. Так вони повертають собі контроль над ситуацією – якщо я винна, і я можу щось змінити.

До того ж, насильство – це завжди знищення самооцінки і переконання людини в тому, що вона заслужила погане ставлення. Тобто в підсумку, більшість жінок, з якими погано поводилися, в тій чи іншій мірі звинувачують самі себе і соромляться того, що стали жертвою або “довели” агресора.

Те, що сталося після інтерв’ю з Регіною Тодоренко – показник позитивних змін в суспільстві, початку нетерпимості до віктімблеймінгу. Звичайно, багато людей підтримали телеведучу, але великий бізнес відмовився від співпраці з нею. З огляду на те, що маркетинг в своїх прогнозах завжди на крок вперед, можна сміливо заявляти, що звинувачення агресора вкоренитися спочатку як тренд, а після стане абсолютно нормальним для обивателя.

Якщо ви зіткнулися з домашнім насильством, допомогу і підтримку можна отримати тут:

1547 – гаряча лінія від Кабінету міністрів.

0-800-500-335 та 116-123 – мобільна бригада психологічної допомоги від “Ла-Страда”.

0-800-213-103 – безкоштовна правова допомога від Міністерства юстиції.

102 – телефон поліції. Відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, насильницькі дії повинні регулюватися правоохоронними органами. Крім того, в деяких регіонах діє спеціальна служба протидії насильству “Поліна”.