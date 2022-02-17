Цими вихідними Київ буде сповнений вечірок на будь-який смак, ритм та стиль.

П’ятниця 18.02

Rome в Києві – The Late Furrow Tour

Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Ціна:450-600

ROME – культовий neo-folk проєкт з Люксембурга, створений у 2005 році Джеромом Ройтером (Jérôme Reuter). Романтичний дух гуманізму епохи Просвітництва, любов до європейського мистецтва, специфічне звучання в якому поєднується neo-folk, комбінований з martial industrial та неокласичними аранжуваннями.

Лайн-ап концерту:

Джонні Зашморг

Rome – 7 – Mine – [email protected], Kiev [09.05.2015]

Більше інформації: https://fb.me/e/1E5JJVYcn

Квитки: https://1001bilet.ua/1914-rome_v_kieve.html

Мотор’ролла

Docker-G pub. Ігорівська, 13/5

Ціна:175-700

Мотор’Ролла – рок-гурт з міста Хмельницький, який бомбардує сцену України вже більше 25 років. Їхні концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні.

Лайн-ап концерту:

Мотор’ролла

Mотор’Ролла (MotoR’Rolla)— Серце (Official Music Video)

Більше інформації: https://fb.me/e/Y1nvOJnG

Квитки: https://docker.com.ua/afisha/motor-39-rolla-2022-02-18/

Субота 19.02

LOONYFEST’22

Mezzanine, Нижньоюрківська, 31

Ціна: 250-300/450 (спільний квиток з 18 YEARS NEFORMAT)

Свято шугейзу, лоу фаю, дабу, панку та драггейзу. Сучасна андерграундна українська музика та гості з Польщі.

Лайн-ап концерту:

Anatol (PL)

Парк Встреч

Chillera

Pocket Country

Pree Tone

Pree Tone – Fifth O (Official Video)

Більше інформації: https://fb.me/e/2Olfb8xfa

Квитки: https://ottry.com/services/warp/loonyfest

Спільний квиток на LOONYFEST’22 та 18 YEARS NEFORMAT: https://secure.wayforpay.com/payment/looneyfest_neformat

18 YEARS NEFORMAT

Otel’, Нижньоюрківська, 31

Святкування 18 років одного з небагатьох музичних медіа, що висвітлює андеграундну музичну сцену України. Слово організаторам: “Неформату 18!! Ми починали у 2004-му як форум, а зараз ми — одне з найстарших діючих музичних медіа, що, втім, незмінно дотримується своєї місії з розвитку та підтримки української незалежної музики. До свого дня народження ми підготували для вас не лише потужний лайнап з українських виконавців, але й ексклюзивну можливість першими побачити новий дизайн сайту та стати частинкою нашої спільноти, можна сказати родини! А найбільші везунчики зможуть виграти наш новенький і теж ексклюзивний фірмовий мерч!”

Ціна: 250-300/450 (спільний квиток з LOONYFEST’22)

Лайн-ап концерту:

The COW

Smurno

House Of Flowers

Sasha Boole

Sasha Boole – Too Old To Sell My Soul

Більше інформації: https://fb.me/e/1ny86jZJ7

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/neformat18

Спільний квиток на LOONYFEST’22 та 18 YEARS NEFORMAT: https://secure.wayforpay.com/payment/looneyfest_neformat

GRAND За**ісь PARTY # 12

Volume. Гарматна, 26/2

Ціна: 250-300

Концерт для шанувальників такого екстремального (анти) музичного напряму як grindcore. Крім грайндкорщиків буде також метал панк та приїдуть гості з Білорусі

Лайн-ап концерту:

GRIMENTITY [RB]

ZOMBIE ATTACK

SUBSCUM

ZOMBIE ZOMBIES EAT MY NEIGHBOURS

SQUAT APART

HELLKNIGHTS

Subscum – Degrosoviet / Teratogen / Imitation of Imitation [ΜUSIC VIDEO] (2021 – Grindcore)

Більше інформації: https://fb.me/e/1SoySw9xN

FRAM і кельтський день Святого ВаленПатріка під волинку

Docker-G pub. Ігорівська, 13/5

Ціна:150-600

Пісні ірландців та вікінгів, яскравий середньовічний карнавал, тендітна романтика, вічна монументальна рок-музика та всілякий інший раммштайн. Ельфи та розбійники, кельти та германці, менестрелі та лицарі, королі та відьми – усі з нами. Попливемо до Бостона та повернемося! Заставимо танцювати усіх п’яних та тверезих моряків! Та багато всього іншого, ну, взагалі все, що тільки можна! Фолк, рок та волинки!

FRAM – Son ar Chistr (Ev Sistr) – live 2021

Більше інформації: https://fb.me/e/2iPklB3RZ

Квитки: https://docker.com.ua/afisha/fram-2022-02-19/