Час слів для Зеленського пройшов. Настав час дій. Або бездіяльності. З усіма можливими наслідками.

Офіс Директора національної розвідки – орган який координує всі розвідструктури США – опублікував офіційний звіт про втручання іноземних держав у президентські вибори в Америці. На жаль, частина цього звіту виявилася присвячена Україні.

Зокрема, в звіті зазначено, що публікація «плівок Порошенка – Байдена» через народного депутата Андрія Деркача координувалася російськими спецслужбами з метою дискредитації Джо Байдена і що в цій кремлівській спецоперації брали участь інші українці, названі в звіті частиною російської мережі впливу, які поширюють ці наративи .

Що це означає?

По-перше, цей звіт – величезний удар по іміджу і геополітичній суб’єктності нашої держави. Із звіту випливає, що Україна стала одним із центрів втручання у вибори, поряд з Росією і такою країною-ізгоєм як Іран. По-друге, звіт чітко фіксує факти присутності на нашій території розгорнутої мережі впливу спецслужб Росії. Мережі, яка працювала і координувалася з Кремля при повному потуранні української влади.

І по-третє, що найважливіше, звіт фактично фіксує позицію американської держави з питання втручання у вибори. Відтепер особи і держави зазначені в звіті – це не суб’єкти, які допомагали тому чи іншому кандидату в президенти, а суб’єкти які підривали сам державний лад США і американську демократію. Іншими словами – вороги Америки, незалежно від того, за кого голосують американці. Ця позиція відлита в гранітному слові американських спецслужб. Будь-які дискусії або умовний спосіб після цього втрачають свій сенс.

Останнім часом в українському політикумі і суспільстві активно обговорюється питання стагнації наших відносин з США. Президент Байден не поспішає з призначенням посла в Україну. Прямої телефонної розмови між Володимиром Зеленським та американським лідером так і не відбулося. Американське видання «Вашингтон Пост» присвятило цій темі окрему статтю – вказуючи на те, що відносини з Вашингтоном не поліпшаться до того моменту, поки Володимир Зеленський не зважиться на більш активну боротьбу з Ігорем Коломойським. Чиї ставленики були в тому числі активно задіяні в поширенні «плівок Порошенка – Байдена».

Сам український президент після передовиці американської газети був змушений підтримати санкції США проти Коломойського. Але підтримка ця виявилася швидше моральною, ніж практичною. Більш того, в ￼черговому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про свою готовність боротися з олігархами, незалежно від їх прізвищ, згадавши в цьому зверненні ім’я Петра Порошенка. Іншими словами, Володимир Зеленський вирішив зіграти в дурника, розмивши тему і зробивши вигляд, що сигнали з Вашингтона йому не до кінця зрозумілі.

Так ось, розчаруємо президента України. З моменту публікації звіту американської розвідки час сигналів для нього пройшов. Вашингтон підтвердив свою позицію документом. І як би Володимир Зеленський не ухилявся від прямої відповіді, відкупитися від Вашингтона черговим відео або черговою заявою про повну підтримку йому не вдасться. США заявляє чітку позицію – українські політики були задіяні в атаці на Америку.

І якщо Володимир Зеленський хоче отримати підтримку США, реакція на документ повинна бути однозначною. І виражатися не в дипломатичних посланнях або відеозверненнях до світової громадськості. А в кримінальних справах і розслідуваннях. У реальній, а не піар-боротьбі з російською мережею впливу, що атакувала США з нашої території під угодницьке підтакування президента України на його прес-конференції.

В іншому випадку Зеленському, а разом з ним і Україні, загрожує наймасштабніша за останні десятиліття міжнародно-політична криза. І можливо певна зовнішньополітична ізоляція з усіма витікаючими наслідками. Ізоляція, якою обов’язково скористається Кремль для просування своїх інтересів по відношенню до України на міжнародній арені. Час слів для Зеленського пройшов. Настав час дій. Або бездіяльності. З усіма можливими наслідками.