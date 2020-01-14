Рішення герцогів Сассекських сколихнуло королівський двір і всю світову громадськість. Користувачі соцмереж і журналісти прогнозують: чим можуть займатися Меган і Гаррі, відмовившись від королівського статуту? #Букви вибрали як жартівливі, так і цілком перспективні ідеї, які допоможуть їм непогано заробити.

Вже тиждень як всі обговорюють, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили скласти з себе більшу частину повноважень як члени королівської сім’ї і здобути фінансову незалежність. У ЗМІ та пабліках раз у раз жартують над принцом і його дружиною, пропонуючи їм кумедні робочі місця.

Так, перша вакансія прилетіла від британської поліції: “Дорогі, Меган і Гаррі! Ми чули, що ви шукаєте нову роль, в якій ваші сильні переконання в державній службі і служінні королеві можуть бути перевагою? Ми близькі до Віндзора і Сассекса, і у нас є відкриті вакансії.

Вакансію для королівської пари запропонував і ведучий The Daily Show Тревор Ноа, вказавши в функціоналі двох потенційних кандидатів виняткове вміння “посміхатися і махати рукою”.



Телевізійний магнат франшизи “Справжні домогосподарки” Скотт Данлоп повідомив виданню MarketWatch, що радий “укласти угоду”, якщо Гаррі і Меган захочуть запустити своє власне реаліті-шоу.

“Вони сильний бренд”, – сказав Данлоп.

Тим часом, прийдешнє відділення від королівської сім’ї означає, що у пари нарешті розв’яжуться руки в укладенні книжкових і телевізійних угод (так, днями Меган вже зробила першу спробу і повідомила, що озвучить мультфільми Disney в обмін на пожертвування благодійному фонду “Слони без кордонів” ). До слова, сила особистого бренду Меган і Гаррі допоможе допоможе їм непогано заробити на модних і брендових партнерства.

Власне, остання гіпотеза має цілком реальні підстави.

У пари є спільний аккаунт з 10-мільйонною аудиторією, вартість поста в якому, за оцінками інстаграм-блогу про маркетинг , легко дорівнювала б 50 тисячам доларів (до речі, стільки Меган отримувала за серію в “Костюмах”). Меган – відома особистість, вона може відновити свій особистий аккаунт і відкрити блог, який вона вела ще в дозаміжні часи. Свій Instagram може завести і Гаррі. З можливих співробітництв для королівської пари називають амбассадорство у преміальних брендах на кшталт Rolls-Royce, Bentley, Jaguar і Mini. Сюди ж можна додати рекламні контракти з брендами годин, косметики та одягу. Ще один можливий бізнес для Меган і Гаррі – випуск книг-бестселерів і читання лекцій за гонорари.

вона – справжній модний інфлюенсер. Все, що вона одягає, розлітається в магазинах за лічені години;

навіть будучи членом королівської сім’ї, герцогиня Сассекська випустила кулінарну книгу, капсульну колекцію одягу і стала запрошеним редактором британського Vogue. Медіаеффект для видання був удвічі краще, ніж від співпраці з Ріанною, повідомляє Але зважаючи на впливовість Меган і Гаррі, яку можна порівняти з впливовістю Кім Кардашьян та Канньє Уеста, найімовірніше, пара створить власні бренди, як роблять багато знаменитостей. Гаррі, наприклад, може випускати колекції костюмів і годинників, зайнятися виробництвом органічних продуктів, як і його батько принц Чарльз (так-так, перший спадкоємець британського престолу з 1990 року виробляє продуктову органіку під маркою Dutchy Originals). Меган теж може успішно зайнятися модою, випускати косметику або білизну. І причин тому кілька:вона – справжній модний інфлюенсер. Все, що вона одягає, розлітається в магазинах за лічені години;навіть будучи членом королівської сім’ї, герцогиня Сассекська випустила кулінарну книгу, капсульну колекцію одягу і стала запрошеним редактором британського Vogue. Медіаеффект для видання був удвічі краще, ніж від співпраці з Ріанною, повідомляє Business Of Fashioan. в кінці 2019 року Меган і Гаррі зареєстрували торгову марку для свого благодійного фонду, і вже зараз відомо , що під її ім’ям будуть випускати одяг і журнали.

Так що гіпотеза користувачів соцмереж та ЗМІ підтверджується.