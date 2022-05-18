Война внесла коррективы в жизнь и деятельность миллионов украинцев. Но один из лучших шеф-поваров Украины Руслан Ретьман решил не изменять своему призванию и делать то, что он умеет лучше всего. Просто сейчас он готовит еду не в ресторанах, а для украинских защитников в запорожских степях.

Рассказала о талантливом шеф-поваре из передовой Виктории Куриленко.

Как справиться с ситуацией, к которой невозможно привыкнуть ни за два месяца, ни за три, ни, подозреваю, за десять? Слишком долгий был у нас опыт мирной жизни, слишком жутким кажется происходящее. Мой сосед по дому в Буче Руслан Ретьман — один из 25 лучших шеф-поваров Украины, по версиям разных авторитетных медиа, считает самым терапевтическим для психики в военное время — делать то, что ты умеешь лучше всего. Лучше всего у Руслана получается готовить.

Соседи в курсе дела ещё с мирных времён дворового плова, который Руслан готовил для нас просто так на выходных в палисаднике. Во времена моей работы в умном глянце Руслан был нашим главным фуд-экспертом. А теперь о его таланте знают солдаты на передовой в запорожских степях (“Руля, как же здорово, что тебя к нам прислали!”).

В первые дни войны Руслан отвёз семью в безопасное место, а сам отправился на фронт военным поваром. Условия для готовки в полевом блиндаже под постоянными обстрелами те ещё: в качестве подсветки — фонарик на каске, в качестве плиты — самодельный очаг из камней, кастрюлю иногда руками приходится поддерживать, пока в ней еда готовится. Но даже при таком экстриме Руслану удается подходить к процессу творчески: радовать бойцов брускетами-тостиками с творогом или тунцом, когда приходят передачи из тыла от родной сети рыбных ресторанов “Флагман” (до войны он работал шеф-поваром киевского “Флагмана”). То сырники блиндажные, то куриные шашлычки, то полевая уха, то военные макарошки — Руслан, как может, старается разнообразить незамысловатое фронтовое меню.

Кулинарное мастерство приправляет отличным чувством юмора — ещё одним важным качеством, которое спасает даже тогда, когда летают фосфорные бомбы и совсем не до смеха. Ценности на передовой меняются на 180 градусов: теперь, как ребенок, радуешься просторному спальнику, в который помещаешься полностью и целиком (Руслан высокий и крепкий), или двум газовым баллонам, которые приехали с тыла и позволяют полевому шеф-повару делать свою работу легче, проще, веселей. К взрывам и обстрелам невозможно привыкнуть, иногда накрывает по полной, но если делать изо дня в день то, что ты умеешь лучше всего, страха становится меньше, а жизнь снова наполняется смыслом.