Колекцію весна-літо 2021 дизайнерам довелось створювати в період першого локдауну, коли світ ще знаходився в шоці від пандемії коронавірусу і як вона змінила звичне життя. Зважаючи на те, як сильно змінились наші потреби, модний світ також швидко переглядав концепцію того, що і як треба носити. Звідси і зрозумілі тренди на мінімалізм та екологічність, але також потреба яскравих кольорах і блиску.

90-ті, повертаються

Колекції 2021 зсвідчили повернення до тенденцій моди 90-х, коли на подіумах сяяли супермоделі Кладіа Шифер, Сінді Кроуфорд та Лінда Євангеліста. Унісекс, але сексуальний, чіткі та графічні лінії, але ледь завуальована прозорість – домінували на подіумах.

Комфорт

Зважаючи на те, що багато часу ми тепер проводимо вдома в зручних домашніх спортивно-піжамних костюмах, модні будинки запропонували більш витончені варіації на цю тему. Тож купуйте сукні, штани, світшоти, в яких буде зручно і вдома, і на вулиці.

Candy

Втім не все так нудно і утилітарно. Багато дизайнерів додали в свої колекції ніжний рожевий. Коли сонця ще не вистачає, повітря ще не прогрілось, тепла додасть колір – полунична ванілька, малинка, вишневий молочний коктейль.

Низька талія

Що ж, низька талія повертається. Не всі її люблять, але нижня лінія живота знову зухвало визирає навіть у ділових костюмах, дозволяючи брюкам і спідницям чуттєво підкреслити лінію стегон.

Колажі, різнокольорова смужка та печворк

Поєднання різних тканин, яскравих принтів, різноманітної смужки та стилю печворк – теж стало ознакою колекцій весна 2021. Розумне використання одягу не повинно бути нужним і прісним. А сірі будні вимагають яскравих вкраплень кольорів і фактур.

Шорти

Мінімалісти і до колін, яскраві, джинсові і шкіряні – шорти представлені на подіумі у найрізноманітніших варіаціях. Тож без них цього сезону буде важко обійтися.

Широкі брюки

Якщо не любите шорти, не втрачайте надію. В моді третій сезон поспіль широкі брюки. Це не тільки дуже зручний фасон, але і цікавий для диизайнерів. Тож в колекціях “весна-літо 2021” вони були представлені у найрізноманітніших варіаціях.

Victoria Beckham. Фото Andew Vowles

Кардигани

Кардигани – ще дна річ, на яку варто звернути увагу цієї весни. Зручний і теплий він не тільки вас зігріє, але й зробить модним ваш образ. Цього сезону дуже популярні олдскульні кардигани, як у фільмах про британскі університети.