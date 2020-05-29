Велосипед - це здоровий і практичний вибір для кожного з нас. На ньому можна їздити на роботу або за покупками, гуляти з сім'єю в парку і навіть подорожувати. Навчившись їздити на велосипеді, ви вже ніколи не втратите навички. Давно мрієте купити велосипед?

#Букви розповідають, чому це варто зробити саме зараз.

Перед тим, як купити велосипед, слід зрозуміти, де саме ви будете кататися: містом на роботу, в парках, на автомобільних трасах, в лісі або ж ви шанувальник агресивної їзди. Вибір велосипеда – це відповідальна справа, адже купуєте ви його надовго.

Контроль ваги та чиста шкіра

Безсумнівна перевага велосипеда – це активні фізичні навантаження, а відповідно поліпшення зовнішніх параметрів і самопочуття. Якщо годину покрутити педалі в спокійному темпі, можна з легкістю позбавитися від 200 і більше калорій.

Крім того, регулярна їзда на велосипеді допомагає уповільнити старіння шкіри. А все тому, що активна циркуляція крові дозволяє доставити кисень і поживні речовини клітинам шкіри швидше і ефективніше, при цьому виводячи токсини. Тому у активних велосипедистів все добре з обміном речовин. А ще їхній організм краще справляється з застудами.

Постійне педалювання виточує м’язи ніг. Підтягуються сідничні і стегнові м’язи. Зміцнюються спина і руки – тіло стає підтягнутим і красивим.

Міцне серце і активна сексуальність

Фізичні навантаження змушують серцевий м’яз інтенсивніше скорочуватися.

Крутячі педалі, стимулюється кровообіг всього організму, а це дозволяє усунути “вузли застою”, які досить часто є причиною варикозного розширення вен.

Регулярні прогулянки на велосипеді тренують серце і роблять його більш витривалим, як і весь організм. Краще вентилюються легені.

А ще у велосипедистів тривалість заняття сексом більша, адже їх організм гнучкіший і витриваліший. У тренованого організму викид гормонів відбувається інтенсивніше.

Велосипед – це хороша інвестиція у власне здоров’я.

Економія часу і грошей

Маючи велосипед і живучи у великому місті, вам не доведеться простоювати годинами в заторах, аби дістатися на роботу чи додому. Ви також не будете витрачати гроші на бензин, щоб заправляти авто або оплачувати проїзд у маршрутках. Не доведеться купувати страховку, а в разі поломки вивалювати купу грошей на ремонт.

Якщо регулярно доглядати за велосипедом і дбайливо до нього ставитися, то він прослужить довго вірою і правдою.

На велосипеді можна побувати в тих місцях, куди на автомобілі не заїдеш, а пішки йти далеко і довго. Наприклад, можна влаштувати цілий велопохід з ночівлею у горах.

На велосипеді можна побачити більше.

Емоційне здоров’я

Прогулянки на велосипеді далеко від галасливого міста дозволить відволіктися від щоденних турбот і проблем. Спів лісових птахів, шелест дерев під вітром, споглядання водної гладі озер – відмінна пересувна медитація.

Велосипед – хороший варіант усамітнитися. Виїхавши на трасу, можна цілком і повністю зануритися в свої думки – подумати про вічне або просто провентилювати голову.

Велопрогулянки відмінно підійдуть і для романтичних побачень – дуже хороша альтернатива просиджуванню в кафе або походам у кіно.

Не зайвим буде нагадати, що позитивні емоції так само позитивно впливають на фізичне здоров’я. Все взаємопов’язано.

“Ніщо не може зрівнятися з простим задоволенням прогулянки на велосипеді”, – говорив Джон Кеннеді.

Здоровий сон

Навіть неспішна вечірня велопрогулянка допоможе наситити організм киснем і міцно, і солодко спати. А повноцінний сон – це бадьорий початок наступного дня і свіжий зовнішній вигляд.

Нові враження

Якщо не об’їздити пів континенту, то хоча б роздивитися околиці свого населеного пункту ви точно зможете. І виявиться, що про існування багатьох красивих місць ви навіть і не підозрювали.

“Саме їзда на велосипеді – це те, за допомогою чого ви вивчите контури країни краще, коли ви піднімаєтеся на схили пагорбів і спускаєтеся з них. Ви пам’ятаєте, які вони насправді, в той час як на автомобілі вас вражає тільки висота пагорба, і у вас залишаються такі точні спогади про країну, які ви отримуєте, об’їхавши її на велосипеді”, – Ернест Хемінгуей.

Красива велоформа

Так, велоформа буває стильною і гарною – велобренди про цей сегмент добре подбали.

Еластичні джерсі і лосини підкреслять вашу фігуру, стильні окуляри і шолом додадуть аеродинаміки, а велотуфлі зроблять їзду більш комфортною.

Дівчата в велоформі вже точно не залишаться непоміченими. Та й чоловіки можуть себе показати – відразу буде видно, хто регулярно катає, а хто любить вечеряти пиріжками.

Але в велоформі важливий не тільки зовнішній вигляд, але і функціональність. Одягу мало бути красивим – він повинен бути практичним.

Форма повинна одночасно:

добре вентилювати тіло;

швидко висихати від поту;

не переохолоджуватися шкіру;

приємно прилягати до тіла, не натирати;

не задиратися.

Також слід звернути увагу на велотруси: вони повинні бути зшиті з декількох видів тканини, а “памперс” сидіти комфортно.

До речі, без докорів сумління можна носити велоформу кумедного та іноді дивного дизайну і ніхто вам слова не скаже. А спробуйте в такому вигляді погуляти містом?!

Час з друзями

Велопрогулянки – ще один відмінний варіант активно провести час з сім’єю або друзями. Якщо у вас немає компанії для “покатеньок”, не впадайте у відчай – її завжди можна знайти на велофорумах або в пабліках у соцмережах – їх більш ніж достатньо.

Це ще й гарний варіант знайти нових знайомих або навіть другу половинку.

Позитивний приклад

Батьки, які люблять їздити на велосипеді, однозначно “садять на колеса” своїх дітей. Адже дитина, яка катається на велосипеді, отримує всю ту користь, що і дорослий.

Крім того, всією сім’єю можна брати участь в різних масових велопарадах – вже дітям це точно сподобається і буде що згадати потім.

Нуль CO2

Назвати велосипед повністю екологічним транспортом все ж не виходить, адже йому потрібні мастильні матеріали, та й виробництво покришок або карбонових рам точно не екологічний процес.

Проте велосипедисти не купують бензин, відповідно їх “залізні коні” не виділяють вуглекислий газ, який руйнує озоновий шар Землі.

За підрахунками Європейської комісії, на міські авто припадає близько 40% всіх викидів вуглецю.

А ще на виробництво одного велосипеда зі сталі потрібно в сто разів менше цього металу, ніж на виробництво авто.

За даними Федерації європейських велосипедистів (European Cyclists’ Federation), екологічний слід (ступінь використання природних ресурсів людиною) велосипедиста – у 12 разів менше, ніж у автомобіліста. А ще їзда на велосипеді приносить громадянам ЄС як мінімум 150 мільярдів євро на рік.

Розширення словникового запасу

Можливо не така вже це і перевага, але ви точно будете знати про що йде мова, коли почуєте слова: каретка, гріпси, найнер, ві брейки, “штани”, дропаут, ригід, матрацити і так далі.

А ще їзда на велосипеді – це просто красиво!