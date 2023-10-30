Негативні новини сприймаються краще, ніж позитивні незалежно від їх правдивості.

Мозок люди – орган вразливий. І вразливий здебільшого до негативної інформації. Тому однією з проблем медіа під час війни є саме форма подачі в контексті хибності і інформації та її катастрофічності.

Ухил в негативізм і ефект знайомства з обʼєктом.

В 2012 році було проведено дослідження, в якому людям зачитували новини, половина з яких була неправдивою, а інша була правдою.

Чим частіше зачитувалися певні новини, тим більш охоче люди в них вірили.

За результатами експерименту вже через місяць люди проявляли на 84% більше довіри до негативних нових, які були неправдивими, ігноруючи правдиві, навіть коли правдиві почали транслювати вдвічі частіше.