Найближчим часом в офісі президента мають визначитися, чи запроваджувати надзвичайний стан. Роздуми про це ведуть зараз на Банковій – чи дозволити передати управління країною оперативному штабу. Депутатів попередили, щоб вони були готові зібратися протягом 24 годин на засідання. От тільки не факт, що вони підтримають таку ініціативу.

Про можливе запровадження надзвичайного стану Володимир Зеленський сказав ще в ефірі «Свободи слова» 16 березня:

«Ви чули, що президент Французької Республіки Емманюель Макрон сказав, що 15 днів заборонено усім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але я чесно скажу, якщо це буде потрібно – ми введемо надзвичайний стан”.

Дехто з лідерів фракцій тоді навіть не виключав, що його запровадження винесуть на засідання Ради у вівторок. Але цього не сталося.

Неформально у владі визнають, що причиною для НС має стати різкий скачок кількості захворюваних. (Інакше РНБО важко буде обґрунтувати своє рішення про надзвичайний стан).

«Це може статися після того як в Україну нарешті приїде достатня кількість експрес-тестів і набори для лабораторних проб», – розповідає на умовах анонімності один з депутатів.

В МОЗ депутатам більшості пояснили, що ситуація з захворюваннями може розвиватися за трьома сценаріями:

невелика кількість заражених, всі сидять на карантині, доки епідемія не піде на спад;

коли хворих стає більше і травматологічні відділення перепрофільовують в інфекційні;

коли хворих настільки багато, що держава має забирати приватні заклади, щоб їх розмістити.

«В принципі, якби всі дотримувались карантину, можна було б обмежитись і цими заходами. Але ж ви бачите – всі гуляють і кудись їдуть, тому, може, доведеться і посилити заходи», – кажуть співрозмовники Букв у владі.

На запитання, навіщо аж такі жорсткі заходи, співрозмовники відповідають, що це дозволить владі легше розпоряджатись ресурсами – наприклад, не треба буде довго домовлятись про виділення транспорту для перевезення персоналу лікарень, а можна буде його передати наказом, і все.

Так само, як обмежити пересування комендантським часом.

Насправді, частина з норм надзвичайного стану в Україні і так вже запроваджена. Це:

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилена охорона громадського порядку і об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищні, спортивні та інші масові заходи.Залишається ще додати:

Особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування;

заборону на страйки;

можливість примусового вилучення та реалізації майна громадян і юридичних осіб.

Але в радника голови МВС Івана Варченка вийшов довший список.

…Без нової сукні, штанів, трусів чи шкарпеток, без нового авто чи походу в кафе, пару місяців люди переживуть. Ті, хто цього не розумітиме, нестимуть суворе покарання. Буде встановлено особливий порядок розподілення продуктів харчування. Буде проведено мобілізацію ресурсів підприємств, організацій та установ. Буде здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати обладнання тощо). Оперативні штаби з протидії пандемії матимуть право на швидке усунення керівників державних підприємств, організацій та установ, у разі неналежного виконання ними завдань. Буде обмежено свободу пересування. Свободу в’їзду та виїзду до окремих пунктів та територій. Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними. Їздити у громадському транспорті будуть лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів та співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. У крайньому разі – громадяни дорогою до аптеки чи продуктового магазину. Непрацюючі пенсіонери будуть сидіти вдома. Абсолютна більшість українців сидітиме вдома. З штрафами за порушення цього обмеження. Походи у гості, вечірки з друзями, проведення родинних заходів за межами кола людей, з яким живете в одній оселі, буде заборонено. Діти не будуть гуляти вулицями та парками. Дорослі, включно зі спортсменами, не будуть бігати вулицями. Правила здорового способу життя на ближчі місяці категорично зміняться. Відтепер вони полягатимуть не в пробіжці порожнім містом, а в самоізоляції вдома. Будуть встановлюватися комендантські години…. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fivan.varchenko%2Fposts%2F2765232220272147&width=500" width="500" height="446" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

“У законі зазначено, що режим надзвичайного стану вводиться для якнайшвидшої нормалізації обстановки як на всій території, так і в окремих регіонах. Вводиться НС указом президента, який підлягає затвердженню Верховною Радою протягом 2 днів і вводиться на строк не більше 30 днів. У разі необхідності НС може бути продовжений президентом, але не більше ніж на 30 днів з наступним затвердженням такого продовження Парламентом. Подальшого продовження термінів законом не передбачено”, – каже юрист компанії партнер “Алєксєєв, Боярчуков та партнери»Олександр Ткачук.

Тепер треба, щоб Кабмін звернувся з цим проханням до президента і РНБО, і це затвердила Верховна Рада.

Але з останньою може виникнути проблема.

Вже кілька днів депутати «Слуги народу» ходять з відчуттям, що надзвичайний стан от-от запровадять. І що лишилось дізнатись коли.

«Можу вам сказати тільки одне, що ми домовились, що в разі потреби протягом 24 годин зберемося на позачергову сесію», – відповіла Буквам одна з заступників голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Неофіційно депутати розповідають, що у понеділок ратувати за запровадження НС в Раду приходив голова офісу президента Андрій Єрмак. «Ні» йому сказали лише лідери ЄС, «Батьківщини» і «Голосу».

Прем’єр Денис Шмигаль на тій вечірній зустрічі в парламенті про коронавірус взагалі і слова не сказав – він все агітував спікера Дмитра Разумкова, що треба скоріше ухвалити закон про землю, інакше нам ***ець.

Але якось до кінця понеділка у лідерів CН зникла впевненість, що їх депутати проголосують за запровадження надзвичайного стану.

Можливо, саме тому Денис Шмигаль на наступний день на засіданні уряду запропонував розробити законопроєкт, який передбачатиме, що в разі, якщо Верховна Рада не зможе збиратися, президент отримає право запровадити в країні надзвичайний стан.

«Ідея хороша, тільки не дуже конституційна», – кажуть на це навіть депутати «Слуги народу». Та й знову ж, згоду на цей перерозподіл мають депутати СН. А там в останні тижні намітилось вільнодумство. Тому вони можуть захворіти, самоізолюватися і піти на карантин через можливий контакт з коронавірусним колегою.

У зв’язку з цим дехто у провладній більшості навіть в хворобі нардепа Сергія Шахова побачив спецоперацію.