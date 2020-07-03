Ця проблема існує, бо в Україні не вистачає водіїв, а будматеріали та готові харчі для внутрішнього ринку возити треба - УЗ технічно заточена більше на експортну та імпортну перевалку. Щоб вирішити це протиріччя, потрібно не «відосики», а стратегію реформування транспортної системи України.

В Україні ще з 2007 року боряться із «перегрузами» – автомашинами, що везуть понад 40 тонн вантажу і так розбивають автодороги, які будувались при СРСР із розрахунку на автомашини із 9-20 тонн вантажу.

З того часу в нашій країні змінилось чотири президенти, але із них лише Зеленський опустився до мікроменеджменту, тобто – публічної участі в боротьбі проти «перегрузів».

Форми такої участі викликали в українців здорове невдоволення. Бо поки на Західній Україні тривала масштабна повінь, Зеленський «разом із хлопцями» вивчав вайбер-групи далекобійників. А вживати слово «засранці» – аж ніяк не рівень глави держави, навіть якщо йдеться про справедливе обурення.

Безперечно, боротись із проблемою «перегрузів» потрібно, інакше ми ризикуємо справді втратити дороги. За даними Мінінфраструктури, протяжність доріг в Україні складає 169, 6 тисяч кілометрів, при цьому на 90% дорожного полотна востаннє ремонт робили понад 30 років тому. При цьому понад 70 тисяч км шляхів уже не відповідають сучасним вимогам по міцності, та майже 90 тисяч км – вимогам по рівності полотна.

Але проблема в тому, що своєю «увагою» до проблем «перегрузів» Зеленський хіба створив новий вузол для корупційних «схем» в транспортному секторі.

Як престоли грають за «потоки»

Кабмін 1 липня звільнив голову Укртрансбезпеки (ДСБТ) Олександра Погорілого. Ця установа власне і має контролювати, як власники та водії автомашин дотримуються норм по перевезенням вантажів. Тепер, за словами співрозмовників «Букв», за фігуру нового голови ДСБТ боротьбу в коридорах ОП повели люди Авакова та люди Хорошковського в СБУ. Але така боротьба – лише логічне продовження ситуації, коли Зеленський наказав залучити СБУ-шників до контролю за «перегрузами» на дорогах, хоча інфраструктура – це традиційна сфера неформального впливу Арсена Авакова. Тут є за що змагатись – за словами гравців ринку, «прайс» за безперешкодний прохід одного «перегруза» – мінімум 600-800 гривень. При цьому автотранспорт в Україні щомісяця виконує мінімум 200 тисяч рейсів (хоча не всі вони апріорі «перегрузи»).

Відео про «засранців» від Зеленського було 23 червня, а буквально 27 червня ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» (Фінінпро) оголосило одразу 25 тендерів на закупівлю комплексів для зважування вантажівок в русі (технологія Weight in motion, або WiM). Сумарна вартість закупівлі – понад 300 мільйонів гривень, усі тендери мають відбутись уже 16 липня цього року. Тут нюанс – в самому замовнику, надійність якого викликає сумніви. Як показала перевірка Держаудитслужби в 2019 році, Фінінпро в 2016-2018 роках було «напівмертвим» ДП, сумарні затрати якого не перевищували 150 мільйонів гривень, а чистий збиток цього ДП в 2018 році склав 110,8 мільйона гривень.

Також питання виникають по тому, як збираються розставити закуплені комплекси WiM. 4 таких комплекси мають поставити на Черкащині, 3 – на Вінничині, по 2 – на Одещині, Харківщині та Рівненщині. При цьому не менш значимі в плані автотранспортних комунікацій 8 областей Західної України, а також Кіровоградська та Миколаївська області отримають лише по 1 комплексу WiM.

Врешті, 1 липня Кабмін «протокольним дорученням» дозволив силовикам та фіскалам до 30 вересня цього року приходити на підприємства та перевіряти дані транспортних накладних на товар, що мають перевозити автотранспортом. І таке рішення є по суті дозволом «трусити» бізнес під приводом боротьби за дороги.

Таке сплетіння корупційних інтересів приведе хіба що до консервації проблеми «перегрузів», які добиватимуть українські дороги.

Чому існують «перегрузи»

Закони логіки підказують: щоб вирішити проблему, потрібно в першу чергу зрозуміти її причини.

Об’єктивна причина існування «перегрузів» – на внутрішньому ринку логістики не вистачає водіїв, нестача складає мінімум 3-5 тисяч чоловік. Тут питання не у рівні престижу професії дальнобійника, а у тому, що водії вважають за краще для себе працювати на лініях міжнародних автоперевезень вантажів. За даними МІУ, ліцензію на міжнародні вантажні перевезення автомобілями мають 10,4 тисяч підприємств в Україні.

Суб’єктивна причина існування «перегрузів» – доволі часто гравці ринку вантажного автотранспорту свою енергію витрачають не на планування ефективної логістики, а на пошук шляхів в обхід інспекторів ДСБТ. Але тут оператори вантажівок скоріше перехитрують самих себе: якщо в ЄС за місяць вантажна машина встигає проїхати 12 тисяч км, то в Україні – лише 7 тисяч км. При цьому якщо на Заході простої машин із-за збоїв у логістичних ланцюжках займають максимум 20% всього часу при виконанні рейсу, то в Україні – це 60%.

У проблемі із перевищенням вагових норм на автомашинах є ще один нюанс Через феномен «перегрузів» український бізнес не поспіщає інвестувати в необхідну інфраструктуру, яка б зробила ефективнішою автомобільну логістику – тобто майданчики для відстою вантажівок, чи хостели та кафе для відпочинку далекобійників. Підприємці просто бояться, що під вагою вантажівок майданчики та стоянки руйнуватимуться швидше, ніж окупатимуться. А ця обставина в свою чергу якраз і примушує українських далекобійників шукати точки на автострадах, які можна пройти із мінімальними зусиллями. І звісно – закривати очі на факт, що перевищення вагових норм і так добиває на 40% зношені дороги.

У цій історії є також і суттєве недопрацювання самої влади. Вона, наприклад, в останні 5 років намагалась посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах, але при цьому так ніхто і не спробував взяти під контроль ринок внутрішніх автоперевезень в нашій країні. Справді, наша держава на ринку вантажної перевалки автомобілями ліцензує лише міжнародні перевезення, а ринок внутрішньоукраїнських перевезень опинився у «сірій зоні». І так виходить, що взагалі ліцензії на перевезення видані на приблизно 60 тисяч вантажівок, а усього в Україні, за неофіційними даними, використовуються для перевезень понад півмільйона вантажівок. Більшість із них – радянського виробництва, аж ніяк не розраховані на перевезення понад 20 тонн. І саме тому на такі вантажівки наварюють борти для збільшення вантажопідйомності.

Цілком можливо, що в цій історії наші чиновники просто не захотіли собі створювати зайвий клопіт. Бо за інформацією гравців ринку логістики, до 80% всіх операторів вантажівок в Україні – це підприємці, що мають максимум до десятка автомашин. При цьому, як показують дані ДСБТ, на екстремальних порушеннях вагових норм переважно попадаються саме фізичні особи як щасливі власники вантажних машин.

А через те, що чиновники не стали собі створювати клопіт із ліцензуванням вантажних автоперевезень, ми маємо такий парадокс: «перегрузи» розбивають дороги, щоб довести будматеріали для ремонту чи будівництва тих самих автодоріг. Якщо конкретніше – у 2019 році автотранспорт України перевіз 190 млн тонн вантажів, із яких 71 млн тонн – це будматеріали, як то щебінь, цемент, гравій та пісок. Також найбільшими категоріями вантажів автотранспорту в минулому році були агропродукція на експорт – 24,4 млн тонн, та готові харчові продукти – 22,5 млн тонн.

Аналогічні пропорції по автотранспорту були і в І кварталі 2020 року – загалом автомашини перевезли 30,6 млн тонн вантажу, із яких 8,4 млн тонн – будматеріали, 4,6 млн тонн – готові харчові продукти та 4,4 млн тонн – агропродукція на експорт.

Звісно, на цьому тлі найпершою виникає думка, що вантажі потрібно переносити із автошляхів на залізниці. Тим більш, що цивілізоване людство для цього навіть вигадало спеціальний формат перевезень – контрейлерні, тобто коли фури просто переставляються на спеціальні вагони-платформи для перевезення автомобілів. У США пішли трохи далі, і навіть придумали ставити трейлери безпосередньо на залізничні колеса, і так по суті фура перетворюється на залізничний вагон. Є навіть дані, що вантажні перевезення по американським залізницям в 2019 року склали 12,97 млн вагонів та 13,73 млн трейлерів і контейнерів на залізничному ходу.

У нашому випадку було б добре, аби на залізницю перейшов хоча би увесь вантажопотік по будматеріалам із автотранспорту, тобто наприклад усі 71 млн тонн за 2019 рік чи 8 млн тонн за І квартал 2020 року. Але в тому і проблема, що «Укрзалізниця» зараз не здатна «перехопити» вантажопотоки в автотранспорту, по суб’єктивним та об’єктивним причинам.

Стратегія зберегти дороги

Прийнято вважати, що вантажний автотранспорт в Україні є скоріше доповненням залізниць. Тим більш, що і вантажопотоки в нашій країні розподіляються відповідно: на УЗ в 2019 році припало 65%, на вантажівки – 35%.

Але багатьох випадках залізниці в Україні програють автотранспорту, в першу чергу – по технічним причинам. УЗ «заточена» на перевезення переважно експортних чи імпортних вантажів: із 313 млн тонн вантажної перевалки залізниць в 2019 році на руди припало 68 млн тонн, зерно – 39,8 млн тонн та вугілля – 40 млн тонн. Відповідно, вантажі для внутрішнього ринку нашої країни УЗ перевозить за остаточним принципом: наприклад, перевалка будматеріалів по залізниці в минулому році була 29,1 млн тонн. У свою чергу, автотранспорт возить в першу чергу вантажі саме для внутрішнього ринку нашої країни, тобто ті ж будматеріали та готові харчові продукти.

Автотранспорт набагато гнучкіший при перевалці вантажів, аніж залізниці. За останні 5 років час обороту вагона в дорозі виріс від 10 до 15 діб. Щоб возити більше вантажів, УЗ потрібно більше локомотивів. А от наскільки саме більше – незрозуміло, бо «Укрзалізниця» вирішила засекретити дані по парку магістральних тепловозів та електровозів, на рівні із даними по антитерористичним заходах на залізницях.

В залізничної системи України є ще одна проблема – по суті, майже 1 тисяча станцій по всій країні відправляє вантажі до 10 припортових станцій, пропускна здатність яких мінімум на 30% відстає від потреб експортної перевалки. І власне із цієї проблеми випливає феномен «портового горлечка», через яке восени 2019 року УЗ мінімум 5 раз тимчасово забороняла відправку вантажів залізницею в порти. А в свою чергу, той же фермер може доволі просто замовити вантажівки для зерна через якусь он-лайн платформу, чи ж взагалі – за неформальними домовленостями.

Є ще один парадокс. «Перегруз» – це історія, коли вантажівками возять більше вантажів, ніж їх може витримати автодорожня інфраструктура. А залізниці не можуть на себе взяти більше вантажів, бо цього не дозволяє колійна інфраструктура.

Наприклад, до порту «Миколаїв,» другого за перевалкою в Україні, веде залізниця «Долинська-Миколаїв-Колосівка» довжиною 233 кілометрів. Ця магістраль – неелектрифікована та одноколійна на 75% протяжності, тому по ній можна на добу провести максимум 10-15 вантажних ешелонів, або до 15 млн тонн вантажів на рік.

В свою чергу, через порт «Миколаїв» лише в 2019 році пройшло 26 млн тонн вантажів, відповідно, мінімум 11 млн тонн мусив «підхопити» автотранспорт. Тому, власне, й не варто дивуватись, що найбільше фур ми можемо спостерігати саме на під’їздах до Миколаєва. Так, на модернізацію залізниці «Долинська-Миколаїв-Колосівка» ЄБРР дав 150 млн євро, але за умовами угоди виконавця робіт по магістралі шукатиму аж до серпня цього року, а усі роботи мають бути виконані аж до 2023 року.

Керівники УЗ в цьому сезоні вже і так встигли «передати пас» автотранспорту, коли заявили, що залізниця зможе вивезти лише 60% цьогорічного урожаю зерна (хоча зазвичай УЗ на себе брала мінімум 65-70% зернової перевалки). Хоча іншого й не слід чекати від держкомпанії, в якій півроку нема повноцінного керівника, а фінплан на 2020 рік досі не прийнятий. А це уже – політична причина, чому залізниця не може забрати вантажі від «перегрузів» на дорогах, бо «Зе-команда» по суті перетворила УЗ на сферу боротьби різних груп впливу.

Врешті, «Зе-команда» навіть не ставила перед собою питання, як реформувати транспорту систему України так, щоб «перегрузів» більше не існувало. Наприклад, Кабмін Гончарука в своїй програмі заявляв хіба що про 24 тисяч км оновлених шляхів та 150 комплексів WiM, які мають з’явитись в наступні 5 років.

Кабмін Шмигаля досі не має схваленої програми дій. А в «чернетці», яку для уряду писали експерти, є лише загальна фраза про «удосконалення регулювання ринків для посилення конкуренції».

Вищою на голову за задумом була «Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року», або ж Стратегія Drive Ukraine 2030, яку розробляло МІУ за керівництва Володимира Омеляна, а Кабмін схвалив у травні 2018 року.

За текстом документу, до 2030 року в модернізацію вантажного автотранспорту в Україні потрібно інвестувати мінімум $5,5 млрд. В Україні також мав би стартувати розвиток «інтермодальних перевезень» – тобто коли вантаж до певної точки везе автомашина, а потім – залізниця на Захід чи до чорноморських портів. І до 2030 року частка «інтермодальних перевезень» мала би досягти мінімум 25% в загальній перевалці вантажів по Україні.

Але сам Омелян уже не може втілити таку стратегію в життя. А після нещодавніх маневрів «Зе-команди» навколо Нацбанку навряд чи приватний бізнес захоче самотужки інвестувати в розвиток транспортної системи України.

Тому дороги та «перегрузи» обіцяють стати хіба що «вічно зеленою» темою для піару Зеленського і його оточення.