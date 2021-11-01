Ця камера є продовженням лінійки компактних фотокамер Ricoh GR, що припала до вподоби багатьом фотографам з усього світу і стала відповіддю компанії на численні прохання фанатів, адже єдиною істотною відмінністю фотокамери Ricoh GR IIIx від попередньої моделі Ricoh GR III є незмінний об’єктив з фокусною відстанню 26.1 мм 1:2.8 (еквівалент 40-мм фокусної відстані), що максимально наближений до природного кута зору людського ока. Усі попередні моделі лінійки камер Ricoh GR мали незмінний об’єктив 18.3 мм 1:2.8 (еквівалент 28-мм фокусної відстані).

Фотокамери лінійки Ricoh GR є одним із найулюбленіших інструментів вуличних фотографів у всьому світі. А тепер, із появою моделі з іншою фокусною відстанню, більш наближеною до природного погляду людини, армія фанатів камери значно зросте.

Я – шанувальник камер Ricoh GR з 2016 року. Компактний розмір дозволяє кинути камеру в кишеню куртки або штанів, де вона завжди під рукою. Камера не привертає до себе зайвої непотрібної уваги. Мабуть, найбільша її цінність – це маленький розмір та вага всього 262 г. Додамо до цього відмінну якість зображення та приголомшливе передавання кольорів (як з уже встановленими фільтрами, так і без них).

Швидке увімкнення камери та практично моментальна її готовність до знімання підвищує ймовірність того, що фотограф не проґавить момент, який хоче зняти. Швидке включення камери та практично моментальна її готовність знімати різко підвищує ймовірність того, що фотограф не проґавить момент, який хоче зафіксувати.

Усе зазначене вище робить камери лінійки Ricoh GR ідеальним інструментом фотографа. Адже найкраща камера для будь-якого фотографа – це та, яка з тобою і яка завжди під рукою.