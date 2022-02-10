П’ятниця 11.02
Все до чаю (Аппекс+Sex Blender+Аргóc) / Джозерс
Сквот 17б, Терещенківська, 17Б
Ціна: 300
Все до чаю – західноукраїнський супергурт. У складі: спеціальний реп кореспондент Аппекс та учасники Sex Blender і Аргóc. У сухому залишку маємо: потужний репкор із міцним антисистемним зарядом. У гурту поки що не було офіційних релізів, тож маєте всі шанси стати першовідкривачами нової сили украндеграунду. До західних гостей приєднається калуський/столичний гурт Джозерс, який не потребує додаткового представлення. Найсміливіші діти провінції, зайві персонажі й улюблені поп/постпанк герої обіцяють чергове переродження з новим матеріалом.
Лайн-ап концерту:
Все до чаю
Джозерс
Більше інформації: https://fb.me/e/1bVINbe5q
Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/vse_do_chaiy_jozers
Kingdom Come: Bard party
Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Ціна: 200-250
“Слухайте усі, люд заможний і не дуже! Що 11 лютого в таверні “Теплий Ламповий” буде дійство до цього часу не бачене та не слухане. Збір музично-тацювальних бард-колективів, що ще не було за нашу пам’ять в одному місці в такій кількості.” Організатори обіцяють лицарів, настільні змагання, конкурси костюмів та тематичні напої на барі.
Лайн-ап концерту:
Ringfort
Міка Чуев + Band
Ґа:Руда
Green Blaze
Єлена Галкіна (Барда)
Ringfort – St. Annes, Toss the Feathers
Більше інформації: https://fb.me/e/1bVINbe5q
Квитки: https://1001bilet.ua/3261-kingdom-come-bard-party.html
Standard Deviation pres. TYSHA
Glass Tower (∄) Кирилівська, 41
Ціна: 350-450
На честь виходу альбому Katarina Gryvul «TYSHA», Standard Deviation запрошує до концертного вечору, що відбудеться в приміщенні Glass Tower (∄) 11 лютого. До програми увійдуть живі виступи та діджей сети, включно з презентацією останнього альбому Katarina Gryvul та виступами артистів, що представлять різноманіття музичних експериментів : від вокалу до ембіенту та танцювальної музики.
Лайн-ап концерту:
Andrey Kostyukov
Diana Azzuz
Evita Manji (live)
Katarina Gryvul (live)
Maoupa Mazzocchetti (live)
XØT33
Більше інформації: https://tickets.2204.ua/en/tysha
Квитки: https://tickets.2204.ua/en/tysha
Showcase HVLV — Celebration!
HVLV. Верхній Вал, 18
Святкування сьомого дня народження тепер уже культового подільського бару Хвильовий.
Лайн-ап концерту:
Koh Ta Kyiv
Envy
Otrada
The Lazy Jesus
Ann Mysochka
Qoozmk
Nestor
THE LAZY JESUS – My Ugly Beautiful Void Where I Live Without You
Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1496776
REUNION EXPOSURE
Collider. Кирилівська, 60
Ціна: 200-300
Виставка є результатом резиденції в Карпатах Digital detox і продовженням події REUNION. На відвідувачів чекатиме 10 проектів на стику перформенсу, відео- і саунд-арту, генеративного мистецтва, лазерних та інтерактивних медіа-арт інсталяцій і 4 додаткові події в одній.
Лайн-ап концерту:
20.00 EXHIBITION
21.00 ARTIST TALK Зубченко Тетяна, Ігор Соколов, Михайло Вибодовський
22.00 AV CONCERT with bandura
23.00 AV PERFORMANCE by Stanislav Glazov and workshop students
00.00 ELIJA
01.00 LITTLE VANYA
03.00 OLEG PATSELYA
05.00 COSTA
07.00 END
Little Vanya b2b Costa @ 20ft Radio – 23/09/2021
Більше інформації: https://fb.me/e/3ajMFKtFu
Субота 12.02
REUNION EXPOSURE
Collider. Кирилівська, 60
Ціна: 200-300
Виставка є результатом резиденції в Карпатах Digital detox і продовженням події REUNION. На відвідувачів чекатиме 10 проектів на стику перформенсу, відео- і саунд-арту, генеративного мистецтва, лазерних та інтерактивних медіа-арт інсталяцій і 4 додаткові події в одній.
Лайн-ап концерту:
20.00 EXHIBITION
21.00 ARTIST TALK Тая Кабаєва, Владислав Кононок, Дмитро Тентюк
22.00 VR TRIPSY SPACE
23.00 ARSENIY TOKAREV LIVE & VR PERFORMANCE by Taya Kabaeva
00.00 STANISLAV GLAZOV AV LIVE
01.00 TREY
03.00 BRU&DOLU
07.00 END
Stanislav Glazov (LIVE) / December 15 / 4pm-5pm
Більше інформації: https://fb.me/e/3ajMFKtFu
Обрій | True Tough | Vidmershiy Shmat | Ангел
Otel’. Нижніюкрівська, 31
Ціна: 250-350
12-го лютого в Отелі на вас чекає жах який заряджений концерт актуального українського металу. Темніше темного, потужно та неймовірно круто. Ховайте дітей в дитсадках бо буде не один й не два підпали, а цілих 4 команди професіоналів знищення та пісень апокаліпсису.
Лайн-ап концерту:
Обрій
True Tough
Vidmershiy Shmat
Ангел
Обрій / Obrij – Чорна смерть / Black death
Більше інформації: https://fb.me/e/28r21fk7u
Квитки: https://ottry.com/services/warp/otel
Леся Валентинка
Mezzanine, Нижніюкрівська, 31
Ціна: 350-400
Леся Валентинка – унікальна київська тусовка авторської музики.
Лайн-ап концерту:
Руки в Брюки
Komissiya
Chubareenee
Lucas Bird
Komissiya – Грустный Фанк (Official Music Video)
Більше інформації та квитки: https://do.kosmostabir.org/lesyavalentynka
Hippie Love
Closer, Нижніюкрівська, 31
Ціна: 450
Рейв у стилі хіппі в клубі Closer. Make Love Not War!
Лайн-ап концерту:
Dyed Soundorom (Apollonia, FR)
Edward (Giegling, DE)
Mykyta
Pahatam
Roman K
Dyed Soundorom tech house DJ set in The Lab LDN
Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1494983