Часи карантину урізали не тільки наші базові потреби, але й культурні. Вочевидь ми не скоро потрапимо до улюблених кав’ярень Відня, не прогуляємось по набережній Сени і не перевіримо власною персоною, як там рівень води у Венеції. Але Букви вам пропонують вихід – піти на екскурсію в музей онлайн, а потім подивитися кілька тематичних фільмів, щоб відчути місця і епохи.

Галерея Уффіці

Гід галереєю

Якщо ви були у Флоренції, але у вас не вистачило сили волі вистояти 3-годинну чергу до галереї Уффіці, то зробіть це нарешті онлайн. Адже це один з найстаріших музеїв Європи, де зібрані найкращі зразки італійського живопису доби Відродження, і не тільки.

Уффіці задумувався Козимо І Медічі як адміністративне приміщення, де б знаходився суд і частина місцевої влади, якій вже не вистачало місця в Палацо Векьйо і Палацо Пітті. Будувати почали в 1560 під керівництвом відомого майстра Джорджо Вазарі. Медічі не скупились на мармурове і скульптурне оздоблення палацу, а вже 1581 Франческо Медічі вирішив, що в Уффіці ніяких чиновників не буде, а зберігатиметься родинна колекція картин.

1737 року остання з роду Медічі, герцогиня Анна-Марія, передала в дар місту всі родові будівлі з колекціями, але за умови, що скульптури і картини в галереї Уффіці, Палаццо Веккьо і Палаццо Пітті ніколи не покинуть стін рідного міста.

Зараз колекція складає понад 1600 картин, зокрема творів Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Філіпо Ліппі, Караваджо. Втім, головна окраса, звісно, це роботи Сандро Ботічелі «Народження Венери» і «Весна». На всі картини майстра надихала Сімонета Веспучі – таємне кохання Джуліано Медічі.

Після екскурсії вмикайте серіал «Прекрасні Медічі» – це чудова костюмована історія з красивими героями про владу, зраду, кохання і мистецтво. І там якраз і буде дуже романтична і трагічна версія про створення картини «Весна». І не надто романтична історія боротьби з чумою. Дивіться обидва сезони вдень і не рвіться кудись вийти в люди.

Музей Орсе



Онлайн-гід музеєм

28 травня 1900 на лівому березі Сени, прямо навпроти саду Тюїльрі, відкрили перший у світі електрифікований залізничний вокзал. Архітектором проекту виступив Віктор Лалу.

Але вокзал був незручний, швидко поїзди стали ходити з інших колій і у 1971 році будівлю вирішили знести. Втім тодішній президент Жорж Помпіду запропонував перетворити вокзал на музей. З 1980 по 1986 рік в будівлі провели реконструкцію, і відправили туди картини, які не поміщалися в інших музеях.

Зокрема, і колекцію Гюстава Кайботта. Цей чоловік був художником-імпресіоністом, а ще колекціонером робіт своїх колег. У 1894 році він помер від інсульту у віці 45 років. Його спадок складав щонайменше шістнадцять полотен Моне, вісім Ренуара, вісім Деґа, п’ять Сезанна і чотири Мане, а разом із ними вісімнадцять робіт Піссарро і дев’ять Сіслея. Зараз би за ці картини билися на Christie’s, бо їх ціна мільярди доларів. А на момент смерті Кайботта влада Франції спершу навіть не погодилась їх прийняти. Сам колекціонер просив їх вивісити у Musée du Luxembourg у Парижі.

Зараз за імпресіоністами треба йти на третій поверх Орсе, хоча й на інших є що глянути.



Після перегляду вбивайте в пошуковик серіал «Імпресіоністи» і дивіться історію про ключових героїв цього напряму. Заразом і помандруєте по Живерні, Парижу та інших місцях, що надихнули митців.

Якщо вам цього мало, то до вашої уваги фільми «Ренуар. Остання любов», «Лотрек», «Сезан і я». І звісно – «Ван Гог: портрет написаний словами» з Бенедиктом Камбербетчем.

Музей Джея Пола Гетті



Онлай-тур

Джей-Пол Гетті народився у багатій родині нафтового магната. Той дав сину чудову освіту і стартовий капітал, а на тому допомагати і припинив. Уже в 20 років Гетті-молодший заробив свій перший мільйон, у 1947 купив право на нафтову концесію у Саудівській Аравії , а в 1957 став найбагатшою людиною світу. У нього було 5 дружин і 14 онуків.

Історія викрадення одного стала відома на весь світ і лягла в основу фільму і серіалу. У 1979 він відмовився платити викуп у 17 мільйонів за онука, і той вимушений був лишатися 5 місяців у полоні та втратити вухо. Свій вчинок дід мотивував тим, що якщо дасть гроші зараз, то в нього будуть постійно красти онуків, а їх таки 14.



Вочевидь, старий Гетті був прототипом Скруджа Макдака. Бо про нього гуляє легенда, що чекав півдня, щоб зайти на виставку собак за півціни, и зекономити кілька шилінгів. Кажуть, на себе старий Гетті витрачав 280 доларів на тиждень. А от на що розкошелювався залюбки – це на картини. З 1957 він показував їх на своїй віллі в Малібу, що нагадувала давньоримську віллу, знищену колись Везувієм. З 1997 музей перевели у нову будівлю в Лос-Анжелесі. Тут виставлені роботи Ренуара, Сезана, Моне, Мане, Ван Гога, Піссаро, Кнопфа, Курбе, Гойї. Досі щороку музей витрачає 300 мільйонів доларів на закупку творів мистецтва – така була остання воля покійного мільярдера.

Після огляду музею, дивитися серіал «Траст» та фільм «Всі гроші світу».

Музей прекрасних мистецтв Севільї

Онлайн-тур музеєм

«Хто не бачив Севілью, той не бачив чуда» – так говорить стара іспанська приказка. В нашому асоціативному ряді мистецьких знань це місто живе в «Севільському цирюльнику», «Кармен» і «Дон Жуані». А між тим в місті зберігається одна з найбільших в Іспанії колекцій творів мистецтва.

Музей відкрили в колишньому монастирі Мерсед Кальсада де ла Асунсьйон, заснованому за часів короля Фердинанда III. Сама будівля вже шедевр мавританського і готичного стилів. Під час онлайн-екскурсії вам сподобається просто бродити внутрішніми двориками-патіо колишнього монастиря.

Але і картин тут є чимало цікавих. На момент створення музея у 1849 тут було близько 2 000 експонатів. До 1993 року залишилося тільки 300 – розграбували, але потім фонди музею були солідно поповнені його друзями.

Якщо вам дуже сподобається в музеї, то сідайте дивитись після цього 2 сезони серіалу «Чума», який зняв у 2018 Movistar+. В центрі сюжету владні інтриги в Севільї на фоні епідемії чуми, помножені на загадкові убивства єретиків, які розплутує власник друкарського станка і неабиякий бунтар Матео Нуньєс. А ще в серіалі дуже сильна жіноча лінія і багато картин завдяки головній героїні.

Музеї Фріди Кало та Долорес Ольмедо





Онлайн-тур

В блакитному будинку в Кайокані художниця Фріда Кало прожила майже все життя. В ньому все збережено так, як було за життя Фріди – від розмальованих столів до мережив на ліжку, від пензликів до кераміки на стінах, її корсет, костури, одяг, і звісно картини. Саме в цьому будинку також жив Лев Троцький і крутив роман з художницею.

Якщо вам буде мало цього музею, то можна подивитись гід по музею Долорес Ольмедо. Ця жінка прожила майже століття (1908-2002). За своє життя музикантка і підприємиця знала чимало відомих людей, але головне – Фріду Кало і її чоловіка Дієго Рівейро. Так в її колекції опинилось 150 картин. Також там є роботи першої дружини Рівейро Анжеліки Белофф, Хосе Хуареса і Франциско Гевари.

Відтак у 1994 жінка перетворила свій будинок на музей. Серед експонатів також етнічний мексиканський одяг, прикраси Ольмедо, старовинний фарфор, і все це у 13 галереях.

Після перегляду екскурсії можна передивитись оскароносний фільм з Сальмою Хайєк «Фріда».

Якщо вам сподобалось бродити музеями, то Google Arts & Culture. запустив ще кілька років тому понад 30 онлайн турів музеями світу. Тут же зможете подивитись, де і які картини художників зараз находяться, простежити як коти знаходили своє відображення у мистецтві. І багато іншого.