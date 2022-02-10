Цими вихідними Київ буде сповнений вечірок на будь-який смак, ритм та стиль.

П’ятниця 11.02

Все до чаю (Аппекс+Sex Blender+Аргóc) / Джозерс

Сквот 17б, Терещенківська, 17Б

Ціна: 300

Все до чаю – західноукраїнський супергурт. У складі: спеціальний реп кореспондент Аппекс та учасники Sex Blender і Аргóc. У сухому залишку маємо: потужний репкор із міцним антисистемним зарядом. У гурту поки що не було офіційних релізів, тож маєте всі шанси стати першовідкривачами нової сили украндеграунду. До західних гостей приєднається калуський/столичний гурт Джозерс, який не потребує додаткового представлення. Найсміливіші діти провінції, зайві персонажі й улюблені поп/постпанк герої обіцяють чергове переродження з новим матеріалом.

Лайн-ап концерту:

Все до чаю

Джозерс

Джозерс — Післямова

Більше інформації: https://fb.me/e/1bVINbe5q

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/vse_do_chaiy_jozers

Kingdom Come: Bard party

Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Ціна: 200-250

“Слухайте усі, люд заможний і не дуже! Що 11 лютого в таверні “Теплий Ламповий” буде дійство до цього часу не бачене та не слухане. Збір музично-тацювальних бард-колективів, що ще не було за нашу пам’ять в одному місці в такій кількості.” Організатори обіцяють лицарів, настільні змагання, конкурси костюмів та тематичні напої на барі.

Лайн-ап концерту:

Ringfort

Міка Чуев + Band

Ґа:Руда

Green Blaze

Єлена Галкіна (Барда)

Ringfort – St. Annes, Toss the Feathers

Більше інформації: https://fb.me/e/1bVINbe5q

Квитки: https://1001bilet.ua/3261-kingdom-come-bard-party.html

Standard Deviation pres. TYSHA

Glass Tower (∄) Кирилівська, 41

Ціна: 350-450

На честь виходу альбому Katarina Gryvul «TYSHA», Standard Deviation запрошує до концертного вечору, що відбудеться в приміщенні Glass Tower (∄) 11 лютого. До програми увійдуть живі виступи та діджей сети, включно з презентацією останнього альбому Katarina Gryvul та виступами артистів, що представлять різноманіття музичних експериментів : від вокалу до ембіенту та танцювальної музики.

Лайн-ап концерту:

Andrey Kostyukov

Diana Azzuz

Evita Manji (live)

Katarina Gryvul (live)

Maoupa Mazzocchetti (live)

XØT33

Більше інформації: https://tickets.2204.ua/en/tysha

Квитки: https://tickets.2204.ua/en/tysha

Showcase HVLV — Celebration!

HVLV. Верхній Вал, 18

Святкування сьомого дня народження тепер уже культового подільського бару Хвильовий.

Лайн-ап концерту:

Koh Ta Kyiv

Envy

Otrada

The Lazy Jesus

Ann Mysochka

Qoozmk

Nestor

THE LAZY JESUS – My Ugly Beautiful Void Where I Live Without You

Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1496776

REUNION EXPOSURE

Collider. Кирилівська, 60

Ціна: 200-300

Виставка є результатом резиденції в Карпатах Digital detox і продовженням події REUNION. На відвідувачів чекатиме 10 проектів на стику перформенсу, відео- і саунд-арту, генеративного мистецтва, лазерних та інтерактивних медіа-арт інсталяцій і 4 додаткові події в одній.

Лайн-ап концерту:

20.00 EXHIBITION

21.00 ARTIST TALK Зубченко Тетяна, Ігор Соколов, Михайло Вибодовський

22.00 AV CONCERT with bandura

23.00 AV PERFORMANCE by Stanislav Glazov and workshop students

00.00 ELIJA

01.00 LITTLE VANYA

03.00 OLEG PATSELYA

05.00 COSTA

07.00 END

Little Vanya b2b Costa @ 20ft Radio – 23/09/2021

Більше інформації: https://fb.me/e/3ajMFKtFu

Субота 12.02

REUNION EXPOSURE

Collider. Кирилівська, 60

Ціна: 200-300

Виставка є результатом резиденції в Карпатах Digital detox і продовженням події REUNION. На відвідувачів чекатиме 10 проектів на стику перформенсу, відео- і саунд-арту, генеративного мистецтва, лазерних та інтерактивних медіа-арт інсталяцій і 4 додаткові події в одній.

Лайн-ап концерту:

20.00 EXHIBITION

21.00 ARTIST TALK Тая Кабаєва, Владислав Кононок, Дмитро Тентюк

22.00 VR TRIPSY SPACE

23.00 ARSENIY TOKAREV LIVE & VR PERFORMANCE by Taya Kabaeva

00.00 STANISLAV GLAZOV AV LIVE

01.00 TREY

03.00 BRU&DOLU

07.00 END

Stanislav Glazov (LIVE) / December 15 / 4pm-5pm

Більше інформації: https://fb.me/e/3ajMFKtFu

Обрій | True Tough | Vidmershiy Shmat | Ангел

Otel’. Нижніюкрівська, 31

Ціна: 250-350

12-го лютого в Отелі на вас чекає жах який заряджений концерт актуального українського металу. Темніше темного, потужно та неймовірно круто. Ховайте дітей в дитсадках бо буде не один й не два підпали, а цілих 4 команди професіоналів знищення та пісень апокаліпсису.

Лайн-ап концерту:

Обрій

True Tough

Vidmershiy Shmat

Ангел

Обрій / Obrij – Чорна смерть / Black death

Більше інформації: https://fb.me/e/28r21fk7u

Квитки: https://ottry.com/services/warp/otel

Леся Валентинка

Mezzanine, Нижніюкрівська, 31

Ціна: 350-400

Леся Валентинка – унікальна київська тусовка авторської музики.

Лайн-ап концерту:

Руки в Брюки

Komissiya

Chubareenee

Lucas Bird

Komissiya – Грустный Фанк (Official Music Video)

Більше інформації та квитки: https://do.kosmostabir.org/lesyavalentynka

Hippie Love

Closer, Нижніюкрівська, 31

Ціна: 450

Рейв у стилі хіппі в клубі Closer. Make Love Not War!

Лайн-ап концерту:

Dyed Soundorom (Apollonia, FR)

Edward (Giegling, DE)

Mykyta

Pahatam

Roman K

Dyed Soundorom tech house DJ set in The Lab LDN

Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1494983