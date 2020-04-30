Після скарг ДТЕК на кризу лояльна йому в.о. міністра зупинила три блоки атомних електростанцій, що розчистить ринок для електрогенерації Ахметова

Працюючий ресторан Миколи Тищенка «Велюр» на тлі передсмертних судом решти ресторанного бізнесу, піар президента на доставці масок, які, виявляється, закупив незрозуміло чому працючий «Епіцентр» – це все розчаровує і підриває віру в справедливу владу. Але це все квіточки. Ягідки – це те, що три блоки атомних електростанцій зупинять заради інтересів олігарха Ріната Ахметова.

Ахметов став мало заробляти

Тепла зима і економічна криза внаслідок коронавірусу не тільки обрушили ціни на нафту на світовому ринку. Це також вдарило і по енергетиці.

Падіння енергетики за березень, за даними Держкомстату, склало майже 10%.

14 квітня гендиректор ДТЕК Максим Тимченко провів онлайн-брифінг, на якому поскаржився на кризу на енергоринку.

“На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні призупинена робота близько 30 вугільних шахт, в простої знаходяться більше 40 тисяч людей. Збиток теплової генерації за останні півроку становить 3,1 млрд грн. Всі ТЕС працюють нижче мінімального складу, близько 50% співробітників знаходяться в простої”, – повідомив Тимченко.

“Сьогодні близько 90 тисяч осіб працює в цій галузі. До 30% виробництва електроенергії, до останнього часу, було з використанням вугілля. Природно, шахти будувалися разом з містами, і в цій галузі більше 65 мономіст, в яких проживає понад 1 мільйон 300 тисяч людей, наших українців “, – заявив Тимченко.

Гендиректор ДТЕК пригрозив, що якщо держава не перегляне свої погляди на галузь, то вони підуть шляхом Великобританії, де колись за рік зупинили 20 шахт.

Тимченко анонсував, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об’єднання “ДТЕК Павлоградвугілля”, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК, де працює близько 22 800 осіб.

Мабуть, влада почула голос ДТЕК, тому що через два дні після брифінгу, Ольга Буславець, яку вже не раз звинувачували в лобізмі інтересів компанії Ахметова, таки отримала посаду в.о. глави міністерства енергетики.

Через 12 днів після цього Буславець склала новий прогнозний баланс по енергетиці, згідно з яким атомники повинні будуть зупинити три блоки-мільйонники на 2-3 місяці, і скоротити виробництво на 7, що залишаються працювати.

Як вбити курку, яка несе дешеві яйця

За даними Енергоатому на 30 квітня у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено у резерв.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 133-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 15-а доба середнього планового ремонту.

28 квітня турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення ремонту. Тепер 10 травня зупинять знову.

Зазвичай щоліта в Україні працює 10 з 15 енергоблоків, а зараз буде тільки 7.

В результаті за підсумками року Енергоатом отримає мінус 7 мільярдів кВт-год виробітку в порівнянні з попередньою версією прогнозного балансу, затвердженого Міненерго в березні цього року. При тому, що електроенергія атомки найдешевша і йде на споживання населення. Також з неї виплачується компенсація за зеленим тарифом, який дуже високий.

Це рішення вже викликало обурення у голови профільного комітету Ради Андрія Геруса.

«Державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів. Цими вихідними вперше відбувся прецедент, в зв’язку з низьким споживанням електроенергії, обмежено було вироблення виключно атомних блоків Енергоатому. Раніше на вихідні 4-5 квітня, 11-12 квітня і 19 квітня обмеження стосувалися, як атомних блоків (продають електроенергію) за 70 копійок, так і виробників по “зеленому” тарифу (4-5 грн.). А в ці вихідні вперше за квітень всі обмеження поклали тільки на Енергоатом», – написав Герус.

«Я розумію позицію, коли в зв’язку з проблемами в країні та економіці всі потроху “затягують паски”. Але коли всі проблеми скидаються на державний Енергоатом, а приватних це не зачіпає, то це називається приватизація прибутків і націоналізація збитків. Або хтось вважає, що відмовлятися від дешевої електроенергії по 70 коп в такий важкий період – це державницька позиція?», – додав він.

За підрахунками співробітників Енергоатому, з якими говорили Букви, його збитки складуть 6,3 мільярди гривень.

Шахтарів Ахметова губить зелена генерація Ахметова

У Геруса є привід для злості. Якщо в документі Буславець подивитися прогноз для АЕС на травень, то це буде 4,9 млрд кВт-год. Для порівняння в травні 2019 го Енергоатом відпустив 6,6 млрд кВт-год. Виходить в цьому році у атомників мінус 1,7 млрд кВт-год по травню. А ось прогнозна частка ТЕС на травень цього року – 3,2 млрд кВт-год, що лише на 200 млн кВт-год менше, ніж в травні 2019 року.

Виходить, що Енергоатому обрізали відпустк в об’єднані енергосистеми більш ніж на чверть, а тепловикам лише на 6%.

Єдине пояснення, з урахуванням поточної ситуації на енергоринку і в ОЕС може звучати так: тепловиків довелося урізати, тому що «зеленим» потрібно було додати (у них в порівнянні з травнем минулого двократне зростання – з 475 млн кВт-год до 1 млрд кВт- год).

А тепер давайте згадаємо, у кого найбільше ВЕС і СЕС в Україні. Правильно, у ДТЕК. Тобто саме ця генерація і забирає робочі місця у шахтарів, про яких так печеться Тимченко, а не імпорт з Білорусі, проти якого так бореться компанія Ахметова.

Але виходить, щоб дати компаніям Ахметова заробити (і шахтам, і зеленці), в сплячку відправляють державний Енергоатом.

Є інформація, що «протиепідемічні» скорочення вироблення електроенергії для Енергоатому продовжиться і в третьому кварталі року, тоді як скасування карантину, а значить і поступове відновлення споживання електроенергії ми чекаємо до кінця першого півріччя. Якщо енергоблок №2 ЗАЕС, виведений в резерв з 21 квітня, планують підключити до енергосистеми 30 червня, то енергоблок №6 ЗАЕС планують тримати в холодній зупинці з 10 травня по 15 серпня, а РАЕС-3 з 10 травня по 4 серпня.

Весь цей час у ДТЕК матиме можливість нарощувати обсяги продажів на штучно звільненому полі.

До речі, експорт з «Бурштинського енергоострова» буде вище, ніж імпорт. Європейське енергетичне співтовариство вже приєдналося в березні до розслідування АМКУ про зловживання компанії Ахметова. ДТЕК підозрюють в тому, що він значно скорочує імпорт електроенергії зі Словаччини на Бурштинський енергоострів, не використовуючи надані йому транскордонні пропускні спроможності.

«Якщо при колишньому в.о. міністра енергетики Шубіні ще були наміри примусити власників ВЕС до миру через скорочення їх частки в енергобалансі, то в урізаному для всіх інших проекті прогнозного балансі ОЕС від Буславець, «зелена» генерація отримує добро на 11,4 млрд кВт-год за підсумками року, що більше ніж на 1 мільярд кіловат-годин ніж в попередньому році», – говорить співрозмовник Букв.

Що це означає для споживача? Електроенергію по 56,7 копійок заміщають електроенергією по 1 грн 80 коп і по 4-5 грн. До цього споживач не платив реальну ціну за «зелену» енергію, її оплачували за рахунок перепродажу електроенергії Енергоатому. Але тепер цієї енергії буде на чверть менше, а значить не виключено, що рятувати Ахметова від збитків буде населення.

“По-перше, конкуренція обмежується, а значить ціна буде рости. Енероатом – це ж дешевший конкурент ДТЕК. Саме Енергоатом обвалив ціни восени минулого року. Тому спочатку вони домоглися обмеження імпорту. А потім зупинили Енергоатом. В результаті навіть ціна для населення може зрости», – говорить співрозмовник Букв на енергетичному ринку.

Так що, як і в історії з рестораном «Велюр» доводиться згадати Орвелла: «Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших».