24-го лютого РФ розпочала повномасштабну війну проти України. Президент Росії Володимир Путін, серед іншого, мотивує своє рішення необхідністю звільнити Україну від "нацистів" і використовує пам’ять про перемогу над нацистською Німеччиною та пам’ять про учасників Другої світової війни як виправдання для збройної агресії проти сусідньої держави.

Та, попри декларовані наміри, жертвами російського президента часто стають саме ті, кого російський президент начебто прийшов захищати та пам’яттю про яких буцімто опікується.

Серед них Махсма Стельян Павлович – ветеран Другої світової війни, про долю якого розповіла #Буквам його онука Діана. Він помер внаслідок переохолодження.

Стельян Павлович народився 2 жовтня 1926 року у Маріуполі. Його дитинство, як і у багатьох в ті часи, було нелегким. Давалися взнаки голод 1932-33 рр., (єдиним порятунком у голодні роки для малого Стельяна була риба, якої було у приморському місті вдосталь) та репресії 30-х років, які не оминули й родину Махсма.

“Його батька розстріляли, коли йому було 11 років – наскільки знаю, він не хотів мати справ з колгоспом”, – переповідає дідусеві спогади онука Діана.

У 1943 році юного Стельяна мобілізували до Червоної армії і майже одразу відправили на передову – він брав участь у звільненні Мелітополя.

“Його забрали чи в 16 чи в 17 років, хоча вони не мали того робити. Його мало не вбили, як тільки він висунувся з окопу, бо він взагалі нічого не вмів і не мав належної підготовки”, – розповідає онука.

Спогади Стельяна Павловича про війну та участь у бойових діях були похмурими.

“Він розповідав, що йому було страшно, він нічого не розумів – одного разу йому ледь не влучили в голову. Але доводилося стріляти, бути обачніше. Якось він впорався – в нього не було навіть поранень”, – каже Діана.

Через кілька місяців Стельяна, як і багатьох хлопців його віку, відправили в тил на будівництво – так він опинився у місті Гур’єв (нині – Атирау, Республіка Казахстан), де займався відбудовою заводів та будинків. Там він і зустрів звістку про капітуляцію нацистської Німеччини.

Звістку про початок повномасштабної війни 24-го лютого Стельян Павлович зустрів у селищі Сартана поблизу Маріуполя, де він прожив усе життя.

“Серед ночі, біля 2:30 ранку почали стріляти с “Градів”, ми всі прокинулися перелякані, дідусь ще спав, бо погано чув. Потім ми все ж його розбудили. Він теж перелякався”, згадує Діана події того моторошного дня.

Також вона згадує про те, як дідусь сприйняв звістку про початок повномасштабної війни

“Він був дуже засмучений і проклинав Путіна. Кожен день молився, щоб бог забрав Путіна, але бог чомусь забрав його”, – говорить вона.

Того ж дня Діана з чоловіком вирішили виїхати з селища – як виявилося, тоді вона бачила свого дідуся востаннє.

Звістку про смерть Стельяна Павловича онука дізналася від своєї мами.

“Мені подзвонила мама, сказала що дідусю дуже погано – вони поїхали до лікарні. Там він лежав кілька днів. Йому було дуже погано. Попри те, що він завжди любив життя, він вже хотів померти”, – розповідає онука Стельяна Павловича про останні дні життя свого дідуся.

Махсма Стельян Павлович помер 29 березня 2022 року внаслідок переохолодження. Він ховався від бомбардувань у підвалі, де застудився після чого з ускладненнями потрапив до лікарні. Його поховали в Новоазовську.