Вже тиждень як всі обговорюють, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили скласти з себе більшу частину повноважень як члени королівської сім’ї і здобути фінансову незалежність. У ЗМІ та пабліках раз у раз жартують над принцом і його дружиною, пропонуючи їм кумедні робочі місця.
Так, перша вакансія прилетіла від британської поліції: “Дорогі, Меган і Гаррі! Ми чули, що ви шукаєте нову роль, в якій ваші сильні переконання в державній службі і служінні королеві можуть бути перевагою? Ми близькі до Віндзора і Сассекса, і у нас є відкриті вакансії.
Вакансію для королівської пари запропонував і ведучий The Daily Show Тревор Ноа, вказавши в функціоналі двох потенційних кандидатів виняткове вміння “посміхатися і махати рукою”.
Телевізійний магнат франшизи “Справжні домогосподарки” Скотт Данлоп повідомив виданню MarketWatch, що радий “укласти угоду”, якщо Гаррі і Меган захочуть запустити своє власне реаліті-шоу.
“Вони сильний бренд”, – сказав Данлоп.
Тим часом, прийдешнє відділення від королівської сім’ї означає, що у пари нарешті розв’яжуться руки в укладенні книжкових і телевізійних угод (так, днями Меган вже зробила першу спробу і повідомила, що озвучить мультфільми Disney в обмін на пожертвування благодійному фонду “Слони без кордонів” ). До слова, сила особистого бренду Меган і Гаррі допоможе допоможе їм непогано заробити на модних і брендових партнерства.
Власне, остання гіпотеза має цілком реальні підстави.
- У пари є спільний аккаунт з 10-мільйонною аудиторією, вартість поста в якому, за оцінками інстаграм-блогу про маркетинг , легко дорівнювала б 50 тисячам доларів (до речі, стільки Меган отримувала за серію в “Костюмах”). Меган – відома особистість, вона може відновити свій особистий аккаунт і відкрити блог, який вона вела ще в дозаміжні часи. Свій Instagram може завести і Гаррі. З можливих співробітництв для королівської пари називають амбассадорство у преміальних брендах на кшталт Rolls-Royce, Bentley, Jaguar і Mini. Сюди ж можна додати рекламні контракти з брендами годин, косметики та одягу.
- Ще один можливий бізнес для Меган і Гаррі – випуск книг-бестселерів і читання лекцій за гонорари.
- Але зважаючи на впливовість Меган і Гаррі, яку можна порівняти з впливовістю Кім Кардашьян та Канньє Уеста, найімовірніше, пара створить власні бренди, як роблять багато знаменитостей. Гаррі, наприклад, може випускати колекції костюмів і годинників, зайнятися виробництвом органічних продуктів, як і його батько принц Чарльз (так-так, перший спадкоємець британського престолу з 1990 року виробляє продуктову органіку під маркою Dutchy Originals). Меган теж може успішно зайнятися модою, випускати косметику або білизну. І причин тому кілька:
вона – справжній модний інфлюенсер. Все, що вона одягає, розлітається в магазинах за лічені години;
навіть будучи членом королівської сім’ї, герцогиня Сассекська випустила кулінарну книгу, капсульну колекцію одягу і стала запрошеним редактором британського Vogue. Медіаеффект для видання був удвічі краще, ніж від співпраці з Ріанною, повідомляє Business Of Fashioan.
- в кінці 2019 року Меган і Гаррі зареєстрували торгову марку для свого благодійного фонду, і вже зараз відомо, що під її ім’ям будуть випускати одяг і журнали.
Так що гіпотеза користувачів соцмереж та ЗМІ підтверджується.