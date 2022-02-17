П’ятниця 18.02
Rome в Києві – The Late Furrow Tour
Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Ціна:450-600
ROME – культовий neo-folk проєкт з Люксембурга, створений у 2005 році Джеромом Ройтером (Jérôme Reuter). Романтичний дух гуманізму епохи Просвітництва, любов до європейського мистецтва, специфічне звучання в якому поєднується neo-folk, комбінований з martial industrial та неокласичними аранжуваннями.
Лайн-ап концерту:
Джонні Зашморг
Rome – 7 – Mine – [email protected], Kiev [09.05.2015]
Більше інформації: https://fb.me/e/1E5JJVYcn
Квитки: https://1001bilet.ua/1914-rome_v_kieve.html
Мотор’ролла
Docker-G pub. Ігорівська, 13/5
Ціна:175-700
Мотор’Ролла – рок-гурт з міста Хмельницький, який бомбардує сцену України вже більше 25 років. Їхні концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні.
Лайн-ап концерту:
Мотор’ролла
Mотор’Ролла (MotoR’Rolla)— Серце (Official Music Video)
Більше інформації: https://fb.me/e/Y1nvOJnG
Квитки: https://docker.com.ua/afisha/motor-39-rolla-2022-02-18/
Субота 19.02
LOONYFEST’22
Mezzanine, Нижньоюрківська, 31
Ціна: 250-300/450 (спільний квиток з 18 YEARS NEFORMAT)
Свято шугейзу, лоу фаю, дабу, панку та драггейзу. Сучасна андерграундна українська музика та гості з Польщі.
Лайн-ап концерту:
Anatol (PL)
Парк Встреч
Chillera
Pocket Country
Pree Tone
Pree Tone – Fifth O (Official Video)
Більше інформації: https://fb.me/e/2Olfb8xfa
Квитки: https://ottry.com/services/warp/loonyfest
Спільний квиток на LOONYFEST’22 та 18 YEARS NEFORMAT: https://secure.wayforpay.com/payment/looneyfest_neformat
18 YEARS NEFORMAT
Otel’, Нижньоюрківська, 31
Святкування 18 років одного з небагатьох музичних медіа, що висвітлює андеграундну музичну сцену України. Слово організаторам: “Неформату 18!! Ми починали у 2004-му як форум, а зараз ми — одне з найстарших діючих музичних медіа, що, втім, незмінно дотримується своєї місії з розвитку та підтримки української незалежної музики. До свого дня народження ми підготували для вас не лише потужний лайнап з українських виконавців, але й ексклюзивну можливість першими побачити новий дизайн сайту та стати частинкою нашої спільноти, можна сказати родини! А найбільші везунчики зможуть виграти наш новенький і теж ексклюзивний фірмовий мерч!”
Ціна: 250-300/450 (спільний квиток з LOONYFEST’22)
Лайн-ап концерту:
The COW
Smurno
House Of Flowers
Sasha Boole
Sasha Boole – Too Old To Sell My Soul
Більше інформації: https://fb.me/e/1ny86jZJ7
Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/neformat18
Спільний квиток на LOONYFEST’22 та 18 YEARS NEFORMAT: https://secure.wayforpay.com/payment/looneyfest_neformat
GRAND За**ісь PARTY # 12
Volume. Гарматна, 26/2
Ціна: 250-300
Концерт для шанувальників такого екстремального (анти) музичного напряму як grindcore. Крім грайндкорщиків буде також метал панк та приїдуть гості з Білорусі
Лайн-ап концерту:
GRIMENTITY [RB]
ZOMBIE ATTACK
SUBSCUM
ZOMBIE ZOMBIES EAT MY NEIGHBOURS
SQUAT APART
HELLKNIGHTS
Subscum – Degrosoviet / Teratogen / Imitation of Imitation [ΜUSIC VIDEO] (2021 – Grindcore)
Більше інформації: https://fb.me/e/1SoySw9xN
FRAM і кельтський день Святого ВаленПатріка під волинку
Docker-G pub. Ігорівська, 13/5
Ціна:150-600
Пісні ірландців та вікінгів, яскравий середньовічний карнавал, тендітна романтика, вічна монументальна рок-музика та всілякий інший раммштайн. Ельфи та розбійники, кельти та германці, менестрелі та лицарі, королі та відьми – усі з нами. Попливемо до Бостона та повернемося! Заставимо танцювати усіх п’яних та тверезих моряків! Та багато всього іншого, ну, взагалі все, що тільки можна! Фолк, рок та волинки!
FRAM – Son ar Chistr (Ev Sistr) – live 2021
Більше інформації: https://fb.me/e/2iPklB3RZ